Міндічгейт: Юрчишин звернувся до НАБУ щодо співпраці з поліцією про незаконне стеження за журналістами
Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, нардеп Ярослав Юрчишин звернувся до НАБУ щодо комунікації з Нацполіцією у межах розслідування незаконного стеження за низкою журналістів фігурантами операції "Мідас".
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Звернення до НАБУ
Юрчишин нагадав, що раніше Солом’янське управління поліції Києва розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного стеження за журналістами у справі Міндічгейту. Розслідування проводить слідчий Максим Конопацький.
Нардеп хоче з’ясувати, чи була комунікація між НАБУ та Нацполіцією у цій справі. Окремо його цікавить, чи запитувала поліція доступ до документів, у яких фігурують персональні дані журналістів.
Юрчишин також планує звернутися до представників медіа, щоб дізнатися, чи опитували їх як можливих постраждалих.
Список журналістів, за якими незаконно стежили:
- Марина Ансіфорова (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net)
- Юрій Бутусов (командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" та головний редактор Цензор.НЕТ)
- Станіслав Речинський (головний редактор ОРД)
- Володимир Федорин (головний редактор Forbes Ukraine)
- Ольга Чайка (редакторка Forbes Україна)
- Юрій Ніколов (співзасновник проекту NashiGroshi)
- Андрій Куликов (голова Комісії з журналістської етики).
Що передувало?
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.
- Серед 10 журналістів, на яких незаконно збирав досьє співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, був і командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но так и не собралась
Вот и Национальная полиция сделает также....