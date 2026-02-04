5 442 32

"Слуга народа" Гунько получил подозрение за кражи земли

НАБУ и СБУ разоблачили народного депутата Украины в махинациях с землей Национальной академии аграрных наук на 30 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В 2021 году нардеп в сговоре с директором одного из опытных хозяйств и пособником организовали сбор и вывоз агропродукции на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях. Речь идет о более 990 тоннах подсолнечника и 1,4 тысячи тонн кукурузы общей стоимостью 27,3 млн грн", - говорится в сообщении.

В 2022 году похожую схему реализовали на базе опытной станции, говорят в НАБУ.

"На этот раз обеспечили отгрузку на подконтрольные склады 203 тонн подсолнечника. Чтобы скрыть преступление, реальное количество собранного зерна не отразили в товаросопроводительных документах.

В итоге по обоим эпизодам государству был нанесен ущерб почти на 30 млн грн", - добавили в Бюро.

Кому сообщили о подозрении?

В НАБУ сообщили о подозрении:

  • народному депутату Украины IX созыва (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины);
  • депутату Киевского областного совета (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины);
  • двум руководителям ГП в структуре НААН (ч. 5 ст. 191 УК Украины);
  • пособнику (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Нардепу Гунько сообщили о еще одном подозрении: новая схема

В СБУ напомнили, что в августе 2023 года Служба безопасности и НАБУ уличили подозреваемого нардепа во взяточничестве на сумму 85 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал коммерсанту передать в пользование земельные участки Национальной академии аграрных наук. По данному факту дело уже рассматривается в суде.

Вероятно, речь идет о нардепе Анатолии Гунько.

Известно, что нардеп Гунько оспаривает приговор в Апелляционной палате ВАКС.

