Следующий результат по делу "Мидас" не заставит себя долго ждать, - Клименко

Антикоррупционные органы активно расследуют дело о коррупции в энергетике ("Мидас").

Об этом рассказал руководитель САП Александр Клименко в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Есть проблемы, связанные с выполнением большого количества поручений о предоставлении международно-правовой помощи в разных юрисдикциях, среди которых есть достаточно сложные, где быстро не удастся получить результат. Но в целом прогресс очевиден и следующий результат по делу "Мидас" не заставит себя долго ждать", - отметил он.

Клименко отметил, что НАБУ и САП не анонсируют подозрения.

"В этом деле два прокурора - я и еще один прокурор, который активно включен в расследование. На начальном этапе до проведения массовых обысков и других следственных действий было привлечено большое количество детективов НАБУ.

Сейчас делом занимаются примерно 10 детективов Первого главного подразделения бюро. Это помогает сохранять конфиденциальность расследования", - рассказал руководитель САП.

"Я уже сказал, что мы достаточно активно расследуем, видим прогресс и новый результат. Мы осознаем, что это одно из самых громких разоблачений НАБУ и общество хочет дальнейших результатов. Когда будет возможность, то все покажем", - добавил он.

