Миндич в Израиле – это опасность для Украины, – Каленюк
Вопрос возвращения Тимура Миндича в Украину заключается лишь в желании.
Об этом заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в интервью Цензор.НЕТ.
Что известно
"Его (желание. - Ред.) не видно. Израиль-то своих граждан не выдает, но там хорошие спецслужбы, которые очень хорошо взаимодействуют с американцами", - отметила она.
Каленюк говорит, что на месте Израиля передала бы Миндича США.
"Как актив, через который можно надавить на Зеленского. Он - инсайдер, который знает все слабые стороны Зеленского и управления государством. Поэтому я считаю, что Миндич в Израиле - это опасность для Украины.
Для страны было бы лучше, если бы он находился здесь, был привлечен к ответственности, и чтобы за ним наблюдали спецслужбы. А они, насколько я понимаю, помогли ему уехать", - добавила исполнительный директор ЦПК.
Полный текст интервью с Дарьей Каленюк читайте по ссылке.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Та що ви таке кажете про Зеленьського? Нема в нього слабких сторін. Зеленський - Лідер Світу! Його плем'я тримає світ!
Висновок?
А якщо серйозно, то московити здобули "славу" м'ясників-живодерів у 1552 році - за результатами завойовницького походу, здійсненого Іваном Грозним. Після майже 1,5 місяця облоги Казані, столиці однойменного ханства, татарам (жителям Казані - столиці ********* Татарстану, що досі перебуває під кацапською окупацією) пообіцяли, якщо вони здадуть московитам місто без бою, їм усім збережуть життя. Однак, коли татари віддали зброю і відчинили ворота, війська Івана Грозного винищили майже всіх мешканців міста.
Розправа над жителями Казані була такою жорстокою, що її досі називають Голокостом татарського народу. Нащадки Чингісхана були настільки ошелешені звірствами армії Івана Грозного, що нарекли цих нелюдів «касапами», вмістивши в сенс цього слова все найогидніше, що було притаманне людині - ґвалтівник, живодер, мародер, окупант…
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 тур., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 крим.-тат., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 азерб. kassap («м'ясник»).
До тюркських мов це слово потрапило з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 арабської, де qaşşăb означає «живодер», або «м'ясник», «той, що забиває худобу». Дослідники відзначають також такі словосполучення в тюркських мовах: «адам кассаби» означає «люта людина», «деспот», вираз «кассап одлу» - «шельма»; «кассапчи» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 караїмською означає «кат»; «хассап» мовою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 кримських татар означає «м'ясник», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C «гицель» тощо.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BF#cite_note-12 [12] «Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"
Або в Ізраїлі, або мертвий.
бажаючих нема
Ось він же пообіців кремлівській кукусі жульці тимошенніці , що відмаже, і жулька вже пиши ,що плівки підроблені -типу доказано.
Ось все, що треба знати про українське зелене кривосуддя