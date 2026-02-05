УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13545 відвідувачів онлайн
Новини Міндічгейт
11 379 33

Суд визнав Бутусова потерпілим у справі банди Міндіча - власника "Кварталу-95"

Справа Міндічгейту: суд визнав Бутусова потерпілим

Солом'янський райсуд зобов'язав детективів НАБУ розглянути клопотання про визнання командира взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрія Бутусова потерпілим.

Про це повідомила юридична компанія Sense, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Йдеться про справу щодо незаконного збору та зберігання конфіденційної інформації щодо нього фігурантами "Міндічгейту".

Контекст

Під час розслідування в рамках операції "Мідас" було виявлено факти системного збору досьє на українських розслідувачів. Слідство встановило, що фігуранти справи, діяльність яких повʼязують із російською агентурною мережею, збирали конфіденційні дані про пересування, контакти та діяльність Юрія Бутусова.

"Зважаючи на те, що Юрій Бутусов є військовослужбовцем, несанкціонований збір інформації про нього в інтересах осіб, афілійованих з державою-агресором, створює загрозу не лише приватності, а й безпеці", - зазначили у компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В АРМА є активи, які розслідуються в рамках "Міндічгейту", - т.в.о. голови Максименко

Раніше адвокати домоглися внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ч. 3 ст. 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів);
  • ч. 1 ст. 182 КК України (Порушення недоторканності приватного життя).

"Відомості до ЄРДР були внесені НАБУ лише після відповідного рішення суду від 09 січня 2026 року. Однак після початку розслідування детективи Бюро фактично заблокували участь Юрія Бутусова у процесі, ігноруючи клопотання захисту про залучення його як потерпілого. Це позбавляло заявника процесуальних прав та можливості контролювати хід слідства", - пояснили там.

Також читайте: Міндіча та Цукермана можуть оголосити у розшук Інтерполу, - Клименко

Рішення суду

Адвокати оскаржили бездіяльність детективів у судовому порядку. Розглянувши матеріали скарг (справи № 760/1347/26 та № 760/1349/26), слідчий суддя визнав бездіяльність уповноважених осіб НАБУ протиправною. Суд зобовʼязав Бюро протягом 3 днів з моменту отримання ухвали розглянути клопотання захисту по суті.

Керуючий партнер Sense Дмитро Круговий назвав ситуацію парадоксальною.

"Злочин задокументовано самим НАБУ, вилучено досьє на журналіста і військовослужбовця, відкрито провадження, але потерпілого у справі слідство вперто "не бачить". Такий процесуальний вакуум створюється зазвичай для того, щоб тихо поховати справу без зайвого розголосу.

Рішення суду є однозначним: ігнорувати права Юрія Бутусова, особливо в контексті можливого стеження російської агентури за військовослужбовцем, є неприпустимим. Ми очікуємо на виконання ухвали суду та надання пану Бутусову статусу потерпілого в найкоротші строки", - підсумував він.

Читайте: Міндічгейт: "Енергоатом" відкликав позов, що дозволяв зберігати "шлагбаум" на закупівлях. ДОКУМЕНТ

Що передувало?

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.
  • Серед 10 журналістів, на яких незаконно збирав досьє співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, був і командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов.

Читайте також: Телекомпанія друга Зеленського отримала з бюджету 341 мільйон гривень і припинила роботу після втечі Міндіча

Автор: 

