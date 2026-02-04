Затримано агента, який залучив неповнолітнього сина, щоб коригувати удари рашистів по Дніпру

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі ще одного агента російської воєнної розвідки.

Фігурант наводив повітряні атаки рашистів по об’єктах оборонно-промислового комплексу прифронтового міста, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці розслідування

Як встановило розслідування, коригувальником виявився завербований ворогом 63-річний охоронець місцевої автошколи. До співпраці з окупантами він залучив свого 17-річного сина-школяра.

За матеріалами справи, юнак за дорученням батька розвідував та фотографував фасади підприємств, які, на його думку, могли виконувати оборонні замовлення.

Серед пріоритетних "цілей на пошук" були приватні компанії з виробництва і ремонту повітряних та наземних безпілотників.

Відзняті фото з координатами об’єктів на гугл-картах школяр месенджером пересилав батьку, який узагальнював дані для "звіту" до ГРУ РФ. Одночасно з цим батько самостійно обходив місто і фіксував адреси будівель, біля яких помічав зосередження українських захисників та військових авто.

Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі розвідактивності, задокументували його і затримали. Під час обшуку в зловмисників вилучено смартфони, на яких вони накопичували інформацію про розташування розвіданих об’єктів.

Також на мобільному телефоні 63-річного фігуранта виявлено анонімний чат зі "зв’язковим" російського ГРУ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому старшому агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності його неповнолітнього сина.

Дніпро СБУ ГРУ Дніпропетровська область
04.02.2026 10:11 Відповісти
04.02.2026 10:13 Відповісти
04.02.2026 10:32 Відповісти
Телеграфний шпіон черговий
04.02.2026 10:10 Відповісти
Військовий стан мають бути військові закони за диверсії, зради, саботаж а не 15 років на державних сухарях
04.02.2026 10:11 Відповісти
Ну можна і в камері без опалення тиждень потримати...
04.02.2026 10:28 Відповісти
ну було ж вже що два сбушніка хотіли бабла заробити і підставили прикордонника, телефон йому з "перепискою" підкинули.
якби прикордонника розстріляли за диверсію без суда і слідства, то все б нормально було? вірно?
04.02.2026 10:31 Відповісти
Ну так навіщо без суду та слідства? Якщо всі докази є, та/або піймали "на гарячому".
04.02.2026 10:34 Відповісти
погранця типу піймали на гарячому так само як і цього діда, але адвокати розмотали сбушніків в суді і змогли довести що сбушніки сфальсифікували докази.
у цього діда нема грошей на адвокатів.
04.02.2026 10:39 Відповісти
Так тут відразу двоє.
04.02.2026 11:04 Відповісти
я кажу, що сбу себе давно скомпроментувала, і треба з обережністю ставитсь до таких новин.
це можуть бути справжні зрадники, а можуть і не бути.
04.02.2026 11:17 Відповісти
Святі люди?
04.02.2026 14:17 Відповісти
Ці байки своїй жінці розказуй...
04.02.2026 11:26 Відповісти
на цензорі цю новину писали. цензор байки пише?
04.02.2026 12:04 Відповісти
Шо ти всираєшся,?
04.02.2026 14:18 Відповісти
Чмошник. Там видно і синулька такий же дегенерат.
04.02.2026 10:13 Відповісти
Там всю сімейку перевіряти треба. 17 років синулі й воно тупе? Не розуміло що робило? А маман осліпла та оглухла?
04.02.2026 10:32 Відповісти
І шо? Піде на обмін? Ми ж гуманні.
04.02.2026 10:33 Відповісти
а чего лицо этого падла закрывают
04.02.2026 11:27 Відповісти
А чому проблеми з сином він грошики вшиві ділив з батьком,от і всьо
04.02.2026 14:15 Відповісти
на взльотє разрушілі сємєйную профєсіанальную дінастію.
05.02.2026 01:22 Відповісти
 
 