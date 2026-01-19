Суд залишив без руху позовну заяву дружини Чернишова про поділ квартир і мільйонів
Печерський районний суд міста Києва залишив без руху позовну заяву дружини колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова Світлани про поділ майна подружжя.
Про це свідчить ухвала суду, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Поділ квартир
Згідно з ухвалою, дружина Чернишова просила виділити їй у власність одну з квартир у Києві, а чоловіку залишити іншу квартиру в Нікополі та автомобіль марки Toyota Land Cruiser 200.
"На думку позивача, такий поділ є рівноцінним, справедливим та відповідає нормам чинного законодавства, - йдеться в ухвалі.
Поділ грошей
Також дружина Чернишова просила визнати за нею право власності на гроші, які знаходяться на 21 банківському рахунку та на цінні папери в кількості 4 812 штук загальною номінальною вартістю 4,81 млн грн.
"Крім того, в прохальній частині позовної заяви зазначена вимога про визнання власністю позивача грошових коштів, які вилучені під час обшуку детективами НАБУ у кримінальному провадженні, грошові кошти, які внесені на рахунок Вищого антикорупційного суду у кримінальному проваджені як альтернативний запобіжний захід у вигляді застави та грошових коштів в розмірі 10 млн грн, що перебувають на депозитному рахунку Вищого антикорупційного суду, які були внесені, на підставі платіжної інструкції від 30.06.2025",- сказано в документі.
Що передувало
- Нагадаємо раніше повідомлялося, що ексвіцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов разом із дружиною Світланою розпочав судовий процес із поділу майна подружжя, щоб врятувати його від конфіскації.
- Також повідомлялося, що дружина колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, Світлана, мала псевдонім "Професор" у корупційній схемі в енергетиці.
- Окрім цього, раніше повідомлялося, що дружина колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова — Світлана, яка є кумою президента Володимира Зеленського, намагалася сховати документи, що стосуються будівництва чотирьох маєтків у Козині.
Якщо особа заявляє претензії на спільне майно з корупціонером, що перебуває під судом, тоді суд зобов'язаний зупинити провадження у справі цивільній до вирішення справи кримінальної, тобто після конфіскації майна підсудного.