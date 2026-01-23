В АРМА є активи, які розслідуються в рамках "Міндічгейту", - т.в.о. голови Максименко
В АРМА не відбувалися обшуки чи якісь інші слідчі дії від початку "Міндічгейту".
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.
Аудит
"Скандал з так званим "Міндічгейтом" підтвердив певні висновки, які були зроблені і в рамках внутрішнього аудиту. Під час проведення аудиту багато людей звільнилося.
Це з одного боку полегшило його проведення і прийняття якихось управлінських рішень. З іншого - ускладнило встановлення певних обставин. Тож надалі ми будемо активно співпрацювати з НАБУ, надавати їм повну інформацію і всебічну підтримку для встановлення фактів, якщо це буде стосуватися роботи нашого органу", - зазначила вона.
Очільниця АРМА зазначила, що в Агентстві відбувається постійна робоча взаємодія з усіма правоохоронними органами.
"Ми направляли запити в НАБУ й інші правоохоронні органи і отримували від них запити, надаючи на них інформацію. Тож робота зараз триває.
Обшуки чи якісь інші слідчі дії з початком "Міндічгейту" в АРМА не проводились", - сказала Максименко.
"У нас є активи, які розслідуються в рамках "Міндічгейту" чи дотичні до розслідування, але говорити про причетність працівників агентства до кримінальних злочинів – це прерогатива правоохоронного органу", - підсумувала т.в.о. голови АРМА.
Повний текст інтерв'ю із Ярославою Максименко для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=Kw5xl0ukdzY ГОСТРА ТЕМА | Скандальна правда про нову очільницю АРМА.
