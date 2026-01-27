Міндіч в Ізраїлі - це небезпека для України, - Каленюк

Питання повернення Тімура Міндіча в Україну полягає лише в бажанні.

Про це заявила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Його (бажання. - Ред.) не видно. Ізраїль-то своїх громадян не видає, але там хороші спецслужби, які дуже добре взаємодіють із американцями", - зазначила вона.

Каленюк каже, що на місці Ізраїлю передавала б Міндіча США.

"Як актив, через який можна натиснути на Зеленського. Він - інсайдер, який знає всі слабкі сторони Зеленського і управління державою. Тому я вважаю, що Міндіч в Ізраїлі - це небезпека для України.

Для країни було б краще, якби він перебував тут, був притягнутий до відповідальності, і щоб за ним наглядали спецслужби. А вони, наскільки я розумію, допомогли йому виїхати", - додала виконавча директорка ЦПК.

Міндічгейт

