"Слуга народу" Гунько отримав підозру за крадіжки землі
НАБУ та СБУ викрили народного депутата України на схемах із землею Національної академії аграрних наук на 30 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Бюро, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У 2021 році нардеп у змові з директором одного з дослідних господарств та пособником організували збір та вивезення агропродукції на приватні зернові склади у Чернігівській та Полтавській областях. Йдеться про понад 990 тонн соняшнику та 1,4 тисячі тонн кукурудзи загальною вартістю 27,3 млн грн", - йдеться в повідомленні.
У 2022 році схожу схему реалізували на базі дослідної станції, кажуть в НАБУ.
"Цього разу забезпечили відвантаження на підконтрольні склади 203 тонн соняшнику. Аби приховати злочин, реальну кількість зібраного збіжжя не відобразили у товаросупровідних документах.
У підсумку за обома епізодами державі заподіяли збитків на майже 30 млн грн", - додали в Бюро.
Кому повідомили про підозру?
У НАБУ повідомили про підозру:
- народному депутату України ІХ скликання (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);
- депутату Київської обласної ради (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);
- двом керівникам ДП у структурі НААН (ч. 5 ст. 191 КК України);
- пособнику (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
В СБУ нагадали, що у серпні 2023 року Служба безпеки та НАБУ викрили підозрюваного нардепа на хабарі у 85 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв комерсанту передати у користування земельні ділянки Національної академії аграрних наук. За цим фактом справа вже розглядається в суді.
Ймовірно, йдеться про нардепа Анатолія Гунька.
Відомо, що нардеп Гунько оскаржує вирок в Апеляційній палаті ВАКС.
Справа нардепа Гунька
- Нагадаємо, Гунька 8 серпня 2023 року було викрито на отриманні 85 тис. доларів хабаря. Згодом було опубліковане аудіо, на якому він озвучує суму хабаря. Гунька виключили зі складу фракції "Слуги народу". Рада розпустила слідчу комісію під його керівництвом.
- У березні 2025 року Гунька засудили до 7 років позбавлення волі.
У 2019 році невдало https://web.archive.org/web/20190723130527/https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=19080.html балотувався до Верховної Ради від "https://www.chesno.org/party/222/ Батьківщини" по 209-му округу (місто Ніжин і деякі райони Чернігівської області). Тоді він https://web.archive.org/web/20211118140613/https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=209.html посів третє місце, набравши 25% (17 345 голосів). Під час цих виборів кандидат Гунько організовував концерти різних виконавців у містах і селах Чернігівщини. Зокрема http://web.archive.org/web/20210902152959/https:/www.oporaua.org/news/vybory/parlamentski-vybory/parlamentski-vybory-2019/18374-chernigivshchina-festival-ta-kontsert-za-spriiannia-kandidativ-v-narodni-deputati концерт Олі Полякової у Ніжині, https://www.chesno.org/political-ads/3050/ концерти гурту Фрістайл у місті Носівка та Павла Дворського в смт Срібне, а також http://hromadske.ua/posts/skilki-**********-artisti-zarobili-na-parlamentskih-viborah кілька виступів Павла Зіброва, який одержав із виборчого фонду Гунька 30 тис. грн. Крім того, спостерігачі http://web.archive.org/web/20210902152956/http:/ngoecc.org/report/otchet.pl?mode=1&camp=2 фіксували підкуп виборців з боку кандидата Гунька.
У листопаді 2020-го переміг на довиборах по 208-му округу у 2020 році, балотувався від "Слуги народу", отримав мандат народного депутата 9-го скликання. Вибори проводились через смерть попереднього нардепа від цього округу https://www.chesno.org/politician/24349/ Валерія Давиденка. Гунько https://web.archive.org/web/20201019162732/http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp033pt001f01%3D921pf7331%3D208.html балотувався від партії "https://www.chesno.org/party/1991/ Слуга народу" як безпартійний. Набрав 34,1% голосів, обійшовши свого головного опонента лідера "https://www.chesno.org/party/6/ Радикальної партії" https://www.chesno.org/politician/232/ Олега Ляшка, який набрав 31,78%.
