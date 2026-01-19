РУС
3 803 23

Пиарщика Зеленского Петрова устроил в НВМК директор учреждения Пронюткин, - Железняк. ВИДЕО

Черного политтехнолога Владимира Петрова устроил в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" директор учреждения Ярослав Пронюткин.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Что известно?

По словам парламентария, Пронюткин и Петров давно знакомы и дружат.

21 января у Петрова заканчивается там бронь.

Смотрите также: "НАБУ ведет войну против Украины", - пиарщик Зеленского и Януковича, забронированный от войны в Киеве. ВИДЕО

Железняк считает, что директор НВМК должен понести ответственность за:

  • схему с уклонением;
  • то, что 72 874 грн выплачивается как "зарплата" за это. На должности ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий.

НВМК 100% бронирования. Поэтому в рамках проверки нужно исследовать всех 53 сотрудника, думаю там еще найдется пара таких же VIP-уклонистов. ...

Мы исследовали всю медиа-активность и особенно производство контента НВМК.... И за время работы "ведущего специалиста" (которое сразу совпало с его бронированием) - единственный видеоряд это просто вырезка из сюжета телеканала "Рада" сделанная 4 недели назад) Все", - рассказал нардеп.

Читайте также: Месть Николову за разоблачение коррупции в Минобороны организовал "черный медиакиллер Банковой" Петров, - Железняк. ВИДЕО

Также, считает Железняк, к заявлению в отношении Петрова за "уклонение и мошенническое присвоение средств государственного учреждения" добавят заявление в отношении Пронюткина.

"Надеюсь, что в рамках служебной проверки он должен быть уволен, а затем привлечен к уголовной ответственности. Весь перечень забронированных лиц НВМК проверен на фиктивное трудоустройство", - отметил он

Нардеп отметил, что, несмотря на заявления о нехватке кадров в НВМК, есть только две вакансии: "Смотритель кладбища (колумбария) и Водитель автотранспортного средства (катафалк)".

Смотрите: Ермак, который обещал отправиться на фронт, нигде не служит, - Железняк. ВИДЕО

Также Железняк заметил, что НВМК не просто могут бронировать 100% работников.

"Президент подписал изменения в Указ #126, позволяющий военными замещать гражданские должности. То есть логика была такова, что на кладбище должны работать 100% действующих военных, которых можно туда командировать".

И я убежден, что у нас в ВСУ сейчас много настоящих специалистов. Которые по разным причинам, в первую очередь из-за проблем со здоровьем, не могут нести службу на фронте.

Но директор НВМК Ярослав Пронюткин решил забрать место у этого военного и отдать вместе с зарплатой его своему пророссийскому пропагандисту Петрову", - объяснил он.

Также смотрите: Пиарщика Зеленского Владимира Петрова обвинили в государственной измене: текст заявления. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Ранее нардеп Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
  • Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
  • Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
  • Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.
  • В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.

Читайте также: Президент Зеленский строит свою вертикаль, но уже без Ермака, - Железняк о перезагрузке ГБР

Автор: 

Железняк Ярослав (538) Петров Владимир (16) Национальное военное мемориальное кладбище (32)
Топ комментарии
+30
Іванов, Петров, Пронюткін…

Сафпадєніє?
показать весь комментарий
19.01.2026 09:29 Ответить
+18
Сваіх нє брасают...
показать весь комментарий
19.01.2026 09:29 Ответить
+9
нє-ета проста другоє...
показать весь комментарий
19.01.2026 09:32 Ответить
Іванов, Петров, Пронюткін…

Сафпадєніє?
показать весь комментарий
19.01.2026 09:29 Ответить
нє-ета проста другоє...
показать весь комментарий
19.01.2026 09:32 Ответить
Сваіх нє брасают...
показать весь комментарий
19.01.2026 09:29 Ответить
А хто призначив очільником "Меморіального кладовища" самого кацапського виплодка Пронюткіна і за які заслуги?

