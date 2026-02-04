5 442 32

"Слуга народу" Гунько отримав підозру за крадіжки землі

НАБУ та СБУ викрили народного депутата України на схемах із землею Національної академії аграрних наук на 30 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Бюро, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"У 2021 році нардеп у змові з директором одного з дослідних господарств та пособником організували збір та вивезення агропродукції на приватні зернові склади у Чернігівській та Полтавській областях. Йдеться про понад 990 тонн соняшнику та 1,4 тисячі тонн кукурудзи загальною вартістю 27,3 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У 2022 році схожу схему реалізували на базі дослідної станції, кажуть в НАБУ.

"Цього разу забезпечили відвантаження на підконтрольні склади 203 тонн соняшнику. Аби приховати злочин, реальну кількість зібраного збіжжя не відобразили у товаросупровідних документах.

У підсумку за обома епізодами державі заподіяли збитків на майже 30 млн грн", - додали в Бюро.

Читайте також: Ексголову ДПСУ Дейнека та інших топпосадовців служби викрито на хабарях, - НАБУ. ВIДЕО

Кому повідомили про підозру?

У НАБУ повідомили про підозру:

  • народному депутату України ІХ скликання (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);
  • депутату Київської обласної ради (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);
  • двом керівникам ДП у структурі НААН (ч. 5 ст. 191 КК України);
  • пособнику (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нардепу Гуньку повідомили про ще одну підозру: нова схема
Також читайте: Десятка найгучніших антикорупційних справ НАБУ і САП: Серед фігурантів - Чернишов, Кириленко та Смирнов

В СБУ нагадали, що у серпні 2023 року Служба безпеки та НАБУ викрили підозрюваного нардепа на хабарі у 85 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв комерсанту передати у користування земельні ділянки Національної академії аграрних наук. За цим фактом справа вже розглядається в суді.

Ймовірно, йдеться про нардепа Анатолія Гунька.

Відомо, що нардеп Гунько оскаржує вирок в Апеляційній палаті ВАКС.

Справа нардепа Гунька

Читайте також: Депутат Гунько, якого підозрюють у хабарництві, увійшов до групи "Відновлення України"

Автор: 