У грудні 2020-го Печерський суд присудив Гуньку два мільйони гривень http://suspilne.media/90949-nardepu-anatoliu-gunku-viplatat-dva-miljoni-moralnoi-kompensacii-za-kriminalne-peresliduvanna/ моральної компенсації за незаконні дії правоохоронних органів. Справа стосувалася його кримінального переслідування за підозрою в привласненні землі ДП "Радіопередавальний центр" у Броварах.
У 2018-му прокурор і начальник прокуратури Київської області http://suspilne.media/546643-so-vidomo-pro-nardepa-gunka-ta-jogo-kriminalni-spravi/ звинуватили Гунька у привласненні понад 115 гектарів землі вартістю 120 мільйонів гривень, яка належала ДП "Радіопередавальний центр" у Броварах. У ЗМІ з'явились публікації, в яких Гунька називали лідером організованого злочинного угрупування. Та навесні 2019-го - за рік після повідомлення про підозру - Генпрокуратура http://suspilne.media/546643-so-vidomo-pro-nardepa-gunka-ta-jogo-kriminalni-spravi/ закрила справу проти Гунька через нестачу доказів.
У серпні 2022-го НАЗК склало https://web.archive.org/web/20220802143231/nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-sklalo-adminprotokoly-shhodo-narodnogo-deputata-yakyj-otrymav-u-podarunok-godynnyk-marky-breguet-vartistyu-ponad-10-000-dolariv-ssha-vid-svogo-pomichnyka/ адмінпротокол на Гунька, який отримав у подарунок від свого помічника годинник марки "Breguet" за понад 10 тисяч доларів. Це сталось у перший день повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого.
У квітні 2023 року http://reyestr.court.gov.ua/Review/110035983 суд визнав Гунька винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Нардеп порушив закон, написавши депутатське звернення у власних інтересах. Суд встановив, що Гунько http://suspilne.media/450306-nardepa-vid-slugi-narodu-gunka-viznali-vinnim-u-vcinenni-pravoporusenna-povazanogo-z-korupcieu/?fbclid=IwAR0qmLnNvC1qTteHZiJxRBb2T4TYkUI2BcLPkAi25AkVRtHb78dOrNa1dTE надавав вказівки органу досудового розслідування у своєму депутатському зверненні до начальника ГУ НП в Чернігівській області.
У серпні 2023-го НАБУ та СБУ http://web.archive.org/web/20230809205608/https:/ssu.gov.ua/novyny/sbu-spilno-z-nabu-vykryly-na-hariachomu-narodnoho-deputata-yakyi-za-85-tys-dol-prodavav-zemliu-natsionalnoi-akademii-ahrarnykh-nauk спіймали Гунька та двох його спільників на отриманні хабаря за виділення землі, коли вони https://www.youtube.com/watch?v=0C4VCx8ugIo&ab_channel=NABU отримували перший транш - 85 тисяч доларів. Загалом хабар мав становити 221 тис. доларів. За даними слідства, за гроші Гунько обіцяв бізнесмену допомогти отримати в оренду державні землі, що належать Національній академії аграрних наук.
Нардепу http://web.archive.org/web/20230809210051/https:/nabu.gov.ua/news/chinnomu-nardepu-pov-domili-pro-p-dozru/https:/web.archive.org/web/20230809210051/https:/nabu.gov.ua/news/chinnomu-nardepu-pov-domili-pro-p-dozru/ повідомили про підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 ККУ). Йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією. Після скандалу Гунька https://t.me/yzheleznyak/4824 виключили з фракції "Слуги народу".
У грудні 2023 року Гунько http://web.archive.org/web/20240103130207/http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fraction_list?pidid=3321 увійшов до депутатської групи "Відновлення України", створеної після розпуску проросійської фракції "https://www.chesno.org/party/1993/ ОПЗЖ". Тим самим він врятував групу від розпуску, оскільки в ній знову стало 17 депутатів - мінімальна кількість для існування депутатської групи в IX скликанні Ради.
У 2025 році Вищий антикорсуд https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/25/7504515/ визнав винним Гунька у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі 85 тисяч доларів та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати певні посади
