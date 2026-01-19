Піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін, - Железняк

Чорного політтехнолога Володимира Петрова влаштував у ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" директор установи Ярослав Пронюткін.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами парламентаря, Пронюткін та Петров давно знайомі та товаришують.

21 січня у Петрова закінчується там бронь.

Железняк вважає, що директор НВМК має понести відповідальність за:

  • схему з ухиленням;
  • те, що 72 874 грн виплачується як "зарплата" за це. На посаді провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

НВМК 100% бронювання. Тож в рамках перевірки треба дослідити всіх 53 співробітників, думаю там ще знайдеться пару таких самих VIP-ухилянтів. ...

Ми дослідили всю медіа-активність і особливо виробництво контенту НВМК…. І за час роботи "провідного фахівця" (яке одразу співпало з його бронюванням) - єдиний відеоряд це просто вирізка з сюжету телеканалу "Рада" зроблена 4 тижня тому) Все", - розповів нардеп.

Також, вважає Железняк, до заяви щодо Петрова за "ухилення та шахрайське присвоєння коштів державної установи", додадуть заяву щодо Пронюткіна.

"Сподіваюсь, що в рамках службової перевірки його має бути звільнено і потім притягнуто до кримінальної відповідальності. Весь перелік заброньованих осіб НВМК перевірений на фіктивне працевлаштування", - зазначив він.

Нардеп зауважив, що попри заяви про брак кадрів у НВМК тільки дві вакансії: "Доглядач кладовища (колумбарію) та Водій автотранспортного засобу (катафалк)".

Також Железняк зауважив, що НВМК не просто можуть бронювати 100% працівників.

"Президент підписав зміни до Указу #126, який дозволяє військовими заміщати цивільні посади. Тобто логіка була така, що на кладовищі мають працювати 100% діючих військових, яких можна туди командирувати.

І я переконаний, що у нас в ЗСУ зараз багато справжніх спеціалістів. Які по різним причинам, в першу чергу через проблеми з здоровʼям, не можуть нести службу на фронті.

Але директор НВМК Ярослав Пронюткін вирішив забрати місце у цього військового і віддати разом з зарплатою його свому проросійському пропагандисту Петрову", - пояснив він.

Що передувало?

  • Раніше нардеп Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
  • Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
  • Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
  • Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
  • У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.

+56
Іванов, Петров, Пронюткін…

Сафпадєніє?
показати весь коментар
19.01.2026 09:29 Відповісти
+26
Сваіх нє брасают...
показати весь коментар
19.01.2026 09:29 Відповісти
+24
А хто призначив очільником "Меморіального кладовища" самого кацапського виплодка Пронюткіна і за які заслуги?

Ну а трудові звершення іншого кацапського виплодка, українофоба Іванова за 72 тисячі зарплати на місяць просто вражають:

"Ми дослідили всю медіа-активність і особливо виробництво контенту НВМК….
І за час роботи "провідного фахівця" ( Іванова ) (яке одразу співпало з його бронюванням) - єдиний відеоряд це просто вирізка з сюжету телеканалу "Рада" зроблена 4 тижня тому) Все", - розповів нардеп."

Джерело: https://censor.net/ua/v3596084
показати весь коментар
19.01.2026 09:39 Відповісти
Це питання має бути на контролі в парламенті.

"Сподіваюсь, що в рамках службової перевірки його має бути звільнено, і потім притягнуто до кримінальної відповідальності. Весь перелік заброньованих осіб НВМК перевірений на фіктивне працевлаштування", - зазначив" Железняк.

Джерело: https://censor.net/ua/v3596084
показати весь коментар
19.01.2026 09:42 Відповісти
притягнуть до відповідальності-призначать директором підприємства
показати весь коментар
19.01.2026 09:53 Відповісти
Або помічником послиці в Швейцарії Венедиктової.
показати весь коментар
19.01.2026 10:03 Відповісти
ZЕ НОСТРА , 7-й рік , нахабно , цинічно ,знущаеться над українцями і взагалі , Державою Вони з першого дня , прішествія почали знищення всіх досяджень попередньої влади , і самє страшне готували передачу України в лапи террористів путлера ! " какая разніца " казало зейло ", розміновуючи під час війни , акваторіі Маріуполя ,оббріхав патріотів , зробивши їх вбивцями, без суда і слідства( Ріфмастер, Кузьменко, Дугарь) , згорнули ракетні програми ………… І почався тотальний , нахабнійший ГРАБІЖ , всі зепокидьки , які попадались були відмазані Зебанда існує і діє по бандитським законам - О М Е Р Т А , хто взбрикнувся , як депутат Поляков - смерть Третьякова , в закритому чаті " слуг" написала " - один ворог"
показати весь коментар
19.01.2026 17:33 Відповісти
Не в парламенті, а в ДБР. Сусід до 74-х років працював в поліклініці МВС ЛОРом. Уже покинув роботу за станом здоров'я, а декларацію про доходи мусив заповнювати.
показати весь коментар
19.01.2026 09:54 Відповісти
Якщо цю справу буде "розслідувати" абсолютно ручне для ОПи ДБР, то у Петрова та його дружбана Пронюткіна проблем не буде.((
показати весь коментар
19.01.2026 10:00 Відповісти
* українофоба Петрова

