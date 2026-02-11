Міндічгейт: Юрчишин звернувся до НАБУ щодо співпраці з поліцією про незаконне стеження за журналістами

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, нардеп Ярослав Юрчишин звернувся до НАБУ щодо комунікації з Нацполіцією у межах розслідування незаконного стеження за низкою журналістів фігурантами операції "Мідас".

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Звернення до НАБУ

Юрчишин нагадав, що раніше Солом’янське управління поліції Києва розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного стеження за журналістами у справі Міндічгейту. Розслідування проводить слідчий Максим Конопацький.

Нардеп хоче з’ясувати, чи була комунікація між НАБУ та Нацполіцією у цій справі. Окремо його цікавить, чи запитувала поліція доступ до документів, у яких фігурують персональні дані журналістів.

Юрчишин також планує звернутися до представників медіа, щоб дізнатися, чи опитували їх як можливих постраждалих.

Список журналістів, за якими незаконно стежили:

  • Марина Ансіфорова (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net)
  • Юрій Бутусов (командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" та головний редактор Цензор.НЕТ)
  • Станіслав Речинський (головний редактор ОРД)
  • Володимир Федорин (головний редактор Forbes Ukraine)
  • Ольга Чайка (редакторка Forbes Україна)
  • Юрій Ніколов (співзасновник проекту NashiGroshi)
  • Андрій Куликов (голова Комісії з журналістської етики).

Що передувало?

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.
  • Серед 10 журналістів, на яких незаконно збирав досьє співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, був і командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов.

Я до 24 февраля 2022 тоже собиралась делать ремонт квартиры
Но так и не собралась
Вот и Национальная полиция сделает также....
11.02.2026 18:03 Відповісти
11.02.2026 18:03 Відповісти
понти... поліції відомо хто тупцював під дверима Ніколова, а Железняк навіть довів причетність до замовлення друга ОПи, заброньованного кладовищем...
11.02.2026 18:20 Відповісти
11.02.2026 18:20 Відповісти
Если доверять зебильной полиции, то можно и лайк поставить. Сколько таких лохов будет?
11.02.2026 18:36 Відповісти
11.02.2026 18:36 Відповісти
Нацполіція показала своє єство зокрема у Корсуні, Черкаської області, виконавши замовлення московита з диспут корочками на убивство Патріота України Сергія Русінова, підкинувши йому в будинок 4 кг наркоти і торбу з толом!!! А замовник так і досі сидить і керує СВОїми кріпаками з Корсуня і в Черкасах! Виговський з купою замів, глибо захвильовані, так і сидять МОВЧКИ!!!!
11.02.2026 18:56 Відповісти
11.02.2026 18:56 Відповісти
Ворог продовжує обстрілювати Україну, намагаючись залишити нас без світла, тепла та води. У таких умовах варто мати вдома запас питної води (3 л на добу на особу) та технічної (11-12 л), продукти тривалого зберігання, медикаменти. Також підготуйте валізу першої необхідності - документи, теплі речі, готівку, засоби гігієни, аптечку та павербанки. Подбайте про дітей і домашніх улюбленців. Слідкуйте за повідомленнями влади, заряджайте пристрої, обмежте перебування на вулиці в темний час доби. У разі потреби телефонуйте 112. Якщо немає мобільного зв'язку - підключіться до Wi-Fi та скористайтеся застосунком 112 Ukraine. Детальніше: https://www.facebook.com/share/p/1Gwds7cMRU/
11.02.2026 18:56 Відповісти
11.02.2026 18:56 Відповісти
І що далі?
12.02.2026 08:13 Відповісти
12.02.2026 08:13 Відповісти
 
 