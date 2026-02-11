Міндічгейт: Юрчишин звернувся до НАБУ щодо співпраці з поліцією про незаконне стеження за журналістами

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, нардеп Ярослав Юрчишин звернувся до НАБУ щодо комунікації з Нацполіцією у межах розслідування незаконного стеження за низкою журналістів фігурантами операції "Мідас".

Звернення до НАБУ

Юрчишин нагадав, що раніше Солом’янське управління поліції Києва розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного стеження за журналістами у справі Міндічгейту. Розслідування проводить слідчий Максим Конопацький.

Нардеп хоче з’ясувати, чи була комунікація між НАБУ та Нацполіцією у цій справі. Окремо його цікавить, чи запитувала поліція доступ до документів, у яких фігурують персональні дані журналістів.

Юрчишин також планує звернутися до представників медіа, щоб дізнатися, чи опитували їх як можливих постраждалих.

Список журналістів, за якими незаконно стежили:

Марина Ансіфорова (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net)

Юрій Бутусов (командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" та головний редактор Цензор.НЕТ)

Станіслав Речинський (головний редактор ОРД)

Володимир Федорин (головний редактор Forbes Ukraine)

Ольга Чайка (редакторка Forbes Україна)

Юрій Ніколов (співзасновник проекту NashiGroshi)

Андрій Куликов (голова Комісії з журналістської етики).