Але і його корєш, луганський екс прокурор Іванов не менша гидота, тільки обережніша, хитрожопіша, не гнав відкрито на ЗСУ та українську мову.
показати весь коментар
19.01.2026 09:44 Відповісти
у військових з/п 20000, а у цього г..дона 72000.....зелені мразоти на доплаті в оп за державний кошт
показати весь коментар
19.01.2026 15:19 Відповісти
Мерзота топче могили Захисників.
показати весь коментар
19.01.2026 09:39 Відповісти
а ********** з аналу ..говно+гавно.. казала щоб не розхитували човна бо те що накрав баканов . міндіч . чернишов . єрмак випадає через борт . а ще казала наташка що тцк постукають до всіх
показати весь коментар
19.01.2026 09:40 Відповісти
окрім її чоловіка і синка Вона відпрацьовує , краще геббельса
показати весь коментар
19.01.2026 17:36 Відповісти
... диверсанти.
показати весь коментар
19.01.2026 09:41 Відповісти
Железняк, не клей дурня: не директор працевлаштував гандонапетрова, а той, на кого він працює.
показати весь коментар
19.01.2026 09:52 Відповісти
Ви не справедливі. Не може Найвеличніший Лідор за всю обслугу думати. Мусять самі про себе трохи подбати.
показати весь коментар
19.01.2026 10:03 Відповісти
Вся зелена пліснява, включно з обслуговуючими її продажними медіашлюхами - суцільні покидьки та мерзотники, без жодних виключень, як би вони не мімікрували під порядних людей. Тому всі ці петрови, іванови, казаріни, дикі, мосейчучки та інші політруки, що працюють за миску помиїв з жОПи, після зміни влади та очищення держави повинні понести заслужене покарання якщо не в кримінальному, то в професійному плані
показати весь коментар
19.01.2026 09:52 Відповісти
Піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.

забув додати що за наказом зеленьского, не буде же він своєму піарника доплачувати зі своєї кишені.
показати весь коментар
19.01.2026 09:53 Відповісти
А зеленський влаштував в СБУ ванюшу баканова. І що, попіздуєте протестувати, як при Порошенко?
показати весь коментар
19.01.2026 09:57 Відповісти
Пам'ятаю, прихильники зе-кодла кричали, що якщо щось буде не так, то вони знесуть владу... Напевно, все так.
показати весь коментар
19.01.2026 15:09 Відповісти
внутрішні московити окупанти
показати весь коментар
19.01.2026 10:00 Відповісти
у всіх такі українські прізвища ...
показати весь коментар
19.01.2026 10:15 Відповісти
Де б не ступила нога ЗЕ - скрізь шашлики зашкварні із лайна
показати весь коментар
19.01.2026 10:42 Відповісти
Пронюткін,знуву кляте ІН,сі цзіньпІН - кляті золотоординські дегенерати.
показати весь коментар
19.01.2026 11:15 Відповісти
Зняти броню з гадів і відправити у військо - нехай перебігають до своїх...
показати весь коментар
19.01.2026 11:35 Відповісти
Геть привелегии и кумовство проклятого барыги порошенко.позор.доколе.
показати весь коментар
19.01.2026 13:07 Відповісти
У зе - гниди всі кадри такі.
.
показати весь коментар
19.01.2026 13:19 Відповісти
Тільки не 73тис., а 73тис. * 6-7-8місяців... Лайно виробляє лайно за дуже непогані гроші...
показати весь коментар
19.01.2026 14:09 Відповісти
Цікаво, а хліб сіяти будуть оці всі петрови-іванови-пронюткіни? В селах механізаторів практично не лишилося...
показати весь коментар
19.01.2026 15:06 Відповісти
Тепер євреї будуть хліб вирощувати, бо щось із "маною небесною" пішло не так. Мабуть стався запор чи діабет
показати весь коментар
19.01.2026 17:16 Відповісти
