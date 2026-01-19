Суд залишив без руху позовну заяву дружини Чернишова про поділ квартир і мільйонів

Печерський районний суд міста Києва залишив без руху позовну заяву дружини колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова Світлани про поділ майна подружжя.

Про це свідчить ухвала суду, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поділ квартир

Згідно з ухвалою, дружина Чернишова просила виділити їй у власність одну з квартир у Києві, а чоловіку залишити іншу квартиру в Нікополі та автомобіль марки Toyota Land Cruiser 200.

"На думку позивача, такий поділ є рівноцінним, справедливим та відповідає нормам чинного законодавства, - йдеться в ухвалі.

Поділ грошей

Також дружина Чернишова просила визнати за нею право власності на гроші, які знаходяться на 21 банківському рахунку та на цінні папери в кількості 4 812 штук загальною номінальною вартістю 4,81 млн грн.

"Крім того, в прохальній частині позовної заяви зазначена вимога про визнання власністю позивача грошових коштів, які вилучені під час обшуку детективами НАБУ у кримінальному провадженні, грошові кошти, які внесені на рахунок Вищого антикорупційного суду у кримінальному проваджені як альтернативний запобіжний захід у вигляді застави та грошових коштів в розмірі 10 млн грн, що перебувають на депозитному рахунку Вищого антикорупційного суду, які були внесені, на підставі платіжної інструкції від 30.06.2025",- сказано в документі.

