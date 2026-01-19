Піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін, - Железняк
Чорного політтехнолога Володимира Петрова влаштував у ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" директор установи Ярослав Пронюткін.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами парламентаря, Пронюткін та Петров давно знайомі та товаришують.
21 січня у Петрова закінчується там бронь.
Железняк вважає, що директор НВМК має понести відповідальність за:
- схему з ухиленням;
- те, що 72 874 грн виплачується як "зарплата" за це. На посаді провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.
"У НВМК 100% бронювання. Тож в рамках перевірки треба дослідити всіх 53 співробітників, думаю там ще знайдеться пару таких самих VIP-ухилянтів. ...
Ми дослідили всю медіа-активність і особливо виробництво контенту НВМК…. І за час роботи "провідного фахівця" (яке одразу співпало з його бронюванням) - єдиний відеоряд це просто вирізка з сюжету телеканалу "Рада" зроблена 4 тижня тому) Все", - розповів нардеп.
Також, вважає Железняк, до заяви щодо Петрова за "ухилення та шахрайське присвоєння коштів державної установи", додадуть заяву щодо Пронюткіна.
"Сподіваюсь, що в рамках службової перевірки його має бути звільнено і потім притягнуто до кримінальної відповідальності. Весь перелік заброньованих осіб НВМК перевірений на фіктивне працевлаштування", - зазначив він.
Нардеп зауважив, що попри заяви про брак кадрів у НВМК тільки дві вакансії: "Доглядач кладовища (колумбарію) та Водій автотранспортного засобу (катафалк)".
Також Железняк зауважив, що НВМК не просто можуть бронювати 100% працівників.
"Президент підписав зміни до Указу #126, який дозволяє військовими заміщати цивільні посади. Тобто логіка була така, що на кладовищі мають працювати 100% діючих військових, яких можна туди командирувати.
І я переконаний, що у нас в ЗСУ зараз багато справжніх спеціалістів. Які по різним причинам, в першу чергу через проблеми з здоровʼям, не можуть нести службу на фронті.
Але директор НВМК Ярослав Пронюткін вирішив забрати місце у цього військового і віддати разом з зарплатою його свому проросійському пропагандисту Петрову", - пояснив він.
Що передувало?
- Раніше нардеп Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
- Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
- Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
- Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
- У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.
Ну а трудові звершення іншого кацапського виплодка, українофоба Іванова за 72 тисячі зарплати на місяць просто вражають:
"Ми дослідили всю медіа-активність і особливо виробництво контенту НВМК….
І за час роботи "провідного фахівця" ( Іванова ) (яке одразу співпало з його бронюванням) - єдиний відеоряд це просто вирізка з сюжету телеканалу "Рада" зроблена 4 тижня тому) Все", - розповів нардеп."
"Сподіваюсь, що в рамках службової перевірки його має бути звільнено, і потім притягнуто до кримінальної відповідальності. Весь перелік заброньованих осіб НВМК перевірений на фіктивне працевлаштування", - зазначив" Железняк.
Але і його корєш, луганський екс прокурор Іванов не менша гидота, тільки обережніша, хитрожопіша, не гнав відкрито на ЗСУ та українську мову.
забув додати що за наказом зеленьского, не буде же він своєму піарника доплачувати зі своєї кишені.
