Задержан агент, который привлек несовершеннолетнего сына, чтобы корректировать удары рашистов по Днепру

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре еще одного агента российской военной разведки.

Фигурант наводил воздушные атаки рашистов по объектам оборонно-промышленного комплекса прифронтового города, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности расследования

Как установило расследование, корректировщиком оказался завербованный врагом 63-летний охранник местной автошколы. К сотрудничеству с оккупантами он привлек своего 17-летнего сына-школьника.

По материалам дела, юноша по поручению отца разведывал и фотографировал фасады предприятий, которые, по его мнению, могли выполнять оборонные заказы.

Среди приоритетных "целей на поиск" были частные компании по производству и ремонту воздушных и наземных беспилотников.

Снятые фото с координатами объектов на гугл-картах школьник мессенджером пересылал отцу, который обобщал данные для "отчета" в ГРУ РФ. Одновременно с этим отец самостоятельно обходил город и фиксировал адреса зданий, возле которых замечал скопление украинских защитников и военных авто.

Контрразведчики СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе разведывательной деятельности, задокументировали его и задержали. Во время обыска у злоумышленников изъяты смартфоны, на которых они накапливали информацию о расположении разведанных объектов.

Также на мобильном телефоне 63-летнего фигуранта обнаружен анонимный чат со "связным" российского ГРУ.

Следователи СБУ сообщили задержанному старшему агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности его несовершеннолетнего сына.