Ну а трудові звершення іншого кацапського виплодка, українофоба Іванова за 72 тисячі зарплати на місяць просто вражають:

"Ми дослідили всю медіа-активність і особливо виробництво контенту НВМК….
І за час роботи "провідного фахівця" ( Іванова ) (яке одразу співпало з його бронюванням) - єдиний відеоряд це просто вирізка з сюжету телеканалу "Рада" зроблена 4 тижня тому) Все", - розповів нардеп."

Джерело: https://censor.net/ua/v3596084
показать весь комментарий
19.01.2026 09:39 Ответить
Це питання має бути на контролі в парламенті.

"Сподіваюсь, що в рамках службової перевірки його має бути звільнено, і потім притягнуто до кримінальної відповідальності. Весь перелік заброньованих осіб НВМК перевірений на фіктивне працевлаштування", - зазначив" Железняк.

Джерело: https://censor.net/ua/v3596084
показать весь комментарий
19.01.2026 09:42 Ответить
притягнуть до відповідальності-призначать директором підприємства
показать весь комментарий
19.01.2026 09:53 Ответить
Або помічником послиці в Швейцарії Венедиктової.
показать весь комментарий
19.01.2026 10:03 Ответить
Не в парламенті, а в ДБР. Сусід до 74-х років працював в поліклініці МВС ЛОРом. Уже покинув роботу за станом здоров'я, а декларацію про доходи мусив заповнювати.
показать весь комментарий
19.01.2026 09:54 Ответить
Якщо цю справу буде "розслідувати" абсолютно ручне для ОПи ДБР, то у Петрова та його дружбана Пронюткіна проблем не буде.((
показать весь комментарий
19.01.2026 10:00 Ответить
* українофоба Петрова

Але і його корєш, луганський екс прокурор Іванов не менша гидота, тільки обережніша, хитрожопіша, не гнав відкрито на ЗСУ та українську мову.
показать весь комментарий
19.01.2026 09:44 Ответить
Мерзота топче могили Захисників.
показать весь комментарий
19.01.2026 09:39 Ответить
а ********** з аналу ..говно+гавно.. казала щоб не розхитували човна бо те що накрав баканов . міндіч . чернишов . єрмак випадає через борт . а ще казала наташка що тцк постукають до всіх
показать весь комментарий
19.01.2026 09:40 Ответить
... диверсанти.
показать весь комментарий
19.01.2026 09:41 Ответить
Железняк, не клей дурня: не директор працевлаштував гандонапетрова, а той, на кого він працює.
показать весь комментарий
19.01.2026 09:52 Ответить
Ви не справедливі. Не може Найвеличніший Лідор за всю обслугу думати. Мусять самі про себе трохи подбати.
показать весь комментарий
19.01.2026 10:03 Ответить
Вся зелена пліснява, включно з обслуговуючими її продажними медіашлюхами - суцільні покидьки та мерзотники, без жодних виключень, як би вони не мімікрували під порядних людей. Тому всі ці петрови, іванови, казаріни, дикі, мосейчучки та інші політруки, що працюють за миску помиїв з жОПи, після зміни влади та очищення держави повинні понести заслужене покарання якщо не в кримінальному, то в професійному плані
показать весь комментарий
19.01.2026 09:52 Ответить
Піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.

забув додати що за наказом зеленьского, не буде же він своєму піарника доплачувати зі своєї кишені.
показать весь комментарий
19.01.2026 09:53 Ответить
А зеленський влаштував в СБУ ванюшу баканова. І що, попіздуєте протестувати, як при Порошенко?
показать весь комментарий
19.01.2026 09:57 Ответить
внутрішні московити окупанти
показать весь комментарий
19.01.2026 10:00 Ответить
у всіх такі українські прізвища ...
показать весь комментарий
19.01.2026 10:15 Ответить
Де б не ступила нога ЗЕ - скрізь шашлики зашкварні із лайна
показать весь комментарий
19.01.2026 10:42 Ответить
Пронюткін,знуву кляте ІН,сі цзіньпІН - кляті золотоординські дегенерати.
показать весь комментарий
19.01.2026 11:15 Ответить
Зняти броню з гадів і відправити у військо - нехай перебігають до своїх...
показать весь комментарий
19.01.2026 11:35 Ответить
 
 