Новости Миндичгейт
4 009 20

Следующий результат по делу "Мидас" не заставит себя долго ждать, - Клименко

Дело Миндичгейта: Клименко заявил о прогрессе

Антикоррупционные органы активно расследуют дело о коррупции в энергетике ("Мидас").

Об этом рассказал руководитель САП Александр Клименко в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Есть проблемы, связанные с выполнением большого количества поручений о предоставлении международно-правовой помощи в разных юрисдикциях, среди которых есть достаточно сложные, где быстро не удастся получить результат. Но в целом прогресс очевиден и следующий результат по делу "Мидас" не заставит себя долго ждать", - отметил он.

Клименко отметил, что НАБУ и САП не анонсируют подозрения.

Читайте також: В СБУ і ОГП заявили, що інформація про підготовку підозри Арахамії і Клименку не відповідає дійсності

"В этом деле два прокурора - я и еще один прокурор, который активно включен в расследование. На начальном этапе до проведения массовых обысков и других следственных действий было привлечено большое количество детективов НАБУ.

Сейчас делом занимаются примерно 10 детективов Первого главного подразделения бюро. Это помогает сохранять конфиденциальность расследования", - рассказал руководитель САП.

"Я уже сказал, что мы достаточно активно расследуем, видим прогресс и новый результат. Мы осознаем, что это одно из самых громких разоблачений НАБУ и общество хочет дальнейших результатов. Когда будет возможность, то все покажем", - добавил он.

Читайте також: ДТЕК достроково розриває договір з "Енергоатомом"

Читайте також: 41 нардеп чинного скликання отримав підозру від САП, - Клименко

Топ комментарии
+11
Обвинувачення по справі ''Мідас'' підтримують два прокурори САП, тоді як Мегамедрасудовим детективом НАБУ, займалося 40 прокурорів Генеральної прокуратури. Є різниця?
показать весь комментарий
26.01.2026 14:09 Ответить
+6
Головні підозрювані вже з грошима в Ізраїлі і Монако, що там розслідувати?
показать весь комментарий
26.01.2026 14:07 Ответить
+5
Який наступний? Вже був якийсь результат?
показать весь комментарий
26.01.2026 14:09 Ответить
и что характерно-******* в три горла,не снимая вышыванок.может,суд учтет патриотизм Циферблатов?
показать весь комментарий
26.01.2026 14:30 Ответить
Почему фотку обрезали,там третий соучастник запечатлён.
показать весь комментарий
26.01.2026 15:05 Ответить
Не довго чекати. Як тільки США дадуть відмашку- так і побачимо. А як не дадуть - то і не дадуть.
показать весь комментарий
26.01.2026 14:08 Ответить
Абсолютно никакой разницы нет. Абсолютно. Результат и там и там будет нулевым. Может только справа Мідас дешевле государству дешевле обойдется. Есть ли разница между делом "діамантових прокурорів" и делом убийц Шеремета?
показать весь комментарий
26.01.2026 14:40 Ответить
Є різниця і дуже велика. Про ті справи, що Ви написали, чули всі. А Ви взмозі відрізнити собаку від щура? Єдина структура, яка не лягла під владу це НАБУ, САП і ВАКС. А ті справи, про які Ви писали розслідували поліція, СБУ і генеральна прокуратура. По справі Шеремета Голобородько і Собаков на брифінгу призначили винних, а слідчі, прокурори і суди тільки фальшували, щоб прив'язати призначених до злочину.
показать весь комментарий
26.01.2026 14:48 Ответить
Один великй нуль !
Он навіть Крупу , вже 3-й рік , засудити не можуть ...
показать весь комментарий
26.01.2026 14:49 Ответить
Тандиру вже ЄСПЛ присудив три тисячі євро за нєвиносімиє условія за наш з вами рахунок.
показать весь комментарий
26.01.2026 16:23 Ответить
Треба слідкувати за Слугами ***** та бізнеспартнерами і друзяками чавунояйцевого голуба плану жиру-миру який вже абезпечив країні від 3000 фламіндічей, 3 000 000 дронів та 1 ГгВат додатковой електроенергії на кінец 2025 року, сонцесяйного та неперевершеного пісюаніста вертуоза членограйства Ze. Як тільки хтось з них у ночи, абу у день, терміново рване до кордону на "Еліт - такси" то ось вам і ще один фігурат справи.
показать весь комментарий
26.01.2026 14:11 Ответить
Идут переговоры делегаций. Зегевара выторгует себе гарантии, вот тогда на кого только дела не откроются( ПП, Голос, та же ЮВТ). На стального льва не ждите.
показать весь комментарий
26.01.2026 14:14 Ответить
Ну,розслідують,і який результат?
Винних покарано,гроші повернуто в державу?
показать весь комментарий
26.01.2026 14:18 Ответить
Цікаво, в порушили кримінальні справи на спецслужби,тяжкі замість того, щоб захищати недоторканість громадян України, збирали різні довідки та установки на патріотів, бізнесменів, журналістів і детективів НАБУ? Цим має займатися Генпрокуратура і СБУ.
показать весь комментарий
26.01.2026 14:20 Ответить
Вже наступний результат ?
А який був "результат" попередній ?
показать весь комментарий
26.01.2026 14:23 Ответить
+++
показать весь комментарий
26.01.2026 14:41 Ответить
що вважатиметься "результатом"?
показать весь комментарий
26.01.2026 14:30 Ответить
Детективи НАБУ зустрілися з агентом ФБР у межах справи Міндіча, - ЗМІ 12.11.25
показать весь комментарий
26.01.2026 14:51 Ответить
і коли будуть плівки по справі розкрадань в оборонці, в Міноборони?
показать весь комментарий
26.01.2026 19:17 Ответить
 
 