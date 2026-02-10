Крапку в "Міндічгейті" не поставлено, будуть додаткові деталі, - Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що наразі "крапку" у справі "Міндічгейт" не поставлено. Будуть додаткові деталі.
Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Екстрадиційна процедура триває, це тривалий процес. Коли всі заходи щодо можливості направлення екстрадиційного запиту буде виконано, ми його будемо скеровувати та працюватимемо з Ізраїлем та іншими країнами щодо екстрадиції фігурантів цього провадження", - сказав він.
За словами Кривоноса, наразі НАБУ активно співпрацює з понад 10 юрисдикціями щодо отримання відомостей щодо фінансових транзакцій, рахунків, майна.
"В цій справі ми очікуємо, не анонсую ніяких підозр, але ми очікуємо нових деталей. Ми намагаємось обережно на цьому етапі комунікувати. Це пов'язано з певними моментами щодо збору доказової бази, проведення експертиз, отримання відповіді від міжнародних юрисдикцій, комунікації з міжнародними партнерами.
Але точно в цій справі - це не крапка. Слідство триває. Будуть додаткові деталі, про які ми розповімо в той момент, коли це процесуально статне можливим", - додав директор НАБУ.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
прі чьом здєсь ЗЄлєгський ?
Показово...
Так це ж уже було за кучми-литвина-мороза-якунОвоща, з Кравченком, Кирпою, Чечетовим, Семенюк, калашникова, Кушнарьова….???
Пограбування країни триває.