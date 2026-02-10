Точка в "Миндичгейте" не поставлена, будут дополнительные детали, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос отметил, что пока "точка" в деле "Миндичгейт" не поставлена. Будут дополнительные детали.

во время пресс-конференции

Что известно?

"Экстрадиционная процедура продолжается, это длительный процесс. Когда все меры по возможности направления экстрадиционного запроса будут выполнены, мы его направим и будем работать с Израилем и другими странами по экстрадиции фигурантов этого производства", - сказал он.

По словам Кривоноса, в настоящее время НАБУ активно сотрудничает с более чем 10 юрисдикциями по получению сведений о финансовых транзакциях, счетах, имуществе.

"В этом деле мы ожидаем, не анонсирую никаких подозрений, но мы ожидаем новых деталей. Мы стараемся осторожно на этом этапе коммуницировать. Это связано с определенными моментами по сбору доказательной базы, проведению экспертиз, получению ответа от международных юрисдикций, коммуникации с международными партнерами.

Но точно в этом деле - это не точка. Следствие продолжается. Будут дополнительные детали, о которых мы расскажем в тот момент, когда это будет процессуально возможно", - добавил директор НАБУ.

Миндичгейт

