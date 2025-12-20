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"Який збіг": адвокат Єрмака Фомін працює при антикорупційній ТСК ВР, - Железняк
За даними "Дзеркала тижня", адвокатом Андрія Єрмака є Ігор Фомін.
На це звернув увагу нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"А ще він - голова експертної комісії при парламентській ТСК з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та органах судової влади (вона ж в народі ТСК Власенка). Яке співпадіння", - коментує інформацію Железняк.
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Операція "Буратіно" закінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна народ, сидить при свічках у трьох светрах, намазує марахфон і вірить що гірше вже точно не буде.