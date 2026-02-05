Преподавательница университета наводила российские авиабомбы на Харьков, - СБУ. ФОТО

В Харькове задержана агентка российской военной разведки, которая готовила координаты для новой серии ракетно-бомбовых атак РФ по городу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Кто работал на врага?

Установлено, что подготовкой обстрела занималась завербованная врагом 61-летняя преподавательница иностранного языка в местном университете. В поле зрения оккупантов она попала через родственника, который проживает в России и сотрудничает со спецслужбой РФ.

Женщина обходила город, где фиксировала места сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны.

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Также она фотографировала и отмечала на электронных картах локации зданий, которые, по ее мнению, могли использовать украинские защитники.

Женщина завуалированно выспрашивала информацию об защитниках Харькова у знакомых под видом бытовых разговоров.

Собранные разведывательные данные она обобщала в агентурный отчет, часть которого для конспирации формировала на английском языке и мессенджером пересылала куратору от ГРУ РФ.

Известно, что она также периодически меняла смартфоны, чтобы скрыть сотрудничество с врагом. С куратором контактировала в анонимных чатах и удаляла переписку после каждого сеанса связи.

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Задержание

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленницу, задокументировали ее преступления и задержали по месту жительства.

Одновременно было проведено обеспечение безопасности локаций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной деятельности.

У женщины изъяли смартфоны, на которые она собирала агентурные сведения и контактировала с куратором от ГРУ.







В настоящее время ей сообщено о подозрении в государственной измене.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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