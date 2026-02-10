Точка в "Миндичгейте" не поставлена, будут дополнительные детали, - Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос отметил, что пока "точка" в деле "Миндичгейт" не поставлена. Будут дополнительные детали.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Экстрадиционная процедура продолжается, это длительный процесс. Когда все меры по возможности направления экстрадиционного запроса будут выполнены, мы его направим и будем работать с Израилем и другими странами по экстрадиции фигурантов этого производства", - сказал он.
По словам Кривоноса, в настоящее время НАБУ активно сотрудничает с более чем 10 юрисдикциями по получению сведений о финансовых транзакциях, счетах, имуществе.
"В этом деле мы ожидаем, не анонсирую никаких подозрений, но мы ожидаем новых деталей. Мы стараемся осторожно на этом этапе коммуницировать. Это связано с определенными моментами по сбору доказательной базы, проведению экспертиз, получению ответа от международных юрисдикций, коммуникации с международными партнерами.
Но точно в этом деле - это не точка. Следствие продолжается. Будут дополнительные детали, о которых мы расскажем в тот момент, когда это будет процессуально возможно", - добавил директор НАБУ.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
прі чьом здєсь ЗЄлєгський ?
.
Показово...
Так це ж уже було за кучми-литвина-мороза-якунОвоща, з Кравченком, Кирпою, Чечетовим, Семенюк, калашникова, Кушнарьова….???
Пограбування країни триває.