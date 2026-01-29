Готовил атаку РФ на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и командующего Военно-Морскими Силами ВСУ сорвала воздушный удар РФ по украинским подразделениям, занимающимся морскими дронами.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

СБУ задержала российского крота

Что известно?

Отмечается, что по результатам спецоперации задержан военнослужащий бригады беспилотных комплексов спецназначения ВМС ВСУ, который оказался российским информатором.

Установлено, что фигурант должен был передать своему "контакту":

  • геолокации пунктов базирования военных, управляющих морскими дронами;
  • координаты хранения беспилотных катеров и маршруты их движения.

Среди "целей" - морские беспилотники Sea Baby и Magura

Сообщается, что среди главных "целей" врага были легендарные морские беспилотники СБУ и ГУР МО под кодовыми названиями Sea Baby и Magura.

Сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно разоблачили информатора, задокументировали его преступления и задержали, когда он готовил координаты для ракетной атаки РФ.

Синхронно с этим Служба безопасности приняла меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной деятельности.

Задержание и объявление подозрения

В СБУ рассказали, что задержанный военнослужащий попал в поле зрения российских спецслужб через своих знакомых, которым рассказывал о деталях работы.

Одну из таких знакомых враг использовал в качестве "связной" для получения закрытых сведений об украинских защитниках.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон, на котором он накапливал секретную информацию и через который контактировал со "знакомой".

В настоящее время информатору сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Также рассматривается вопрос о возможной дополнительной квалификации его преступных действий. Злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Топ комментарии
+20
може так краще ???

29.01.2026 10:34
29.01.2026 10:34 Ответить
+11
СБУ - при спробі затримати російського "крота" який готував атаку РФ на морські дрони Sea Baby та Magura , був ліквідован російський "крот".
Так буде краще..... після 10-15 таких спроб, інші задумаются ....
29.01.2026 10:19
29.01.2026 10:19 Ответить
+6
коли вони почнуть ці кроти вистрибуати з 10 -го поверху??
29.01.2026 10:24
29.01.2026 10:24 Ответить
29.01.2026 10:19
29.01.2026 10:19 Ответить
29.01.2026 10:34
Думаешь там идиоты в разведке сидят,что не знают где их базы собственные располагаются
показать весь комментарий
29.01.2026 10:41 Ответить
Треба встановити дані зв'язкової ("знайома") та всю інфу про контакти, організацію двостороннього зв'язку, тактику пошуку та підбору агентів СС рф, тактику вербування і багато чого, плюс живий він може бути обміняний на наших затриманих конфіденційних співробітників. Мабуть пробували і інши КРЗ, прийшов час все припиняти...
29.01.2026 10:41
29.01.2026 10:43 Ответить
Треба встановити .... гуманно затримати .... гуманно утримувати .... гуманно арештувати .... гуманно судити .... гуманно посадити .... .... гуманно кормити ...... та гуманно обміняти ???
не забагато .... гуманно ???
29.01.2026 11:11
29.01.2026 11:11 Ответить
Мій племінник потрапив в полон на курщині... В тебе в полоні нікого немає?
29.01.2026 11:33
29.01.2026 11:33 Ответить
29.01.2026 10:24
Відпустіть під заставу.
29.01.2026 12:31
29.01.2026 12:31 Ответить
Давно кажу, що у нас є ті, хто здає маршрути майбутніх польотів наших далекобійних БПЛА. Тому росіяни їх непогано збивають. Цей виродок на додачу здавав і місця розташування екіпажей.
29.01.2026 13:04
29.01.2026 13:04 Ответить
"..вилучено смартфон, на якому він накопичував секретну інформацію.." цікаво, хто в таке повірить? Може він ще фото документів по стінах розклеював?
29.01.2026 23:14
29.01.2026 23:14 Ответить
 
 