+20
Та пиці видно, що покидьок ще той!
04.02.2026 14:34 Відповісти
+15
як тільки " ЗЕЛЕНИЙ" ЗРАЗУ СТАВИТИ ШТАМП ,"ГРАБІЖНИК УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ"
04.02.2026 14:35 Відповісти
+13
І кого тільки Найвеличніший до влади привів? То жах.
04.02.2026 14:44 Відповісти
Коментувати
я тожеобратил внимание на рожу.за такую рожу сразу надо червонец давать без права апеляции
04.02.2026 15:42 Відповісти
Такі ж гниди, як і у Черкаській області, що земельні наділи для Ветеранів Захисників України через Схематози зманіпуляціями продажних осіб у Радах та перевертнями мусорськими, роблять із себе «хєроїв України землєпаХАРІ»!!! Вони у АПУ Ющенка, і відзнаки державні собі купували, як мішок макухи!!
Тому Ветерани і не стали на коліна перед цією змосковщеною нечистю!!!
Але ж і про це, зеленський з Виговським і кабміндічами та бакановим і наумовим, «нічого не ЗНАЛИ»??? Тому і послали мусоров убити Ветерана, підкинувши 4 кг наркоти та толові шашки!!!
Так само убивали мусора з сбушниками під контролем московських фсб, і В.Чорновола, Г.Гонгадзе., Сашка Білого, десятки журналістів в Україні, щоб МОВЧАЛИ, бо *********** з шоблою вертухаїв, «нічого не ЗНАЮТЬ»!!!
05.02.2026 07:15 Відповісти
Курва,моносброд зменшується.
04.02.2026 14:35 Відповісти
Табор уходіт в нєбо...
04.02.2026 14:51 Відповісти
В ЄС, на відміну від України.
04.02.2026 15:22 Відповісти
Ти працюєш гробарем?
04.02.2026 16:52 Відповісти
на ойго місце прийде , такий самий , мародер на крові‼️Зе Ностра пов'язана законом - Омерта ‼️ Їх всіх трохи потрусять і відпустять, як ермака галущенко міндіча шурму Чернишова резнікова умерова шефірів тотальна спортивна рибалка …… Мільярди намародерені , скільки повернуто в казну ? нічогісеньки
04.02.2026 15:49 Відповісти
Там всі такі .До стінки без розбору .
04.02.2026 14:47 Відповісти
Ловлять?
04.02.2026 14:42 Відповісти
Біблія; Псалом 11:9: Повсюди ходять нечестивці, коли нікчемні з людських синів піднялися. (укр.) Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. (рос.)
04.02.2026 15:40 Відповісти
Де цих зелених нема? Ненажерливі пиявки присосалися всюди і висмоктують останнє з держави. Впевнені що завжди зможуть втекти за кордон. Своя влада вивезе.
04.02.2026 14:45 Відповісти
Це не влада , а банда троянських хапуг , вони знають , що здадуть Державу рано , чи пізно , тому по максимальні смокчуть все до останньої копійки Згадайтє , як ще в 2022 р , навіть , прикуплений ермаком американський журналіст Шустер , написав - " воруют, перед останнім днем Помпеї" Награбувати і втекти
04.02.2026 16:02 Відповісти
''ЗЛО приносять НЕ ВЕЛИКІ люди, а ПОКИДЬКИ, що уявили себе великими.'' (Джон Фаулз)
04.02.2026 14:49 Відповісти
Серед нардепів від «слуг з городу» - корупціонер кожен п'ятий, як і чотири попередні !
04.02.2026 15:01 Відповісти
А что скажут дебилы,выбравшие его своим представителем?Это они делегировали ему полномочия,это они несут ответственность за своего поручена.Вот пусть и выплачивают из собственных карманов,весь избирательный округ.Каки хозяева таки и слуги.
04.02.2026 15:20 Відповісти
Ну требаж!
Ніколи такого небуло - і тидиви....
04.02.2026 15:27 Відповісти
У 2015 році Анатолій Гунько невдало https://web.archive.org/web/20200731223010/https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/pvm056pid102=884pf7691=884pt001f01=100rej=0pt00_t001f01=100.html балотувався до Київської обласної ради від партії "https://www.chesno.org/party/131/ Наш край" як безпартійний). Дружина Анатолія Гунька - https://www.chesno.org/politician/45317/ Гунько Наталія Іванівна - двічі була депутаткою Київської облради: у 2015 - від партії Ляшка; у 2020 - від "Слуги народу"; у 2021-2023 була головою Київоблради. В той час сам Гунько https://web.archive.org/web/20230809213811/https://radako.com.ua/sites/default/files/docs/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8.xlsx Займався адвокатською діяльністю. Директор ТОВ "http://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/35332712/ Гільдія права". Також очолював ГО "http://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/42318073/ Правозахист плюс" і був головою наглядової ради Благодійного фонду "http://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42653218/ Гільдія добра".
У 2019 році невдало https://web.archive.org/web/20190723130527/https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=19080.html балотувався до Верховної Ради від "https://www.chesno.org/party/222/ Батьківщини" по 209-му округу (місто Ніжин і деякі райони Чернігівської області). Тоді він https://web.archive.org/web/20211118140613/https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=209.html посів третє місце, набравши 25% (17 345 голосів). Під час цих виборів кандидат Гунько організовував концерти різних виконавців у містах і селах Чернігівщини. Зокрема http://web.archive.org/web/20210902152959/https:/www.oporaua.org/news/vybory/parlamentski-vybory/parlamentski-vybory-2019/18374-chernigivshchina-festival-ta-kontsert-za-spriiannia-kandidativ-v-narodni-deputati концерт Олі Полякової у Ніжині, https://www.chesno.org/political-ads/3050/ концерти гурту Фрістайл у місті Носівка та Павла Дворського в смт Срібне, а також http://hromadske.ua/posts/skilki-**********-artisti-zarobili-na-parlamentskih-viborah кілька виступів Павла Зіброва, який одержав із виборчого фонду Гунька 30 тис. грн. Крім того, спостерігачі http://web.archive.org/web/20210902152956/http:/ngoecc.org/report/otchet.pl?mode=1&camp=2 фіксували підкуп виборців з боку кандидата Гунька.
У листопаді 2020-го переміг на довиборах по 208-му округу у 2020 році, балотувався від "Слуги народу", отримав мандат народного депутата 9-го скликання. Вибори проводились через смерть попереднього нардепа від цього округу https://www.chesno.org/politician/24349/ Валерія Давиденка. Гунько https://web.archive.org/web/20201019162732/http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp033pt001f01%3D921pf7331%3D208.html балотувався від партії "https://www.chesno.org/party/1991/ Слуга народу" як безпартійний. Набрав 34,1% голосів, обійшовши свого головного опонента лідера "https://www.chesno.org/party/6/ Радикальної партії" https://www.chesno.org/politician/232/ Олега Ляшка, який набрав 31,78%.
У грудні 2020-го Печерський суд присудив Гуньку два мільйони гривень http://suspilne.media/90949-nardepu-anatoliu-gunku-viplatat-dva-miljoni-moralnoi-kompensacii-za-kriminalne-peresliduvanna/ моральної компенсації за незаконні дії правоохоронних органів. Справа стосувалася його кримінального переслідування за підозрою в привласненні землі ДП "Радіопередавальний центр" у Броварах.
У 2018-му прокурор і начальник прокуратури Київської області http://suspilne.media/546643-so-vidomo-pro-nardepa-gunka-ta-jogo-kriminalni-spravi/ звинуватили Гунька у привласненні понад 115 гектарів землі вартістю 120 мільйонів гривень, яка належала ДП "Радіопередавальний центр" у Броварах. У ЗМІ з'явились публікації, в яких Гунька називали лідером організованого злочинного угрупування. Та навесні 2019-го - за рік після повідомлення про підозру - Генпрокуратура http://suspilne.media/546643-so-vidomo-pro-nardepa-gunka-ta-jogo-kriminalni-spravi/ закрила справу проти Гунька через нестачу доказів.
У серпні 2022-го НАЗК склало https://web.archive.org/web/20220802143231/nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-sklalo-adminprotokoly-shhodo-narodnogo-deputata-yakyj-otrymav-u-podarunok-godynnyk-marky-breguet-vartistyu-ponad-10-000-dolariv-ssha-vid-svogo-pomichnyka/ адмінпротокол на Гунька, який отримав у подарунок від свого помічника годинник марки "Breguet" за понад 10 тисяч доларів. Це сталось у перший день повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого.
У квітні 2023 року http://reyestr.court.gov.ua/Review/110035983 суд визнав Гунька винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Нардеп порушив закон, написавши депутатське звернення у власних інтересах. Суд встановив, що Гунько http://suspilne.media/450306-nardepa-vid-slugi-narodu-gunka-viznali-vinnim-u-vcinenni-pravoporusenna-povazanogo-z-korupcieu/?fbclid=IwAR0qmLnNvC1qTteHZiJxRBb2T4TYkUI2BcLPkAi25AkVRtHb78dOrNa1dTE надавав вказівки органу досудового розслідування у своєму депутатському зверненні до начальника ГУ НП в Чернігівській області.
У серпні 2023-го НАБУ та СБУ http://web.archive.org/web/20230809205608/https:/ssu.gov.ua/novyny/sbu-spilno-z-nabu-vykryly-na-hariachomu-narodnoho-deputata-yakyi-za-85-tys-dol-prodavav-zemliu-natsionalnoi-akademii-ahrarnykh-nauk спіймали Гунька та двох його спільників на отриманні хабаря за виділення землі, коли вони https://www.youtube.com/watch?v=0C4VCx8ugIo&ab_channel=NABU отримували перший транш - 85 тисяч доларів. Загалом хабар мав становити 221 тис. доларів. За даними слідства, за гроші Гунько обіцяв бізнесмену допомогти отримати в оренду державні землі, що належать Національній академії аграрних наук.
Нардепу http://web.archive.org/web/20230809210051/https:/nabu.gov.ua/news/chinnomu-nardepu-pov-domili-pro-p-dozru/https:/web.archive.org/web/20230809210051/https:/nabu.gov.ua/news/chinnomu-nardepu-pov-domili-pro-p-dozru/ повідомили про підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 ККУ). Йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією. Після скандалу Гунька https://t.me/yzheleznyak/4824 виключили з фракції "Слуги народу".
У грудні 2023 року Гунько http://web.archive.org/web/20240103130207/http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fraction_list?pidid=3321 увійшов до депутатської групи "Відновлення України", створеної після розпуску проросійської фракції "https://www.chesno.org/party/1993/ ОПЗЖ". Тим самим він врятував групу від розпуску, оскільки в ній знову стало 17 депутатів - мінімальна кількість для існування депутатської групи в IX скликанні Ради.
У 2025 році Вищий антикорсуд https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/25/7504515/ визнав винним Гунька у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі 85 тисяч доларів та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати певні посади

