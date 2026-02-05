Викладачка університету наводила російські авіабомби на Харків, - СБУ. ФОТО

У Харкові затримано агентку російської воєнної розвідки, яка готувала координати для нової серії ракетно-бомбових атак РФ по місту.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Хто працював на ворога?

Встановлено, що підготовкою обстрілу займалась завербована ворогом 61-річна викладачка іноземної мови у місцевому університеті. До уваги окупантів вона потрапила через родича, який проживає у Росії та співпрацює з спецслужбою РФ.

Жінка обходила місто, де фіксувала місця зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.

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Також вона фотографувала та позначала на електронних картах локації будівель, які, на її думку, могли використовувати українські захисники.

Жінка завуальовано випитувала інформацію про оборонців Харкова у знайомих під виглядом побутових розмов.

Зібрані розвідувальні дані вона узагальнювала в агентурний звіт, частину якого для конспірації формувала англійською мовою і месенджером пересилала куратору від ГРУ РФ.

Відомо, що вона також періодично змінювала смартфони, щоб приховати співпрацю з ворогом. Із куратором контактувала в анонімних чатах та видаляла листування після кожного сеансу зв’язку.

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Затримання

Контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисницю, задокументували її злочини і затримали за місцем проживання.

Одночасно було проведено убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

У жінки вилучили смартфони, на які вона збирала агентурні відомості та контактувала з куратором від ГРУ.







Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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