"Слуга народу" Гунько отримав підозру за крадіжки землі

НАБУ та СБУ викрили народного депутата України на схемах із землею Національної академії аграрних наук на 30 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Бюро, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"У 2021 році нардеп у змові з директором одного з дослідних господарств та пособником організували збір та вивезення агропродукції на приватні зернові склади у Чернігівській та Полтавській областях. Йдеться про понад 990 тонн соняшнику та 1,4 тисячі тонн кукурудзи загальною вартістю 27,3 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У 2022 році схожу схему реалізували на базі дослідної станції, кажуть в НАБУ.

"Цього разу забезпечили відвантаження на підконтрольні склади 203 тонн соняшнику. Аби приховати злочин, реальну кількість зібраного збіжжя не відобразили у товаросупровідних документах.

У підсумку за обома епізодами державі заподіяли збитків на майже 30 млн грн", - додали в Бюро.

Кому повідомили про підозру?

У НАБУ повідомили про підозру:

народному депутату України ІХ скликання (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);

депутату Київської обласної ради (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);

двом керівникам ДП у структурі НААН (ч. 5 ст. 191 КК України);

пособнику (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.





В СБУ нагадали, що у серпні 2023 року Служба безпеки та НАБУ викрили підозрюваного нардепа на хабарі у 85 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв комерсанту передати у користування земельні ділянки Національної академії аграрних наук. За цим фактом справа вже розглядається в суді.

Ймовірно, йдеться про нардепа Анатолія Гунька.

Відомо, що нардеп Гунько оскаржує вирок в Апеляційній палаті ВАКС.

Справа нардепа Гунька

