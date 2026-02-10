Крапку в "Міндічгейті" не поставлено, будуть додаткові деталі, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що наразі "крапку" у справі "Міндічгейт" не поставлено. Будуть додаткові деталі.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Екстрадиційна процедура триває, це тривалий процес. Коли всі заходи щодо можливості направлення екстрадиційного запиту буде виконано, ми його будемо скеровувати та працюватимемо з Ізраїлем та іншими країнами щодо екстрадиції фігурантів цього провадження", - сказав він.

За словами Кривоноса, наразі НАБУ активно співпрацює з понад 10 юрисдикціями щодо отримання відомостей щодо фінансових транзакцій, рахунків, майна.

"В цій справі ми очікуємо, не анонсую ніяких підозр, але ми очікуємо нових деталей. Ми намагаємось обережно на цьому етапі комунікувати. Це пов'язано з певними моментами щодо збору доказової бази, проведення експертиз, отримання відповіді від міжнародних юрисдикцій, комунікації з міжнародними партнерами.

Але точно в цій справі - це не крапка. Слідство триває. Будуть додаткові деталі, про які ми розповімо в той момент, коли це процесуально статне можливим", - додав директор НАБУ.

