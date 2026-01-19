Піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін, - Железняк

Чорного політтехнолога Володимира Петрова влаштував у ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" директор установи Ярослав Пронюткін.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами парламентаря, Пронюткін та Петров давно знайомі та товаришують.

21 січня у Петрова закінчується там бронь.

Також дивіться: "НАБУ веде війну проти України", - піарник Зеленського та Януковича, заброньований від війни у Києві. ВIДЕО

Железняк вважає, що директор НВМК має понести відповідальність за:

схему з ухиленням;

те, що 72 874 грн виплачується як "зарплата" за це. На посаді провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

"У НВМК 100% бронювання. Тож в рамках перевірки треба дослідити всіх 53 співробітників, думаю там ще знайдеться пару таких самих VIP-ухилянтів. ...

Ми дослідили всю медіа-активність і особливо виробництво контенту НВМК…. І за час роботи "провідного фахівця" (яке одразу співпало з його бронюванням) - єдиний відеоряд це просто вирізка з сюжету телеканалу "Рада" зроблена 4 тижня тому) Все", - розповів нардеп.

Читайте також: Помсту Ніколову за викриття корупції у Міноборони організував "чорний медіакілер Банкової" Петров, - Железняк. ВIДЕО

Також, вважає Железняк, до заяви щодо Петрова за "ухилення та шахрайське присвоєння коштів державної установи", додадуть заяву щодо Пронюткіна.

"Сподіваюсь, що в рамках службової перевірки його має бути звільнено і потім притягнуто до кримінальної відповідальності. Весь перелік заброньованих осіб НВМК перевірений на фіктивне працевлаштування", - зазначив він.

Нардеп зауважив, що попри заяви про брак кадрів у НВМК тільки дві вакансії: "Доглядач кладовища (колумбарію) та Водій автотранспортного засобу (катафалк)".

Читайте: "Який збіг": адвокат Єрмака Фомін працює при антикорупційній ТСК ВР, - Железняк

Також Железняк зауважив, що НВМК не просто можуть бронювати 100% працівників.

"Президент підписав зміни до Указу #126, який дозволяє військовими заміщати цивільні посади. Тобто логіка була така, що на кладовищі мають працювати 100% діючих військових, яких можна туди командирувати.



І я переконаний, що у нас в ЗСУ зараз багато справжніх спеціалістів. Які по різним причинам, в першу чергу через проблеми з здоровʼям, не можуть нести службу на фронті.

Але директор НВМК Ярослав Пронюткін вирішив забрати місце у цього військового і віддати разом з зарплатою його свому проросійському пропагандисту Петрову", - пояснив він.

Дивіться: Єрмак, який обіцяв вирушити на фронт, ніде не служить, - Железняк. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше нардеп Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.

Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".

Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.

Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.

У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.

Також читайте: Президент Зеленський будує свою вертикаль, але уже без Єрмака, - Железняк про перезавантаження ДБР