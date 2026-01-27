Миндич в Израиле – это опасность для Украины, – Каленюк

Вопрос возвращения Тимура Миндича в Украину заключается лишь в желании.

Об этом заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в интервью Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Его (желание. - Ред.) не видно. Израиль-то своих граждан не выдает, но там хорошие спецслужбы, которые очень хорошо взаимодействуют с американцами", - отметила она.

Каленюк говорит, что на месте Израиля передала бы Миндича США.

"Как актив, через который можно надавить на Зеленского. Он - инсайдер, который знает все слабые стороны Зеленского и управления государством. Поэтому я считаю, что Миндич в Израиле - это опасность для Украины.

Для страны было бы лучше, если бы он находился здесь, был привлечен к ответственности, и чтобы за ним наблюдали спецслужбы. А они, насколько я понимаю, помогли ему уехать", - добавила исполнительный директор ЦПК.

Полный текст интервью с Дарьей Каленюк читайте по ссылке.

Читайте также: Миндича и Цукермана могут объявить в розыск Интерпола, - Клименко

Миндичгейт

Читайте также: Галущенко признал контакты с Миндичем: "Другом я его не считаю"