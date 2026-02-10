2 238 26

Крапку в "Міндічгейті" не поставлено, будуть додаткові деталі, - Кривонос

У НАБУ розповіли про хід розслідування Міндічгейту

Директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що наразі "крапку" у справі "Міндічгейт" не поставлено. Будуть додаткові деталі.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Екстрадиційна процедура триває, це тривалий процес. Коли всі заходи щодо можливості направлення екстрадиційного запиту буде виконано, ми його будемо скеровувати та працюватимемо з Ізраїлем та іншими країнами щодо екстрадиції фігурантів цього провадження", - сказав він.

За словами Кривоноса, наразі НАБУ активно співпрацює з понад 10 юрисдикціями щодо отримання відомостей щодо фінансових транзакцій, рахунків, майна.

"В цій справі ми очікуємо, не анонсую ніяких підозр, але ми очікуємо нових деталей. Ми намагаємось обережно на цьому етапі комунікувати. Це пов'язано з певними моментами щодо збору доказової бази, проведення експертиз, отримання відповіді від міжнародних юрисдикцій, комунікації з міжнародними партнерами.

Але точно в цій справі - це не крапка. Слідство триває. Будуть додаткові деталі, про які ми розповімо в той момент, коли це процесуально статне можливим", - додав директор НАБУ.

НАБУ (5724) Кривонос Семен (123) Міндіч Тімур (321)
Топ коментарі
У лідора президентський імунітет, а ще Андрій Борисович його захистить, не для того ж вони таємно встрічаються на президенських дачах?
10.02.2026 15:02 Відповісти
Так він і дав ім просратись, за кордоном. Вони сидять у Ізраїль в теплі та при електро і грошах шо сперли разом з Ze, і просираются на Україну. Серють на Україну.
10.02.2026 15:12 Відповісти
НАБУ, де підозра єрмаку? Бо він і далі рулить схематозом з якихось підвалів у палаці спорту, а радники президента до нього на наради приїздять як на роботу. Що за цирк?
10.02.2026 15:07 Відповісти
НАБУ знову дотягне черговий вилив компромату під переговори, щоб Володя не пручався перед командою Трампа і хутчіш підписував капітуляцію, бо НАБУшників вже чекають амерські грін-карти. Це просто профанація, коли фігурантам не заважають втекти, а потім мочать компроматом замазану українську владу. Загальна ганьба без жодних героїв
10.02.2026 14:56 Відповісти
чому фото міндича весь час публікують разом із Лідером ЗЄлєнським ?

прі чьом здєсь ЗЄлєгський ?

.
10.02.2026 16:26 Відповісти
І дійсно, до чого тут Зеленський? Невже створив дах своєму бізнес- партнеру і другу? Та не може бути, він же так патріотично говорить у відосах. Такий чесний і правильний. Він не міг створити дах. То йому тих міндичів, баканових, цукерманів, наумових, Юзіка підкинули. Він нічого не знав..
10.02.2026 19:23 Відповісти
Не соромно? Те, що Володя організував злочинну групу і мільярдами крали винні НАБУ? А до інших служб таких як ДБР, СБУ, генеральної прокуратури немає питань, чому не виявили ці злочини? Навіщо фальшують справи проти детективів НАБУ? Навіщо ставлять прослушки в домоволодінні працівників НАБУ? Навіщо збирали данні на працівників НАБу і підприємців і передавали міндічам?
10.02.2026 19:20 Відповісти
Коли? У 2050 році?))) Нахєр треба така робота)))
10.02.2026 14:57 Відповісти
А Ви уявляєте як можуть збирати докази детективи НАБУ і САП, коли за ними слідкують інші служби, руйнують докази, попереджають, ставлять прослушку, фальшують справи, залякують і тому подібне? Найдрібніше порушення КПК і справі капут. То СБУ і ДБР можуть проводити обшуки без дозволу суду. Але прийде час і їм обов'язково, хто порушував, по йдеться відповідати.
10.02.2026 19:27 Відповісти
Скільки людей реально сидять від часу створення НАБУ і САП? Особливо за останні майже 7 років? Можна прикриватися перешкодами аж до спливу терміну. І тоді кому потрібна така діяльність, за яку платяться шалені кошти з бюджету? Я не проти них як інституцій, але де результати???
10.02.2026 19:47 Відповісти
На телемарафоні сказали, що Міндіч гейт це харашо, що вилізла правда і тепер Зеленьський їм всім дасть просратись
10.02.2026 14:57 Відповісти
кривочьмо йбане.
10.02.2026 14:58 Відповісти
коли буде суд та вирок...миндич вже з усіма вкраденими деталями в ізраелі
10.02.2026 15:00 Відповісти
А що з баканов-наумов гейтом?
10.02.2026 15:03 Відповісти
За це відповість Зєлєнскій на суді.
10.02.2026 15:07 Відповісти
Нам не потрібні "деталі". Нам потрібна смерть Міндіча і Цукєрмана в якості профілактики від корупції. Крапка.
10.02.2026 15:06 Відповісти
НАБУ та ДБР з дорогих пов* й ... українцям нема кому вірити ...
10.02.2026 15:06 Відповісти
На сходах після пресухи НАБушник Кривонос в флеш-в'ю 5-му телеканалу підтвердив, що вони "займаються Єрмаком"; але відмовився повідомити, чи ходить Єрмак на допити.
Показово...
10.02.2026 16:24 Відповісти
Деталі це звісно добре, а коли вже буде підозра галущенко та д'ермаку і суд? За чавунояйцеву потвору питання окремі.
10.02.2026 15:08 Відповісти
Щось занадто багато не поставлених крапок! З єрмаком очевидний договорняк!
10.02.2026 15:10 Відповісти
Невже в НАБУ і САП, з надією чекають на череду отих прикрих самогубств групи осіб в Урядовому кварталі!?!?
Так це ж уже було за кучми-литвина-мороза-якунОвоща, з Кравченком, Кирпою, Чечетовим, Семенюк, калашникова, Кушнарьова….???
10.02.2026 15:27 Відповісти
Які крапки? - тільки розворушили осине гніздо
10.02.2026 15:29 Відповісти
Операція "Мідас" почалась тому що єрмак взяв в заручники детективів НАБУ-*****. Щоб їх звільнити НАБУ-***** записали "міндічів" але ву а ля туди потрапив і єрмак і сам ЗЕблазень після чого йому був поставлений ультиматум або ти випускаєш наших агентів і звільняєш єрмака або ми оприлюднюємо записи про тебе. ЗЕблазень злякався і виконав ці умови але перед тим домовився з НАБУ-***** щоб вони випустили з України "міндічів"- на цьому закінчилась операція "Мідас". Все що відбувається зараз це бла бла бла. Чим не робоча версія тих "бурхливих" подій???
10.02.2026 16:05 Відповісти
... нічого нікому не буде, як завжди .
Пограбування країни триває.
10.02.2026 16:31 Відповісти
 
 