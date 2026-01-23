В АРМА есть активы, которые расследуются в рамках "Миндичгейта", - и.о. главы Максименко

В АРМА не проводились обыски или какие-либо другие следственные действия с начала "Миндичгейта".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала и.о. главы АРМА Ярослава Максименко.

Аудит

"Скандал с так называемым "Миндичгейтом" подтвердил определенные выводы, которые были сделаны и в рамках внутреннего аудита. Во время проведения аудита многие люди уволились.

Это, с одной стороны, облегчило его проведение и принятие каких-то управленческих решений. С другой – затруднило установление определенных обстоятельств. Поэтому в дальнейшем мы будем активно сотрудничать с НАБУ, предоставлять им полную информацию и всестороннюю поддержку для установления фактов, если это будет касаться работы нашего органа", – отметила она.

Глава АРМА отметила, что в Агентстве происходит постоянное рабочее взаимодействие со всеми правоохранительными органами.

"Мы направляли запросы в НАБУ и другие правоохранительные органы и получали от них запросы, предоставляя на них информацию. Так что работа сейчас продолжается.

Обыски или какие-либо другие следственные действия с началом "Миндичгейта" в АРМА не проводились", - сказала Максименко.

"У нас есть активы, которые расследуются в рамках "Миндичгейта" или имеют отношение к расследованию, но говорить о причастности сотрудников агентства к уголовным преступлениям - это прерогатива правоохранительного органа", - подытожила и.о. главы АРМА.

