"Який збіг": адвокат Єрмака Фомін працює при антикорупційній ТСК ВР, - Железняк

За даними "Дзеркала тижня", адвокатом Андрія Єрмака є Ігор Фомін.

На це звернув увагу нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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"А ще він - голова експертної комісії при парламентській ТСК з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та органах судової влади (вона ж в народі ТСК Власенка). Яке співпадіння", - коментує інформацію Железняк.