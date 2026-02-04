Задержан агент, который привлек несовершеннолетнего сына, чтобы корректировать удары рашистов по Днепру

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре еще одного агента российской военной разведки.

Фигурант наводил воздушные атаки рашистов по объектам оборонно-промышленного комплекса прифронтового города, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности расследования

Как установило расследование, корректировщиком оказался завербованный врагом 63-летний охранник местной автошколы. К сотрудничеству с оккупантами он привлек своего 17-летнего сына-школьника.

По материалам дела, юноша по поручению отца разведывал и фотографировал фасады предприятий, которые, по его мнению, могли выполнять оборонные заказы.

Среди приоритетных "целей на поиск" были частные компании по производству и ремонту воздушных и наземных беспилотников.

Снятые фото с координатами объектов на гугл-картах школьник мессенджером пересылал отцу, который обобщал данные для "отчета" в ГРУ РФ. Одновременно с этим отец самостоятельно обходил город и фиксировал адреса зданий, возле которых замечал скопление украинских защитников и военных авто.

Контрразведчики СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе разведывательной деятельности, задокументировали его и задержали. Во время обыска у злоумышленников изъяты смартфоны, на которых они накапливали информацию о расположении разведанных объектов.

Также на мобильном телефоне 63-летнего фигуранта обнаружен анонимный чат со "связным" российского ГРУ.

Следователи СБУ сообщили задержанному старшему агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности его несовершеннолетнего сына.

СБУ ГРУ Днепропетровская область
04.02.2026 10:11 Ответить
04.02.2026 10:13 Ответить
04.02.2026 10:32 Ответить
Телеграфний шпіон черговий
04.02.2026 10:10 Ответить
Військовий стан мають бути військові закони за диверсії, зради, саботаж а не 15 років на державних сухарях
04.02.2026 10:11 Ответить
Ну можна і в камері без опалення тиждень потримати...
04.02.2026 10:28 Ответить
ну було ж вже що два сбушніка хотіли бабла заробити і підставили прикордонника, телефон йому з "перепискою" підкинули.
якби прикордонника розстріляли за диверсію без суда і слідства, то все б нормально було? вірно?
04.02.2026 10:31 Ответить
Ну так навіщо без суду та слідства? Якщо всі докази є, та/або піймали "на гарячому".
04.02.2026 10:34 Ответить
погранця типу піймали на гарячому так само як і цього діда, але адвокати розмотали сбушніків в суді і змогли довести що сбушніки сфальсифікували докази.
у цього діда нема грошей на адвокатів.
04.02.2026 10:39 Ответить
Так тут відразу двоє.
04.02.2026 11:04 Ответить
я кажу, що сбу себе давно скомпроментувала, і треба з обережністю ставитсь до таких новин.
це можуть бути справжні зрадники, а можуть і не бути.
04.02.2026 11:17 Ответить
Святі люди?
04.02.2026 14:17 Ответить
Ці байки своїй жінці розказуй...
04.02.2026 11:26 Ответить
на цензорі цю новину писали. цензор байки пише?
04.02.2026 12:04 Ответить
Шо ти всираєшся,?
04.02.2026 14:18 Ответить
Чмошник. Там видно і синулька такий же дегенерат.
04.02.2026 10:13 Ответить
Там всю сімейку перевіряти треба. 17 років синулі й воно тупе? Не розуміло що робило? А маман осліпла та оглухла?
04.02.2026 10:32 Ответить
І шо? Піде на обмін? Ми ж гуманні.
04.02.2026 10:33 Ответить
а чего лицо этого падла закрывают
04.02.2026 11:27 Ответить
А чому проблеми з сином він грошики вшиві ділив з батьком,от і всьо
04.02.2026 14:15 Ответить
на взльотє разрушілі сємєйную профєсіанальную дінастію.
05.02.2026 01:22 Ответить
 
 