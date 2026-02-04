СБУ разоблачила агента ФСБ, который наводил российские ракеты на Хмельницкую область

Служба безопасности задержала в Хмельницкой области еще одного агента ФСБ РФ. Им оказался завербованный врагом 53-летний местный житель, который корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по западному региону Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробности расследования

По данным киберспециалистов СБУ, для нанесения комбинированных ударов фигурант создал группу в Telegram-канале, которую администрировал под видом сбора данных о мобилизационных мерах. На самом деле под таким прикрытием агент отбирал сообщения с информацией о местах наибольшего сосредоточения украинских войск.

В случае обнаружения похожих сообщений, он отдельно выходил на автора и дополнительно уточнял у него адреса базирования и маршруты движения Сил обороны. Больше всего агента интересовали данные о дислокации и направлениях выездов мобильных огневых групп, которые защищают воздушное пространство области.

Кроме этого, с помощью собственной Телеграм-группы ее администратор пытался отследить расположение радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ.
Собранные сведения он обобщал в "отчете" для ФСБ с фотографиями и координатами потенциальных "целей".

Используя агентурные данные, рашисты надеялись осуществить новую серию воздушных ударов по региону "в обход" украинской ПВО.

Задержание

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

Во время обыска у него изъят смартфон, с которого он администрировал ТГ-группу для сбора разведданных и контактировал с куратором от ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.Продолжается расследование для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Топ комментарии
+8
До таких новин ще треба додавати новини наступного характеру:
Корегувальник/диверсант отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Щоб бачили, що буває з "помощнікамі россіі".
Те ж стосується малолітніх любителів легких заробіток.
Якщо показати, що обов'язково спіймають і посадять, у русні в розпорядженні залишиться лише купка зовсім відбитих.
04.02.2026 13:31 Ответить
+6
Сраний шанувальник срср... Слава Україні !!!
04.02.2026 14:19 Ответить
+3
Окрім цього треба створювати фейкові акаунти спецслужбам. Втиратися в довіру до рашистів та якомога довше їх розводити і на гроші і на т.з. співпрацю! Малювати теракти і т.і...
04.02.2026 14:11 Ответить
Там не тупі сидять. Змалюють на раз-два.
Як мінімум, вам дають для початку прості завдання без грошей. Не виконаєте - до побачення. Виконаєте - плюс ворогу.
04.02.2026 14:13 Ответить
До таких новин ,згодом, потрібно додавати, що засуджений покінчив життя самогубством, засунувши тюремну швабру собі в зад. Під саме горло.
05.02.2026 15:08 Ответить
так це ж Ьаканоффф!!!
04.02.2026 14:06 Ответить
Подозрение...Под стражей... Служба разоблачила и расчленила - это более лояльный подход!
04.02.2026 14:08 Ответить
Сраний шанувальник срср... Слава Україні !!!
04.02.2026 14:19 Ответить
Пока не введём растрельную статью за подобные преступления вкл предательство и военный трибунал (3 часа на следствие и исполнение) падлики морозовы не кончатся! Их у нас всегда было много. Ведь война--- может не заметили это?
04.02.2026 14:36 Ответить
Викрила то добре, але коли вже в стрічці новин буде - ліквідувала?
Бо ж наш гуманний суд навіть під заставу відпустити може. А то, щоб вже напевно... і без амністії...
04.02.2026 14:50 Ответить
НАБАГАТО краще читалось би - СБУ ліквідувала агента ФСБ, який наводив російські ракети на Хмельниччину.

та всі інші за змістом.

04.02.2026 17:48 Ответить
 
 