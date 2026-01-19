Суд оставил без движения исковое заявление жены Чернышова о разделе квартир и миллионов

Печерский районный суд города Киева оставил без движения исковое заявление жены бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова Светланы о разделе имущества супругов.

Об этом свидетельствует постановление суда, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Раздел квартир

Согласно постановлению, жена Чернышова просила выделить ей в собственность одну из квартир в Киеве, а мужу оставить другую квартиру в Никополе и автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200.

"По мнению истца, такое разделение является равноценным, справедливым и соответствует нормам действующего законодательства, - говорится в постановлении.

Читайте также: Следствие в отношении Чернышова по делу о коррупции в Минрегионе завершено, - НАБУ

Раздел денег

Также жена Чернышова просила признать за ней право собственности на деньги, которые находятся на 21 банковском счете, и на ценные бумаги в количестве 4 812 штук общей номинальной стоимостью 4,81 млн грн.

"Кроме того, в просительной части искового заявления указано требование о признании собственностью истца денежных средств, изъятых во время обыска детективами НАБУ в уголовном производстве, денежные средства, внесенные на счет Высшего антикоррупционного суда в уголовном производстве в качестве альтернативной меры пресечения в виде залога и денежные средства в размере 10 млн грн, находящиеся на депозитном счете Высшего антикоррупционного суда, которые были внесены на основании платежной инструкции от 30.06.2025", - говорится в документе.

Читайте также: Ермак и Миндич – мои товарищи, а Зеленский не является моим кумом, - Чернышов

Что предшествовало

Читайте также: Чернышов признал себя кумом Ермака: кумы фигурируют в одном коррупционном деле