Следующий результат по делу "Мидас" не заставит себя долго ждать, - Клименко
Антикоррупционные органы активно расследуют дело о коррупции в энергетике ("Мидас").
Об этом рассказал руководитель САП Александр Клименко в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Есть проблемы, связанные с выполнением большого количества поручений о предоставлении международно-правовой помощи в разных юрисдикциях, среди которых есть достаточно сложные, где быстро не удастся получить результат. Но в целом прогресс очевиден и следующий результат по делу "Мидас" не заставит себя долго ждать", - отметил он.
Клименко отметил, что НАБУ и САП не анонсируют подозрения.
"В этом деле два прокурора - я и еще один прокурор, который активно включен в расследование. На начальном этапе до проведения массовых обысков и других следственных действий было привлечено большое количество детективов НАБУ.
Сейчас делом занимаются примерно 10 детективов Первого главного подразделения бюро. Это помогает сохранять конфиденциальность расследования", - рассказал руководитель САП.
"Я уже сказал, что мы достаточно активно расследуем, видим прогресс и новый результат. Мы осознаем, что это одно из самых громких разоблачений НАБУ и общество хочет дальнейших результатов. Когда будет возможность, то все покажем", - добавил он.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он навіть Крупу , вже 3-й рік , засудити не можуть ...
Винних покарано,гроші повернуто в державу?
А який був "результат" попередній ?