https://www.chesno.org/politician/44949/ Довідка Руху "Чесно"
04.02.2026 15:38 Відповісти
Тут, з огляду на останній абзац цієї інфи - дивно інше: чого він не в тюрмі, а досі депутатствує....
04.02.2026 15:40 Відповісти
https://t.me/putch111/61149 Віктор Уколов:

"Він засуджений? Уже сидить? Тоді ми все пропустити! А до вʼязниці його проводжали всією фракцією Слуг? Невже без піару?

Я іронізую тому, що про вирок суду Гуньку повідомляли майже рік тому 25.03.25. Чому ж він досі на волі?"
04.02.2026 18:18 Відповісти
Таке ж табло чимось потрібно кормити. Ось і заволодів агропродукцією. З голоду.
04.02.2026 15:48 Відповісти
Понавибирали ублюдків- злодіїв кварталівських, куди не тикни пальцем на слуг, то там корупція!
04.02.2026 15:52 Відповісти
СКІЛЬКИ МОЖНА ТЕРПІТИ цю зелену ПАДАЛЬ Україна стікає кров'ю, а ці уроди МАРОДЕРЯТЬ ви груз200, як закінчиться війна
04.02.2026 16:24 Відповісти
Пам'ятаю цього кандидата на виборах 2019, з центром округу в місті Ніжин.
04.02.2026 18:22 Відповісти
зачьотний йбальнік слуги наріту.
04.02.2026 19:26 Відповісти
"Слуга народу"? Випадковість? Не думаю. Слуга народу -- це клеймо моральної деградації.
04.02.2026 20:32 Відповісти
С таким "лицом " и на свободе . Ну как можно за такого біло голосовать ?
04.02.2026 22:01 Відповісти
Ну і харя
04.02.2026 22:24 Відповісти
Гуні коллега, наш мер війшов сухим з води і в 24 році з коллегами попвнив ряди прикордонної служби..
05.02.2026 10:28 Відповісти
 
 