Дело нардепа Гунько

Та пиці видно, що покидьок ще той!
я тожеобратил внимание на рожу.за такую рожу сразу надо червонец давать без права апеляции
Такі ж гниди, як і у Черкаській області, що земельні наділи для Ветеранів Захисників України через Схематози зманіпуляціями продажних осіб у Радах та перевертнями мусорськими, роблять із себе «хєроїв України землєпаХАРІ»!!!
Тому Ветерани і не стали на коліна перед цією змосковщеною нечистю!!!
Але ж і про це, зеленський з Виговським і кабміндічами та бакановим і наумовим, «нічого не ЗНАЛИ»??? Тому і послали мусоров убити Ветерана, підкинувши 4 кг наркоти та толові шашки!!!
Так само убивали мусора з сбушниками під контролем московських фсб, і В.Чорновола, Г.Гонгадзе., Сашка Білого, десятки журналістів в Україні, щоб МОВЧАЛИ, бо *********** з шоблою вертухаїв, «нічого не ЗНАЮТЬ»!!!
Курва,моносброд зменшується.
Табор уходіт в нєбо...
В ЄС, на відміну від України.
Ти працюєш гробарем?
на ойго місце прийде , такий самий , мародер на крові‼️Зе Ностра пов'язана законом - Омерта ‼️ Їх всіх трохи потрусять і відпустять, як ермака галущенко міндіча шурму Чернишова резнікова умерова шефірів тотальна спортивна рибалка …… Мільярди намародерені , скільки повернуто в казну ? нічогісеньки
як тільки " ЗЕЛЕНИЙ" ЗРАЗУ СТАВИТИ ШТАМП ,"ГРАБІЖНИК УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ"
Там всі такі .До стінки без розбору .
Ловлять?
І кого тільки Найвеличніший до влади привів? То жах.
Біблія; Псалом 11:9: Повсюди ходять нечестивці, коли нікчемні з людських синів піднялися. (укр.) Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. (рос.)
Де цих зелених нема? Ненажерливі пиявки присосалися всюди і висмоктують останнє з держави. Впевнені що завжди зможуть втекти за кордон. Своя влада вивезе.
Це не влада , а банда троянських хапуг , вони знають , що здадуть Державу рано , чи пізно , тому по максимальні смокчуть все до останньої копійки Згадайтє , як ще в 2022 р , навіть , прикуплений ермаком американський журналіст Шустер , написав - " воруют, перед останнім днем Помпеї" Награбувати і втекти
''ЗЛО приносять НЕ ВЕЛИКІ люди, а ПОКИДЬКИ, що уявили себе великими.'' (Джон Фаулз)
Серед нардепів від «слуг з городу» - корупціонер кожен п'ятий, як і чотири попередні !
А что скажут дебилы,выбравшие его своим представителем?Это они делегировали ему полномочия,это они несут ответственность за своего поручена.Вот пусть и выплачивают из собственных карманов,весь избирательный округ.Каки хозяева таки и слуги.
Ну требаж!
Ніколи такого небуло - і тидиви....
У 2015 році Анатолій Гунько невдало https://web.archive.org/web/20200731223010/https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/pvm056pid102=884pf7691=884pt001f01=100rej=0pt00_t001f01=100.html балотувався до Київської обласної ради від партії "https://www.chesno.org/party/131/ Наш край" як безпартійний). Дружина Анатолія Гунька - https://www.chesno.org/politician/45317/ Гунько Наталія Іванівна - двічі була депутаткою Київської облради: у 2015 - від партії Ляшка; у 2020 - від "Слуги народу"; у 2021-2023 була головою Київоблради. В той час сам Гунько https://web.archive.org/web/20230809213811/https://radako.com.ua/sites/default/files/docs/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8.xlsx Займався адвокатською діяльністю. Директор ТОВ "http://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/35332712/ Гільдія права". Також очолював ГО "http://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/42318073/ Правозахист плюс" і був головою наглядової ради Благодійного фонду "http://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42653218/ Гільдія добра".
У 2019 році невдало https://web.archive.org/web/20190723130527/https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=19080.html балотувався до Верховної Ради від "https://www.chesno.org/party/222/ Батьківщини" по 209-му округу (місто Ніжин і деякі райони Чернігівської області). Тоді він https://web.archive.org/web/20211118140613/https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=209.html посів третє місце, набравши 25% (17 345 голосів). Під час цих виборів кандидат Гунько організовував концерти різних виконавців у містах і селах Чернігівщини. Зокрема http://web.archive.org/web/20210902152959/https:/www.oporaua.org/news/vybory/parlamentski-vybory/parlamentski-vybory-2019/18374-chernigivshchina-festival-ta-kontsert-za-spriiannia-kandidativ-v-narodni-deputati концерт Олі Полякової у Ніжині, https://www.chesno.org/political-ads/3050/ концерти гурту Фрістайл у місті Носівка та Павла Дворського в смт Срібне, а також http://hromadske.ua/posts/skilki-**********-artisti-zarobili-na-parlamentskih-viborah кілька виступів Павла Зіброва, який одержав із виборчого фонду Гунька 30 тис. грн. Крім того, спостерігачі http://web.archive.org/web/20210902152956/http:/ngoecc.org/report/otchet.pl?mode=1&camp=2 фіксували підкуп виборців з боку кандидата Гунька.
У листопаді 2020-го переміг на довиборах по 208-му округу у 2020 році, балотувався від "Слуги народу", отримав мандат народного депутата 9-го скликання. Вибори проводились через смерть попереднього нардепа від цього округу https://www.chesno.org/politician/24349/ Валерія Давиденка. Гунько https://web.archive.org/web/20201019162732/http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp033pt001f01%3D921pf7331%3D208.html балотувався від партії "https://www.chesno.org/party/1991/ Слуга народу" як безпартійний. Набрав 34,1% голосів, обійшовши свого головного опонента лідера "https://www.chesno.org/party/6/ Радикальної партії" https://www.chesno.org/politician/232/ Олега Ляшка, який набрав 31,78%.
У грудні 2020-го Печерський суд присудив Гуньку два мільйони гривень http://suspilne.media/90949-nardepu-anatoliu-gunku-viplatat-dva-miljoni-moralnoi-kompensacii-za-kriminalne-peresliduvanna/ моральної компенсації за незаконні дії правоохоронних органів. Справа стосувалася його кримінального переслідування за підозрою в привласненні землі ДП "Радіопередавальний центр" у Броварах.
У 2018-му прокурор і начальник прокуратури Київської області http://suspilne.media/546643-so-vidomo-pro-nardepa-gunka-ta-jogo-kriminalni-spravi/ звинуватили Гунька у привласненні понад 115 гектарів землі вартістю 120 мільйонів гривень, яка належала ДП "Радіопередавальний центр" у Броварах. У ЗМІ з'явились публікації, в яких Гунька називали лідером організованого злочинного угрупування. Та навесні 2019-го - за рік після повідомлення про підозру - Генпрокуратура http://suspilne.media/546643-so-vidomo-pro-nardepa-gunka-ta-jogo-kriminalni-spravi/ закрила справу проти Гунька через нестачу доказів.
У серпні 2022-го НАЗК склало https://web.archive.org/web/20220802143231/nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-sklalo-adminprotokoly-shhodo-narodnogo-deputata-yakyj-otrymav-u-podarunok-godynnyk-marky-breguet-vartistyu-ponad-10-000-dolariv-ssha-vid-svogo-pomichnyka/ адмінпротокол на Гунька, який отримав у подарунок від свого помічника годинник марки "Breguet" за понад 10 тисяч доларів. Це сталось у перший день повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого.
У квітні 2023 року http://reyestr.court.gov.ua/Review/110035983 суд визнав Гунька винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Нардеп порушив закон, написавши депутатське звернення у власних інтересах. Суд встановив, що Гунько http://suspilne.media/450306-nardepa-vid-slugi-narodu-gunka-viznali-vinnim-u-vcinenni-pravoporusenna-povazanogo-z-korupcieu/?fbclid=IwAR0qmLnNvC1qTteHZiJxRBb2T4TYkUI2BcLPkAi25AkVRtHb78dOrNa1dTE надавав вказівки органу досудового розслідування у своєму депутатському зверненні до начальника ГУ НП в Чернігівській області.
У серпні 2023-го НАБУ та СБУ http://web.archive.org/web/20230809205608/https:/ssu.gov.ua/novyny/sbu-spilno-z-nabu-vykryly-na-hariachomu-narodnoho-deputata-yakyi-za-85-tys-dol-prodavav-zemliu-natsionalnoi-akademii-ahrarnykh-nauk спіймали Гунька та двох його спільників на отриманні хабаря за виділення землі, коли вони https://www.youtube.com/watch?v=0C4VCx8ugIo&ab_channel=NABU отримували перший транш - 85 тисяч доларів. Загалом хабар мав становити 221 тис. доларів. За даними слідства, за гроші Гунько обіцяв бізнесмену допомогти отримати в оренду державні землі, що належать Національній академії аграрних наук.
Нардепу http://web.archive.org/web/20230809210051/https:/nabu.gov.ua/news/chinnomu-nardepu-pov-domili-pro-p-dozru/https:/web.archive.org/web/20230809210051/https:/nabu.gov.ua/news/chinnomu-nardepu-pov-domili-pro-p-dozru/ повідомили про підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 ККУ). Йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією. Після скандалу Гунька https://t.me/yzheleznyak/4824 виключили з фракції "Слуги народу".
У грудні 2023 року Гунько http://web.archive.org/web/20240103130207/http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fraction_list?pidid=3321 увійшов до депутатської групи "Відновлення України", створеної після розпуску проросійської фракції "https://www.chesno.org/party/1993/ ОПЗЖ". Тим самим він врятував групу від розпуску, оскільки в ній знову стало 17 депутатів - мінімальна кількість для існування депутатської групи в IX скликанні Ради.
У 2025 році Вищий антикорсуд https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/25/7504515/ визнав винним Гунька у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі 85 тисяч доларів та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати певні посади

