В АРМА є активи, які розслідуються в рамках "Міндічгейту", - т.в.о. голови Максименко

В АРМА не відбувалися обшуки чи якісь інші слідчі дії від початку "Міндічгейту".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.

Аудит

"Скандал з так званим "Міндічгейтом" підтвердив певні висновки, які були зроблені і в рамках внутрішнього аудиту. Під час проведення аудиту багато людей звільнилося.

Це з одного боку полегшило його проведення і прийняття якихось управлінських рішень. З іншого - ускладнило встановлення певних обставин. Тож надалі ми будемо активно співпрацювати з НАБУ, надавати їм повну інформацію і всебічну підтримку для встановлення фактів, якщо це буде стосуватися роботи нашого органу", - зазначила вона.

Очільниця АРМА зазначила, що в Агентстві відбувається постійна робоча взаємодія з усіма правоохоронними органами.

"Ми направляли запити в НАБУ й інші правоохоронні органи і отримували від них запити, надаючи на них інформацію. Тож робота зараз триває.

Обшуки чи якісь інші слідчі дії з початком "Міндічгейту" в АРМА не проводились", - сказала Максименко.

"У нас є активи, які розслідуються в рамках "Міндічгейту" чи дотичні до розслідування, але говорити про причетність працівників агентства до кримінальних злочинів – це прерогатива правоохоронного органу", - підсумувала т.в.о. голови АРМА.

