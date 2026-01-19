Суд оставил без движения исковое заявление жены Чернышова о разделе квартир и миллионов
Печерский районный суд города Киева оставил без движения исковое заявление жены бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова Светланы о разделе имущества супругов.
Об этом свидетельствует постановление суда, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Раздел квартир
Согласно постановлению, жена Чернышова просила выделить ей в собственность одну из квартир в Киеве, а мужу оставить другую квартиру в Никополе и автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200.
"По мнению истца, такое разделение является равноценным, справедливым и соответствует нормам действующего законодательства, - говорится в постановлении.
Раздел денег
Также жена Чернышова просила признать за ней право собственности на деньги, которые находятся на 21 банковском счете, и на ценные бумаги в количестве 4 812 штук общей номинальной стоимостью 4,81 млн грн.
"Кроме того, в просительной части искового заявления указано требование о признании собственностью истца денежных средств, изъятых во время обыска детективами НАБУ в уголовном производстве, денежные средства, внесенные на счет Высшего антикоррупционного суда в уголовном производстве в качестве альтернативной меры пресечения в виде залога и денежные средства в размере 10 млн грн, находящиеся на депозитном счете Высшего антикоррупционного суда, которые были внесены на основании платежной инструкции от 30.06.2025", - говорится в документе.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что экс-вице-премьер-министр Алексей Чернышов вместе с женой Светланой начал судебный процесс по разделу имущества супругов, чтобы спасти его от конфискации.
- Также сообщалось, что жена бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, Светлана, имела псевдоним "Профессор" в коррупционной схеме в энергетике.
- Кроме того, ранее сообщалось, что жена бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова — Светлана, которая является кумой президента Владимира Зеленского, пыталась спрятать документы, касающиеся строительства четырех поместий в Козине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо особа заявляє претензії на спільне майно з корупціонером, що перебуває під судом, тоді суд зобов'язаний зупинити провадження у справі цивільній до вирішення справи кримінальної, тобто після конфіскації майна підсудного.