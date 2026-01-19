УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11517 відвідувачів онлайн
Новини Справа Чернишова Міндічгейт
2 645 18

Суд залишив без руху позовну заяву дружини Чернишова про поділ квартир і мільйонів

Печерський районний суд міста Києва залишив без руху позовну заяву дружини колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова Світлани про поділ майна подружжя.

Про це свідчить ухвала суду, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поділ квартир

Згідно з ухвалою, дружина Чернишова просила виділити їй у власність одну з квартир у Києві, а чоловіку залишити іншу квартиру в Нікополі та автомобіль марки Toyota Land Cruiser 200.

"На думку позивача, такий поділ є рівноцінним, справедливим та відповідає нормам чинного законодавства, - йдеться в ухвалі.

Поділ грошей

Також дружина Чернишова просила визнати за нею право власності на гроші, які знаходяться на 21 банківському рахунку та на цінні папери в кількості 4 812 штук загальною номінальною вартістю 4,81 млн грн.

"Крім того, в прохальній частині позовної заяви зазначена вимога про визнання власністю позивача грошових коштів, які вилучені під час обшуку детективами НАБУ у кримінальному провадженні, грошові кошти, які внесені на рахунок Вищого антикорупційного суду у кримінальному проваджені як альтернативний запобіжний захід у вигляді застави та грошових коштів в розмірі 10 млн грн, що перебувають на депозитному рахунку Вищого антикорупційного суду, які були внесені, на підставі платіжної інструкції від 30.06.2025",- сказано в документі.

Що передувало

Автор: 

майно (371) суд (11849) Чернишов Олексій (384)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
***** 3,14дора награбоване майно та бабло рятує.
показати весь коментар
19.01.2026 17:30
+4
Все нажите непосильною працею цього щирого українця потрібно ділити - жінка
показати весь коментар
19.01.2026 17:06
+2
От занафіга постільні новини про цих гамадрилів?
показати весь коментар
19.01.2026 17:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все нажите непосильною працею цього щирого українця потрібно ділити - жінка
Спробуйте зрозуміти прочитне.
показати весь коментар
19.01.2026 17:56
От занафіга постільні новини про цих гамадрилів?
Мудрий до нестерпності нарІд повенен знати як живуть та чим дихають його обранці, їз куми та друзяки з бізнеспартнерами.
показати весь коментар
19.01.2026 17:32
Та з цими ур@дами й так все яснапанятна..
показати весь коментар
19.01.2026 17:38
***** 3,14дора награбоване майно та бабло рятує.
Проблема в носі
показати весь коментар
19.01.2026 17:35
показати весь коментар
20.01.2026 00:05 Відповісти
Суд залишив позовну заяву позивачки без руху - значить не надала докази на право власності і володіння спільним майном та/або не сплатила судовий збір.
Якщо особа заявляє претензії на спільне майно з корупціонером, що перебуває під судом, тоді суд зобов'язаний зупинити провадження у справі цивільній до вирішення справи кримінальної, тобто після конфіскації майна підсудного.
показати весь коментар
19.01.2026 17:39
Такою непосильною працею заробляв,так хочеться хоч половину утримати.Якби не ЗЕлені покровителі то стригти треба під корінь і коріння потім вирвати.
показати весь коментар
19.01.2026 17:49
Половину? Де там. Квартира у Києві, й мабуть немаленька, ніяк не рівноцінна квартирі у потрощеному Нікополі
показати весь коментар
19.01.2026 20:08
Щось малувато перераховано. За які кошти вони будувались у Кончі ?
показати весь коментар
19.01.2026 18:28
Яке хитровпопу трахнуте!!! Хрєн тобі дівчиноко!!! Все треба конфіскувати, а гроші на ЗСУ!!!!
показати весь коментар
19.01.2026 18:30
Згадався анекдот... "Це ж треба так любити гроші...."
показати весь коментар
19.01.2026 22:04
показати весь коментар
19.01.2026 22:07
...грабіжники
показати весь коментар
19.01.2026 22:23
***.....! Хлопці замерзають, гибнуть в окопах... А ці курви бабло ніяк не поділять. Щоб ви здохли, як і весь кацапстан.
показати весь коментар
20.01.2026 00:03
 
 