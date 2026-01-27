Міндіч в Ізраїлі - це небезпека для України, - Каленюк
Питання повернення Тімура Міндіча в Україну полягає лише в бажанні.
Про це заявила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Його (бажання. - Ред.) не видно. Ізраїль-то своїх громадян не видає, але там хороші спецслужби, які дуже добре взаємодіють із американцями", - зазначила вона.
Каленюк каже, що на місці Ізраїлю передавала б Міндіча США.
"Як актив, через який можна натиснути на Зеленського. Він - інсайдер, який знає всі слабкі сторони Зеленського і управління державою. Тому я вважаю, що Міндіч в Ізраїлі - це небезпека для України.
Для країни було б краще, якби він перебував тут, був притягнутий до відповідальності, і щоб за ним наглядали спецслужби. А вони, наскільки я розумію, допомогли йому виїхати", - додала виконавча директорка ЦПК.
Повний текст інтерв'ю із Дар'єю Каленюк читайте за посиланням.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Та що ви таке кажете про Зеленьського? Нема в нього слабких сторін. Зеленський - Лідер Світу! Його плем'я тримає світ!
Або в Ізраїлі, або мертвий.
бажаючих нема
Ось він же пообіців кремлівській кукусі жульці тимошенніці , що відмаже, і жулька вже пиши ,що плівки підроблені -типу доказано.
Ось все, що треба знати про українське зелене кривосуддя