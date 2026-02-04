СБУ разоблачила агента ФСБ, который наводил российские ракеты на Хмельницкую область

Служба безопасности задержала в Хмельницкой области еще одного агента ФСБ РФ. Им оказался завербованный врагом 53-летний местный житель, который корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по западному региону Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробности расследования

По данным киберспециалистов СБУ, для нанесения комбинированных ударов фигурант создал группу в Telegram-канале, которую администрировал под видом сбора данных о мобилизационных мерах. На самом деле под таким прикрытием агент отбирал сообщения с информацией о местах наибольшего сосредоточения украинских войск.

В случае обнаружения похожих сообщений, он отдельно выходил на автора и дополнительно уточнял у него адреса базирования и маршруты движения Сил обороны. Больше всего агента интересовали данные о дислокации и направлениях выездов мобильных огневых групп, которые защищают воздушное пространство области.

Кроме этого, с помощью собственной Телеграм-группы ее администратор пытался отследить расположение радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

Собранные сведения он обобщал в "отчете" для ФСБ с фотографиями и координатами потенциальных "целей".

Используя агентурные данные, рашисты надеялись осуществить новую серию воздушных ударов по региону "в обход" украинской ПВО.

Задержание

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

Во время обыска у него изъят смартфон, с которого он администрировал ТГ-группу для сбора разведданных и контактировал с куратором от ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.Продолжается расследование для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц.