НАБУ (5721) суд (11874) Бутусов Юрій (3654)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
А нікчемний зелений паяц може помститись
показати весь коментар
05.02.2026 09:44 Відповісти
+15
Так набу виявляється працюють під заказ
показати весь коментар
05.02.2026 09:45 Відповісти
+13
На три і навіть більше, при потребі
показати весь коментар
05.02.2026 09:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А нікчемний зелений паяц може помститись
показати весь коментар
05.02.2026 09:44 Відповісти
Так набу виявляється працюють під заказ
показати весь коментар
05.02.2026 09:45 Відповісти
Швидше ні. Це просто договорняки, щоб прикрити скажімо власні дупи від наскоків діючої влади. Недаремно керівники НАБУ і САП зустрічалися із Зєлєнскім, після чого збавили оберти у справі міндічгейту.
показати весь коментар
05.02.2026 10:45 Відповісти
Ну правильно.. Дали охлосу кісточку нехай гризе а ми пішли далі ""ділом ""займатись🤣🤣
показати весь коментар
05.02.2026 10:47 Відповісти
Це ст 216, що не входить до переліку статей ККУ, які підслідні НАБУ.
Довідка
Нацпол- 140 тис людей
СБУ- 40 ТИС. У мирний час
Прокурів- 15 тис.
ДБР- 2000
НАБУ-1000 штату.
Ну будуть розслідувати, замісьць розслідувань по корупції.
показати весь коментар
05.02.2026 15:40 Відповісти
НАБУ грає на дві сторони?
показати весь коментар
05.02.2026 09:46 Відповісти
На три і навіть більше, при потребі
показати весь коментар
05.02.2026 09:47 Відповісти
А чому ж тоді тут так захищали набу?? Невже проплачені???
показати весь коментар
05.02.2026 10:01 Відповісти
захищали ідею, а покидьків та зрадників усюди доста, у т.ч. у набу
показати весь коментар
05.02.2026 10:08 Відповісти
Не фантазуй..Захищали саме набу
показати весь коментар
05.02.2026 10:15 Відповісти
захищали процесуальну незалежність набу та сап, виступали проти закону, який обмежував їхню самостійність
жодних фантазій, не тягни того, чого не було, читай уважно новини
показати весь коментар
05.02.2026 10:17 Відповісти
Наче без новин не видно було шо всі 10 років набу викинувало закази..А коли набу опублікує як обіцяли всі плівки міндічгейта?? От..не опублікує...тому що незалежні🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.02.2026 10:22 Відповісти
святих нема
набу підлягає зачистці від зрадників, покидьків, профанів, як і всі інші державні силові структури та ЗСУ
мова за те, шо захищали і шо бажали, а не за претензії до набу та сап
претензій до них море та малий вагончик, як було раніше, так і є зараз
люди своїм виступом за захист їх незалежності дали їм кредит довіри, не виправдають - люди будуть пред'являти претнзії вже їм, і до речі, є за шо - де підозра рішальє, а також галущенку та іншим посадовцям з міндічгейту?
показати весь коментар
05.02.2026 10:27 Відповісти
Який кредит довіри до структури яка за 10 років себе ніяк не проявила.а вийшли тому шо така структура комусь потрібна і прашює в його інтересах а не інтересах України
показати весь коментар
05.02.2026 10:32 Відповісти
не є їхнім симпатиком, але от той же міндічгейт в їхньому виконанні - на тестикули величному вождю наступили незле, корєфани його принаймі припинили троха красти на енергетиці та озброєннях
шо буде далі - будемо бачити
як набу і сап будуть продовжувати, то люди подякують, як ні - то обсрають їх як кури драбину
показати весь коментар
05.02.2026 10:35 Відповісти
Ну з чого ти взяв шо тепер крадуть менше?? Міндіч --ніхто..просто мілка сошка.і та легко виїхала.. А хто ще?? Де решта прізвищ?? Чому приховують?? І чому ти думаєш шо набу роздмухало міндіча в інтересах саме України??так хочеться думати ? Шоб ми от тут покричали пару днів??
показати весь коментар
05.02.2026 10:44 Відповісти
у тебе є докази, шо крадуть більше, у т.ч. міндіч та інша зелена банда з міндічгейту?
з приводу старших у цій схемі написав тобі вище, як і за претензії до набу
показати весь коментар
05.02.2026 10:46 Відповісти
Ти так написав наче маєш докази шо крадуть менше😀😀
показати весь коментар
05.02.2026 10:49 Відповісти
ні у тебе, ні у мене нема доказів менше/більше, тому ми сперечаємося ні про шо
претензії до набу були та є, факт, а якшо учергове кинуть людей, то претензій до них буде більше
показати весь коментар
05.02.2026 10:56 Відповісти
Ну ти ж не визнаєш очевидне --шо черговий раз кинули.. І сам себе обманюєш..виправдовуючи набу
показати весь коментар
05.02.2026 10:57 Відповісти
не перекручуй, це негарно
жодний виправдань їм не давав, лише зазначив за конкретні претензії до набу та сап
а розмову почали за те, за шо вийшли люди, і це вже уточнили та встановили, а вже за неефективність та "замовність" дій набу це вже ти розширив тему
де речі, щодо твоїх цих тез тебе підтримую, бо це факт
показати весь коментар
05.02.2026 11:01 Відповісти
Ми спорим про одне і теж.просто ти думаєш якоюсь реформою змінить я ж впевнений шо тільки ліквідація уих структур
показати весь коментар
05.02.2026 11:10 Відповісти
ніхто їх вже не ліквідує, просто не дадуть цього зробити
тому тре виходити з реалій, якими б вони хєровими не були
показати весь коментар
05.02.2026 11:25 Відповісти
А Железняк депутат Верховної Ради - на нього теж досє збирали... Потрібно і по ньому зобовязати провести розслідування і визнати потерпілим!!!
І за дружиною Ярослава, мабуть, як за депутатом теж стежили....
показати весь коментар
05.02.2026 10:06 Відповісти
а детективи набу шо?
всцялися чи всралися визнавати бутусова потерпілим на підставі його заяви?
невже тре було його гнати до суду для цього?
показати весь коментар
05.02.2026 10:07 Відповісти
Зеленського і його шайку на нари !
показати весь коментар
05.02.2026 10:25 Відповісти
ЗЕбанда
показати весь коментар
05.02.2026 10:27 Відповісти
Пускати на потік справу не можна. Адвокати мають попрацювати. Зеленський ненавидить Бутусова, бо Бутусов з самого початку його керування показав якими злочинцями себе оточує бубочка.
показати весь коментар
05.02.2026 10:28 Відповісти
Тепер Бутусов, як потерпілий, має можливість знайомитися з матеріалами слідства
показати весь коментар
05.02.2026 14:53 Відповісти
Хтось ще вірить Кривоносу ?
показати весь коментар
05.02.2026 19:21 Відповісти
 
 