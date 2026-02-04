Затримано агента, який залучив неповнолітнього сина, щоб коригувати удари рашистів по Дніпру

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі ще одного агента російської воєнної розвідки.

Фігурант наводив повітряні атаки рашистів по об’єктах оборонно-промислового комплексу прифронтового міста, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці розслідування

Як встановило розслідування, коригувальником виявився завербований ворогом 63-річний охоронець місцевої автошколи. До співпраці з окупантами він залучив свого 17-річного сина-школяра.

За матеріалами справи, юнак за дорученням батька розвідував та фотографував фасади підприємств, які, на його думку, могли виконувати оборонні замовлення.

Серед пріоритетних "цілей на пошук" були приватні компанії з виробництва і ремонту повітряних та наземних безпілотників.

Відзняті фото з координатами об’єктів на гугл-картах школяр месенджером пересилав батьку, який узагальнював дані для "звіту" до ГРУ РФ. Одночасно з цим батько самостійно обходив місто і фіксував адреси будівель, біля яких помічав зосередження українських захисників та військових авто.

Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі розвідактивності, задокументували його і затримали. Під час обшуку в зловмисників вилучено смартфони, на яких вони накопичували інформацію про розташування розвіданих об’єктів.

Також на мобільному телефоні 63-річного фігуранта виявлено анонімний чат зі "зв’язковим" російського ГРУ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому старшому агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності його неповнолітнього сина.







