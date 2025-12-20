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Новини Підозра Єрмаку
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"Який збіг": адвокат Єрмака Фомін працює при антикорупційній ТСК ВР, - Железняк

єрмак

За даними "Дзеркала тижня", адвокатом Андрія Єрмака є Ігор Фомін.

На це звернув увагу нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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"А ще він - голова експертної комісії при парламентській ТСК з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та органах судової влади (вона ж в народі ТСК Власенка). Яке співпадіння", - коментує інформацію Железняк.

адвокат Єрмака

Автор: 

Єрмак Андрій (1782) Железняк Ярослав (755)
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Топ коментарі
+18
За сім років мудрий народ пройшов шлях від «кожен з нас президент» до відстрілу втікаючих на кодоні. Нікого вже не парить тарифи, зубожіння, ціни на цибулю, борщові набори, крадії, бариги, мародери і бізнес на крові.
Операція "Буратіно" закінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна народ, сидить при свічках у трьох светрах, намазує марахфон і вірить що гірше вже точно не буде.
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20.12.2025 14:39 Відповісти
+17
Корупції немає в ОПУ зеленського, це тепер суцільна продажність мародерам, - міндічу-єрмаку-деркачу!!
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20.12.2025 14:26 Відповісти
+8
Про зарплату его ещё скажи,лохи совсем охренеют.
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20.12.2025 14:32 Відповісти

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