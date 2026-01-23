В АРМА есть активы, которые расследуются в рамках "Миндичгейта", - и.о. главы Максименко
В АРМА не проводились обыски или какие-либо другие следственные действия с начала "Миндичгейта".
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала и.о. главы АРМА Ярослава Максименко.
Аудит
"Скандал с так называемым "Миндичгейтом" подтвердил определенные выводы, которые были сделаны и в рамках внутреннего аудита. Во время проведения аудита многие люди уволились.
Это, с одной стороны, облегчило его проведение и принятие каких-то управленческих решений. С другой – затруднило установление определенных обстоятельств. Поэтому в дальнейшем мы будем активно сотрудничать с НАБУ, предоставлять им полную информацию и всестороннюю поддержку для установления фактов, если это будет касаться работы нашего органа", – отметила она.
Глава АРМА отметила, что в Агентстве происходит постоянное рабочее взаимодействие со всеми правоохранительными органами.
"Мы направляли запросы в НАБУ и другие правоохранительные органы и получали от них запросы, предоставляя на них информацию. Так что работа сейчас продолжается.
Обыски или какие-либо другие следственные действия с началом "Миндичгейта" в АРМА не проводились", - сказала Максименко.
"У нас есть активы, которые расследуются в рамках "Миндичгейта" или имеют отношение к расследованию, но говорить о причастности сотрудников агентства к уголовным преступлениям - это прерогатива правоохранительного органа", - подытожила и.о. главы АРМА.
Полный текст интервью с Ярославой Максименко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
https://www.youtube.com/watch?v=Kw5xl0ukdzY ГОСТРА ТЕМА | Скандальна правда про нову очільницю АРМА.
https://www.youtube.com/watch?v=Kw5xl0ukdzY