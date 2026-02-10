РУС
Точка в "Миндичгейте" не поставлена, будут дополнительные детали, - Кривонос

В НАБУ рассказали о ходе расследования Миндичгейта

Директор НАБУ Семен Кривонос отметил, что пока "точка" в деле "Миндичгейт" не поставлена. Будут дополнительные детали.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Экстрадиционная процедура продолжается, это длительный процесс. Когда все меры по возможности направления экстрадиционного запроса будут выполнены, мы его направим и будем работать с Израилем и другими странами по экстрадиции фигурантов этого производства", - сказал он.

По словам Кривоноса, в настоящее время НАБУ активно сотрудничает с более чем 10 юрисдикциями по получению сведений о финансовых транзакциях, счетах, имуществе.

"В этом деле мы ожидаем, не анонсирую никаких подозрений, но мы ожидаем новых деталей. Мы стараемся осторожно на этом этапе коммуницировать. Это связано с определенными моментами по сбору доказательной базы, проведению экспертиз, получению ответа от международных юрисдикций, коммуникации с международными партнерами.

Но точно в этом деле - это не точка. Следствие продолжается. Будут дополнительные детали, о которых мы расскажем в тот момент, когда это будет процессуально возможно", - добавил директор НАБУ.

Миндичгейт

У лідора президентський імунітет, а ще Андрій Борисович його захистить, не для того ж вони таємно встрічаються на президенських дачах?
10.02.2026 15:02 Ответить
Так він і дав ім просратись, за кордоном. Вони сидять у Ізраїль в теплі та при електро і грошах шо сперли разом з Ze, і просираются на Україну. Серють на Україну.
10.02.2026 15:12 Ответить
НАБУ, де підозра єрмаку? Бо він і далі рулить схематозом з якихось підвалів у палаці спорту, а радники президента до нього на наради приїздять як на роботу. Що за цирк?
10.02.2026 15:07 Ответить
НАБУ знову дотягне черговий вилив компромату під переговори, щоб Володя не пручався перед командою Трампа і хутчіш підписував капітуляцію, бо НАБУшників вже чекають амерські грін-карти. Це просто профанація, коли фігурантам не заважають втекти, а потім мочать компроматом замазану українську владу. Загальна ганьба без жодних героїв
10.02.2026 14:56 Ответить
У лідора президентський імунітет, а ще Андрій Борисович його захистить, не для того ж вони таємно встрічаються на президенських дачах?
10.02.2026 15:02 Ответить
чому фото міндича весь час публікують разом із Лідером ЗЄлєнським ?

прі чьом здєсь ЗЄлєгський ?

.
10.02.2026 16:26 Ответить
І дійсно, до чого тут Зеленський? Невже створив дах своєму бізнес- партнеру і другу? Та не може бути, він же так патріотично говорить у відосах. Такий чесний і правильний. Він не міг створити дах. То йому тих міндичів, баканових, цукерманів, наумових, Юзіка підкинули. Він нічого не знав..
10.02.2026 19:23 Ответить
Не соромно? Те, що Володя організував злочинну групу і мільярдами крали винні НАБУ? А до інших служб таких як ДБР, СБУ, генеральної прокуратури немає питань, чому не виявили ці злочини? Навіщо фальшують справи проти детективів НАБУ? Навіщо ставлять прослушки в домоволодінні працівників НАБУ? Навіщо збирали данні на працівників НАБу і підприємців і передавали міндічам?
10.02.2026 19:20 Ответить
Коли? У 2050 році?))) Нахєр треба така робота)))
10.02.2026 14:57 Ответить
А Ви уявляєте як можуть збирати докази детективи НАБУ і САП, коли за ними слідкують інші служби, руйнують докази, попереджають, ставлять прослушку, фальшують справи, залякують і тому подібне? Найдрібніше порушення КПК і справі капут. То СБУ і ДБР можуть проводити обшуки без дозволу суду. Але прийде час і їм обов'язково, хто порушував, по йдеться відповідати.
10.02.2026 19:27 Ответить
Скільки людей реально сидять від часу створення НАБУ і САП? Особливо за останні майже 7 років? Можна прикриватися перешкодами аж до спливу терміну. І тоді кому потрібна така діяльність, за яку платяться шалені кошти з бюджету? Я не проти них як інституцій, але де результати???
10.02.2026 19:47 Ответить
На телемарафоні сказали, що Міндіч гейт це харашо, що вилізла правда і тепер Зеленьський їм всім дасть просратись
10.02.2026 14:57 Ответить
Так він і дав ім просратись, за кордоном. Вони сидять у Ізраїль в теплі та при електро і грошах шо сперли разом з Ze, і просираются на Україну. Серють на Україну.
10.02.2026 15:12 Ответить
кривочьмо йбане.
10.02.2026 14:58 Ответить
коли буде суд та вирок...миндич вже з усіма вкраденими деталями в ізраелі
10.02.2026 15:00 Ответить
А що з баканов-наумов гейтом?
10.02.2026 15:03 Ответить
За це відповість Зєлєнскій на суді.
10.02.2026 15:07 Ответить
Нам не потрібні "деталі". Нам потрібна смерть Міндіча і Цукєрмана в якості профілактики від корупції. Крапка.
10.02.2026 15:06 Ответить
НАБУ та ДБР з дорогих пов* й ... українцям нема кому вірити ...
10.02.2026 15:06 Ответить
НАБУ, де підозра єрмаку? Бо він і далі рулить схематозом з якихось підвалів у палаці спорту, а радники президента до нього на наради приїздять як на роботу. Що за цирк?
10.02.2026 15:07 Ответить
На сходах після пресухи НАБушник Кривонос в флеш-в'ю 5-му телеканалу підтвердив, що вони "займаються Єрмаком"; але відмовився повідомити, чи ходить Єрмак на допити.
Показово...
10.02.2026 16:24 Ответить
Деталі це звісно добре, а коли вже буде підозра галущенко та д'ермаку і суд? За чавунояйцеву потвору питання окремі.
10.02.2026 15:08 Ответить
Щось занадто багато не поставлених крапок! З єрмаком очевидний договорняк!
10.02.2026 15:10 Ответить
Невже в НАБУ і САП, з надією чекають на череду отих прикрих самогубств групи осіб в Урядовому кварталі!?!?
Так це ж уже було за кучми-литвина-мороза-якунОвоща, з Кравченком, Кирпою, Чечетовим, Семенюк, калашникова, Кушнарьова….???
10.02.2026 15:27 Ответить
Які крапки? - тільки розворушили осине гніздо
10.02.2026 15:29 Ответить
Операція "Мідас" почалась тому що єрмак взяв в заручники детективів НАБУ-*****. Щоб їх звільнити НАБУ-***** записали "міндічів" але ву а ля туди потрапив і єрмак і сам ЗЕблазень після чого йому був поставлений ультиматум або ти випускаєш наших агентів і звільняєш єрмака або ми оприлюднюємо записи про тебе. ЗЕблазень злякався і виконав ці умови але перед тим домовився з НАБУ-***** щоб вони випустили з України "міндічів"- на цьому закінчилась операція "Мідас". Все що відбувається зараз це бла бла бла. Чим не робоча версія тих "бурхливих" подій???
10.02.2026 16:05 Ответить
... нічого нікому не буде, як завжди .
Пограбування країни триває.
10.02.2026 16:31 Ответить
 
 