СБУ викрила агента ФСБ, який наводив російські ракети на Хмельниччину

Служба безпеки затримала на Хмельниччині ще одного агента ФСБ РФ. Ним виявився завербований ворогом 53-річний місцевий мешканець, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по західному регіону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Подробиці розслідування

За даними кіберфахівців СБУ, для наведення комбінованих ударів фігурант створив групу в Телеграм-каналі, яку адміністрував під виглядом збору даних про мобілізаційні заходи. Насправді під таким прикриттям агент відбирав повідомлення з інформацією про місця найбільшого зосередження українських військ.

У разі виявлення схожих дописів, він окремо виходив на автора і додатково уточнював у нього адреси базування та маршрути руху Сил оборони. Найбільше агента цікавили дані про дислокацію та напрямки виїздів мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір області.

Крім цього, за допомогою власної Телеграм-групи її адміністратор намагався відстежити розташування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ
Зібрані відомості він узагальнював у "звіт" для ФСБ із фото та координатами потенційних "цілей".

Використовуючи агентурні дані, рашисти сподівались здійснити нову серію повітряних ударів по регіону "в обхід" української ППО.

Затримання

Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження: завчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

Під час обшуку в нього вилучено смартфон, з якого він адміністрував ТГ-групу для збору розвідінформації та контактував з куратором від ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Топ коментарі
+8
До таких новин ще треба додавати новини наступного характеру:
Корегувальник/диверсант отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Щоб бачили, що буває з "помощнікамі россіі".
Те ж стосується малолітніх любителів легких заробіток.
Якщо показати, що обов'язково спіймають і посадять, у русні в розпорядженні залишиться лише купка зовсім відбитих.
04.02.2026 13:31 Відповісти
+6
Сраний шанувальник срср... Слава Україні !!!
04.02.2026 14:19 Відповісти
+3
Окрім цього треба створювати фейкові акаунти спецслужбам. Втиратися в довіру до рашистів та якомога довше їх розводити і на гроші і на т.з. співпрацю! Малювати теракти і т.і...
04.02.2026 14:11 Відповісти
Там не тупі сидять. Змалюють на раз-два.
Як мінімум, вам дають для початку прості завдання без грошей. Не виконаєте - до побачення. Виконаєте - плюс ворогу.
04.02.2026 14:13 Відповісти
До таких новин ,згодом, потрібно додавати, що засуджений покінчив життя самогубством, засунувши тюремну швабру собі в зад. Під саме горло.
05.02.2026 15:08 Відповісти
так це ж Ьаканоффф!!!
04.02.2026 14:06 Відповісти
Подозрение...Под стражей... Служба разоблачила и расчленила - это более лояльный подход!
04.02.2026 14:08 Відповісти
Сраний шанувальник срср... Слава Україні !!!
04.02.2026 14:19 Відповісти
Пока не введём растрельную статью за подобные преступления вкл предательство и военный трибунал (3 часа на следствие и исполнение) падлики морозовы не кончатся! Их у нас всегда было много. Ведь война--- может не заметили это?
04.02.2026 14:36 Відповісти
Викрила то добре, але коли вже в стрічці новин буде - ліквідувала?
Бо ж наш гуманний суд навіть під заставу відпустити може. А то, щоб вже напевно... і без амністії...
04.02.2026 14:50 Відповісти
НАБАГАТО краще читалось би - СБУ ліквідувала агента ФСБ, який наводив російські ракети на Хмельниччину.

та всі інші за змістом.

Джерело: https://censor.net/ua/p3598862
04.02.2026 17:48 Відповісти
 
 