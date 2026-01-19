Пиарщика Зеленского Петрова устроил в НВМК директор учреждения Пронюткин, - Железняк. ВИДЕО
Черного политтехнолога Владимира Петрова устроил в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" директор учреждения Ярослав Пронюткин.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам парламентария, Пронюткин и Петров давно знакомы и дружат.
21 января у Петрова заканчивается там бронь.
Железняк считает, что директор НВМК должен понести ответственность за:
- схему с уклонением;
- то, что 72 874 грн выплачивается как "зарплата" за это. На должности ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий.
"В НВМК 100% бронирования. Поэтому в рамках проверки нужно исследовать всех 53 сотрудника, думаю там еще найдется пара таких же VIP-уклонистов. ...
Мы исследовали всю медиа-активность и особенно производство контента НВМК.... И за время работы "ведущего специалиста" (которое сразу совпало с его бронированием) - единственный видеоряд это просто вырезка из сюжета телеканала "Рада" сделанная 4 недели назад) Все", - рассказал нардеп.
Также, считает Железняк, к заявлению в отношении Петрова за "уклонение и мошенническое присвоение средств государственного учреждения" добавят заявление в отношении Пронюткина.
"Надеюсь, что в рамках служебной проверки он должен быть уволен, а затем привлечен к уголовной ответственности. Весь перечень забронированных лиц НВМК проверен на фиктивное трудоустройство", - отметил он
Нардеп отметил, что, несмотря на заявления о нехватке кадров в НВМК, есть только две вакансии: "Смотритель кладбища (колумбария) и Водитель автотранспортного средства (катафалк)".
Также Железняк заметил, что НВМК не просто могут бронировать 100% работников.
"Президент подписал изменения в Указ #126, позволяющий военными замещать гражданские должности. То есть логика была такова, что на кладбище должны работать 100% действующих военных, которых можно туда командировать".
И я убежден, что у нас в ВСУ сейчас много настоящих специалистов. Которые по разным причинам, в первую очередь из-за проблем со здоровьем, не могут нести службу на фронте.
Но директор НВМК Ярослав Пронюткин решил забрать место у этого военного и отдать вместе с зарплатой его своему пророссийскому пропагандисту Петрову", - объяснил он.
Что предшествовало?
- Ранее нардеп Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
- Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.
- В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.
Сафпадєніє?
Ну а трудові звершення іншого кацапського виплодка, українофоба Іванова за 72 тисячі зарплати на місяць просто вражають:
"Ми дослідили всю медіа-активність і особливо виробництво контенту НВМК….
І за час роботи "провідного фахівця" ( Іванова ) (яке одразу співпало з його бронюванням) - єдиний відеоряд це просто вирізка з сюжету телеканалу "Рада" зроблена 4 тижня тому) Все", - розповів нардеп."
Джерело: https://censor.net/ua/v3596084
"Сподіваюсь, що в рамках службової перевірки його має бути звільнено, і потім притягнуто до кримінальної відповідальності. Весь перелік заброньованих осіб НВМК перевірений на фіктивне працевлаштування", - зазначив" Железняк.
Але і його корєш, луганський екс прокурор Іванов не менша гидота, тільки обережніша, хитрожопіша, не гнав відкрито на ЗСУ та українську мову.
забув додати що за наказом зеленьского, не буде же він своєму піарника доплачувати зі своєї кишені.