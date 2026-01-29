Готовил атаку РФ на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и командующего Военно-Морскими Силами ВСУ сорвала воздушный удар РФ по украинским подразделениям, занимающимся морскими дронами.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что по результатам спецоперации задержан военнослужащий бригады беспилотных комплексов спецназначения ВМС ВСУ, который оказался российским информатором.

Установлено, что фигурант должен был передать своему "контакту":

геолокации пунктов базирования военных, управляющих морскими дронами;

координаты хранения беспилотных катеров и маршруты их движения.

Среди "целей" - морские беспилотники Sea Baby и Magura

Сообщается, что среди главных "целей" врага были легендарные морские беспилотники СБУ и ГУР МО под кодовыми названиями Sea Baby и Magura.

Сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно разоблачили информатора, задокументировали его преступления и задержали, когда он готовил координаты для ракетной атаки РФ.

Синхронно с этим Служба безопасности приняла меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной деятельности.

Задержание и объявление подозрения

В СБУ рассказали, что задержанный военнослужащий попал в поле зрения российских спецслужб через своих знакомых, которым рассказывал о деталях работы.

Одну из таких знакомых враг использовал в качестве "связной" для получения закрытых сведений об украинских защитниках.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон, на котором он накапливал секретную информацию и через который контактировал со "знакомой".

В настоящее время информатору сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Также рассматривается вопрос о возможной дополнительной квалификации его преступных действий. Злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц.