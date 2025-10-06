"Втратив старого себе, але створюю нового". Історія ветерана Єгора Бабенка, який дістав важкі опіки на війні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Єгор Бабенко, український прикордонник, дістав важкі поранення внаслідок російського обстрілу 9 березня 2022 року на Миколаївщині, після чого пройшов тривале лікування та реабілітацію. Після поранення він працює військовим психологом та допомагає ветеранам ЗСУ.

Про це він розповів в інтерв'ю NV, передає Цензор.НЕТ.

Військовий Єгор Бабенко (Третій) одразу після школи поступив в національну академію державної прикордонної служби України.

По закінченню навчання у 2020 році, розпочав службу в Миколаївській області, де і зустрів повномасштабне вторгнення та в березні 2022 року дістав важкі опіки внаслідок російського обстрілу –– найбільше постраждало обличчя, голова і дихальні шляхи.

Instagram / egna77

Після місяця в комі та складних операцій Єгор наново вчився ходити, проходив реабілітацію в Україні та за кордоном. Найбільшою опорою для нього була родина — мама, тато й сестра.

Сьогодні Єгор працює психологом у реабілітаційному центрі "Титанові", допомагає ветеранам та їхнім сім’ям, займається акторською діяльністю та активно розповідає свою історію в соцмережах.

