СБУ разоблачила агента ФСБ, который наводил российские ракеты на Хмельницкую область
Служба безопасности задержала в Хмельницкой области еще одного агента ФСБ РФ. Им оказался завербованный врагом 53-летний местный житель, который корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по западному региону Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Подробности расследования
По данным киберспециалистов СБУ, для нанесения комбинированных ударов фигурант создал группу в Telegram-канале, которую администрировал под видом сбора данных о мобилизационных мерах. На самом деле под таким прикрытием агент отбирал сообщения с информацией о местах наибольшего сосредоточения украинских войск.
В случае обнаружения похожих сообщений, он отдельно выходил на автора и дополнительно уточнял у него адреса базирования и маршруты движения Сил обороны. Больше всего агента интересовали данные о дислокации и направлениях выездов мобильных огневых групп, которые защищают воздушное пространство области.
Кроме этого, с помощью собственной Телеграм-группы ее администратор пытался отследить расположение радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ.
Собранные сведения он обобщал в "отчете" для ФСБ с фотографиями и координатами потенциальных "целей".
Используя агентурные данные, рашисты надеялись осуществить новую серию воздушных ударов по региону "в обход" украинской ПВО.
Задержание
Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.
Во время обыска у него изъят смартфон, с которого он администрировал ТГ-группу для сбора разведданных и контактировал с куратором от ФСБ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.
Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.Продолжается расследование для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц.
Корегувальник/диверсант отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Щоб бачили, що буває з "помощнікамі россіі".
Те ж стосується малолітніх любителів легких заробіток.
Якщо показати, що обов'язково спіймають і посадять, у русні в розпорядженні залишиться лише купка зовсім відбитих.
Як мінімум, вам дають для початку прості завдання без грошей. Не виконаєте - до побачення. Виконаєте - плюс ворогу.
Бо ж наш гуманний суд навіть під заставу відпустити може. А то, щоб вже напевно... і без амністії...
та всі інші за змістом.
Джерело: https://censor.net/ua/p3598862