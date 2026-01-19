Пиарщика Зеленского Петрова устроил в НВМК директор учреждения Пронюткин, - Железняк. ВИДЕО

Черного политтехнолога Владимира Петрова устроил в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" директор учреждения Ярослав Пронюткин.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк

Что известно?

По словам парламентария, Пронюткин и Петров давно знакомы и дружат.

21 января у Петрова заканчивается там бронь.

Железняк считает, что директор НВМК должен понести ответственность за:

схему с уклонением;

то, что 72 874 грн выплачивается как "зарплата" за это. На должности ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий.

"В НВМК 100% бронирования. Поэтому в рамках проверки нужно исследовать всех 53 сотрудника, думаю там еще найдется пара таких же VIP-уклонистов. ...

Мы исследовали всю медиа-активность и особенно производство контента НВМК.... И за время работы "ведущего специалиста" (которое сразу совпало с его бронированием) - единственный видеоряд это просто вырезка из сюжета телеканала "Рада" сделанная 4 недели назад) Все", - рассказал нардеп.

Также, считает Железняк, к заявлению в отношении Петрова за "уклонение и мошенническое присвоение средств государственного учреждения" добавят заявление в отношении Пронюткина.

"Надеюсь, что в рамках служебной проверки он должен быть уволен, а затем привлечен к уголовной ответственности. Весь перечень забронированных лиц НВМК проверен на фиктивное трудоустройство", - отметил он

Нардеп отметил, что, несмотря на заявления о нехватке кадров в НВМК, есть только две вакансии: "Смотритель кладбища (колумбария) и Водитель автотранспортного средства (катафалк)".

Также Железняк заметил, что НВМК не просто могут бронировать 100% работников.

"Президент подписал изменения в Указ #126, позволяющий военными замещать гражданские должности. То есть логика была такова, что на кладбище должны работать 100% действующих военных, которых можно туда командировать".

И я убежден, что у нас в ВСУ сейчас много настоящих специалистов. Которые по разным причинам, в первую очередь из-за проблем со здоровьем, не могут нести службу на фронте.

Но директор НВМК Ярослав Пронюткин решил забрать место у этого военного и отдать вместе с зарплатой его своему пророссийскому пропагандисту Петрову", - объяснил он.

Что предшествовало?

Ранее нардеп Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.

Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".

Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.

Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.

В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.

