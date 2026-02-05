Суд визнав Бутусова потерпілим у справі банди Міндіча - власника "Кварталу-95"

Солом'янський райсуд зобов'язав детективів НАБУ розглянути клопотання про визнання командира взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрія Бутусова потерпілим.

Про це повідомила юридична компанія Sense, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Йдеться про справу щодо незаконного збору та зберігання конфіденційної інформації щодо нього фігурантами "Міндічгейту".

Контекст

Під час розслідування в рамках операції "Мідас" було виявлено факти системного збору досьє на українських розслідувачів. Слідство встановило, що фігуранти справи, діяльність яких повʼязують із російською агентурною мережею, збирали конфіденційні дані про пересування, контакти та діяльність Юрія Бутусова.

"Зважаючи на те, що Юрій Бутусов є військовослужбовцем, несанкціонований збір інформації про нього в інтересах осіб, афілійованих з державою-агресором, створює загрозу не лише приватності, а й безпеці", - зазначили у компанії.

Раніше адвокати домоглися внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 3 ст. 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів);

ч. 1 ст. 182 КК України (Порушення недоторканності приватного життя).

"Відомості до ЄРДР були внесені НАБУ лише після відповідного рішення суду від 09 січня 2026 року. Однак після початку розслідування детективи Бюро фактично заблокували участь Юрія Бутусова у процесі, ігноруючи клопотання захисту про залучення його як потерпілого. Це позбавляло заявника процесуальних прав та можливості контролювати хід слідства", - пояснили там.

Рішення суду

Адвокати оскаржили бездіяльність детективів у судовому порядку. Розглянувши матеріали скарг (справи № 760/1347/26 та № 760/1349/26), слідчий суддя визнав бездіяльність уповноважених осіб НАБУ протиправною. Суд зобовʼязав Бюро протягом 3 днів з моменту отримання ухвали розглянути клопотання захисту по суті.

Керуючий партнер Sense Дмитро Круговий назвав ситуацію парадоксальною.

"Злочин задокументовано самим НАБУ, вилучено досьє на журналіста і військовослужбовця, відкрито провадження, але потерпілого у справі слідство вперто "не бачить". Такий процесуальний вакуум створюється зазвичай для того, щоб тихо поховати справу без зайвого розголосу.

Рішення суду є однозначним: ігнорувати права Юрія Бутусова, особливо в контексті можливого стеження російської агентури за військовослужбовцем, є неприпустимим. Ми очікуємо на виконання ухвали суду та надання пану Бутусову статусу потерпілого в найкоротші строки", - підсумував він.

Що передувало?

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.

Серед 10 журналістів, на яких незаконно збирав досьє співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, був і командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов.

