В Україні затвердили нові правила торговельного обслуговування. Що ними передбачено?

Кабінет Міністрів України затвердив нові правила торговельного обслуговування населення. Так, документ встановлює більш зрозумілі та чіткі правила для торгівлі, посилює захист споживача, зокрема й у сфері мережевої торгівлі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Нові правила набудуть чинності після завершення воєнного стану, коли повністю запрацює оновлений закон про захист прав споживачів.

Оновлені правила містять як удосконалені норми чинних, так і нові вимоги – зокрема, щодо забезпечення доступності магазинів та закладів громадського харчування для людей із інвалідністю. Наприклад, мають бути пандуси, спеціальні місця для паркування, а також можливість отримати допомогу від продавця.

Пересувні торговельні точки не повинні заважати людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення мати доступ до транспорту та інших об'єктів.

Окрім того, правила:

розширюють права споживачів на отримання інформації в цифровому форматі про товари та продавців. Зокрема, таку інформацію можна буде отримати, відсканувавши QR-код у куточку споживача. За необхідності покупець може попросити надати інформацію для ознайомлення в паперовій формі;

удосконалюють організацію торгівлі та виробництва в магазинах. Наприклад, передбачають наявність в торгових закладах окремих приміщень чи місць для зберігання речей працівниками;

уточнюють вимоги до використання вимірювальних приладів (ваги тощо), які мають бути точними та відповідати вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність;

визначають вимоги до компаній, які займаються мережевою торгівлею, – вони повинні мати складські приміщення та продавати товари через своїх агентів або доставляти їх покупцям. Інтернет-магазини мають надавати повну інформацію про товар та продавця;

чітко регламентують здійснення оптової торгівлі, зокрема й через інтернет-магазини;

забороняють продавати товари, які схожі на їжу, але не є їстівними (наприклад, іграшки у вигляді фруктів), оскільки це може бути небезпечно, особливо для дітей.

Як повідомлялося, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів упродовж 2024 року отримала 5 722 індивідуальних та колективних звернень громадян, із них пропозицiй – 27 (біля 1% від загальної кількості), заяв – 4 078 (71% від загальної кількості), скарг – 1 617 (28% від загальної кількості).

Більшість звернень громадян стосувалися питань захисту прав споживачів щодо придбання неякісних непродовольчих товарів через інтернет-магазини та надання неналежної якості житлово-комунальних послуг.

Наприкінці минулого року Кабінет Міністрів поновив планові перевірки органами ринкового нагляду нехарчової продукції, що були тимчасово призупинені на період дії воєнного стану, а також відновив державний контроль нехарчової продукції митними органами.

На початку грудня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів анонсувала, що в Україні посилять перевірки продавців імпортних товарів.

Згодом стало відомо, що планові перевірки аптечних закладів в Україні буде відновлено з 1 січня 2025 року, вони стосуватимуться і тих аптек, які працюють на території лікарень.