Миндич в Израиле – это опасность для Украины, – Каленюк

Дело Миндича: почему его пребывание в Израиле представляет опасность

Вопрос возвращения Тимура Миндича в Украину заключается лишь в желании.

Об этом заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в интервью Цензор.НЕТ.

Что известно

"Его (желание. - Ред.) не видно. Израиль-то своих граждан не выдает, но там хорошие спецслужбы, которые очень хорошо взаимодействуют с американцами", - отметила она.

Каленюк говорит, что на месте Израиля передала бы Миндича США.

"Как актив, через который можно надавить на Зеленского. Он - инсайдер, который знает все слабые стороны Зеленского и управления государством. Поэтому я считаю, что Миндич в Израиле - это опасность для Украины.

Для страны было бы лучше, если бы он находился здесь, был привлечен к ответственности, и чтобы за ним наблюдали спецслужбы. А они, насколько я понимаю, помогли ему уехать", - добавила исполнительный директор ЦПК.

Полный текст интервью с Дарьей Каленюк читайте по ссылке.

Топ комментарии
Вся зєлена банда, без різниці де вона знаходиться, чи в Ізраілі, чи в Україні - це небезпека для України.
27.01.2026 11:11 Ответить
Як актив, через який можна натиснути на Зеленського. Він - інсайдер, який знає всі слабкі сторони Зеленського і управління державою

Та що ви таке кажете про Зеленьського? Нема в нього слабких сторін. Зеленський - Лідер Світу! Його плем'я тримає світ!
27.01.2026 11:18 Ответить
«Бог сотворив цапа, а чорт - кацапа» (Українське народне прислів'я).
А якщо серйозно, то московити здобули "славу" м'ясників-живодерів у 1552 році - за результатами завойовницького походу, здійсненого Іваном Грозним. Після майже 1,5 місяця облоги Казані, столиці однойменного ханства, татарам (жителям Казані - столиці ********* Татарстану, що досі перебуває під кацапською окупацією) пообіцяли, якщо вони здадуть московитам місто без бою, їм усім збережуть життя. Однак, коли татари віддали зброю і відчинили ворота, війська Івана Грозного винищили майже всіх мешканців міста.

Розправа над жителями Казані була такою жорстокою, що її досі називають Голокостом татарського народу. Нащадки Чингісхана були настільки ошелешені звірствами армії Івана Грозного, що нарекли цих нелюдів «касапами», вмістивши в сенс цього слова все найогидніше, що було притаманне людині - ґвалтівник, живодер, мародер, окупант
27.01.2026 11:44 Ответить
Zelena banda - to mossad?
27.01.2026 11:30 Ответить
Потрібно просто змінити корумповану владу на іншу, і тоді Міндіч в Ізраїлі не буде загрозою.
27.01.2026 12:00 Ответить
То що Каленюк пропонує, найняти кіллера та вбити Міндіча, як невдобного свідка?
27.01.2026 11:15 Ответить
Саме для цього й існують спецслужби.
27.01.2026 11:19 Ответить
Через Інтерпол та американців (до яких Ізраіль дуже уважно прислуховується) вимагати екстрадіції.
27.01.2026 12:22 Ответить
Підор Світу
27.01.2026 12:02 Ответить
"Тріпологія"... Ізраїль залежний від США (Трампа). А Трамп діє в інтересах кацапів. В інтересах кацапів - щоб "Міндічі" залишалися безкарними і крали далі...
Висновок?
27.01.2026 11:18 Ответить
не ображайте цапів, ці тварини тут ні до чого.
27.01.2026 11:31 Ответить
Достатньо обґрунтованою вважається версія, що «кацап» має тюркське походження:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 тур., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 крим.-тат., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 азерб. kassap («м'ясник»).
До тюркських мов це слово потрапило з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 арабської, де qaşşăb означає «живодер», або «м'ясник», «той, що забиває худобу». Дослідники відзначають також такі словосполучення в тюркських мовах: «адам кассаби» означає «люта людина», «деспот», вираз «кассап одлу» - «шельма»; «кассапчи» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 караїмською означає «кат»; «хассап» мовою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 кримських татар означає «м'ясник», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C «гицель» тощо.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BF#cite_note-12 [12] «Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"
27.01.2026 11:46 Ответить
от і я про те - ці нелюди є касапами, тобто ґвалтівники, живодери, мародери, окупант… і до того ж генетичними, а не кацапами (как цап).
27.01.2026 11:55 Ответить
"Я слишком много знал" (С)
Або в Ізраїлі, або мертвий.
27.01.2026 11:25 Ответить
Для начала хотя бы потребовать его выдачи как преступника, чего нынешний режим не сделает.
27.01.2026 11:35 Ответить
привезти міндича можна навіть по шматках
бажаючих нема
27.01.2026 11:39 Ответить
Відшкодувати усі збитки державі, конфіскувати усе майно й заочно дати 15 років п\в, потім екстрадиція чи обмін. Ще є алі баба і 40 розбійників, роботи в НАБУ, ДБР, НПУ, СБУ вистачає, БЕБ взагалі десь гуляє. Після звільнення з під варти детектива НАБУ справа міндіча тормозиться, а то зразу 4 міністра, десяток депутатів, а зараз щось тихенько. Про "косу" давно знали, тільки щось маловато припаяли
27.01.2026 11:42 Ответить
ви ще лазаренка не доставили в Україну , а міндіча вже хочете , по черзі давайте
27.01.2026 11:46 Ответить
Та поверне свого посіпаку грінпоц ******* дуже скоро в Україну ,виправдає та нагородить зіркою героя Украіни за захист енергетикі.
Ось він же пообіців кремлівській кукусі жульці тимошенніці , що відмаже, і жулька вже пиши ,що плівки підроблені -типу доказано.
Ось все, що треба знати про українське зелене кривосуддя
27.01.2026 11:49 Ответить
Це міф, що Ізраїль не видає. Були випадки, коли він видавав. Зрозуміло, що це були політичні рішення. Головна умова: це має бути доведений злочин також за законодавством Ізраїлю.
27.01.2026 12:13 Ответить
Израиль,со своей политикой убежища для многочисленных воров и ублюдков именно по своему национальному признаку(паспорт-убежище-корни)- угроза для безопасности и правосудия всего мира,потому как не выдают преступников и просто позволяют вливать краденные деньги в свою экономику без предрассудков...
27.01.2026 13:02 Ответить
Можливо варто цьому , в них , повчитися ?
27.01.2026 14:45 Ответить
А що,Єрмак та Баканов теж в Ізраїлі?? Недосяжні?? Невловимі??
27.01.2026 13:53 Ответить
Я вже писав , що коломойський, просто ховається від американського правосуддя
27.01.2026 15:12 Ответить
Небезпека для Украины - это Зеленский в Украине!!!!!!!!!!!??????
27.01.2026 15:20 Ответить
 
 