https://www.chesno.org/politician/44949/ Довідка Руху "Чесно"
Тут, з огляду на останній абзац цієї інфи - дивно інше: чого він не в тюрмі, а досі депутатствує....
https://t.me/putch111/61149 Віктор Уколов:

"Він засуджений? Уже сидить? Тоді ми все пропустити! А до вʼязниці його проводжали всією фракцією Слуг? Невже без піару?

Я іронізую тому, що про вирок суду Гуньку повідомляли майже рік тому 25.03.25. Чому ж він досі на волі?"
Таке ж табло чимось потрібно кормити. Ось і заволодів агропродукцією. З голоду.
Понавибирали ублюдків- злодіїв кварталівських, куди не тикни пальцем на слуг, то там корупція!
СКІЛЬКИ МОЖНА ТЕРПІТИ цю зелену ПАДАЛЬ Україна стікає кров'ю, а ці уроди МАРОДЕРЯТЬ ви груз200, як закінчиться війна
Пам'ятаю цього кандидата на виборах 2019, з центром округу в місті Ніжин.
зачьотний йбальнік слуги наріту.
"Слуга народу"? Випадковість? Не думаю. Слуга народу -- це клеймо моральної деградації.
С таким "лицом " и на свободе . Ну как можно за такого біло голосовать ?
Ну і харя
Гуні коллега, наш мер війшов сухим з води і в 24 році з коллегами попвнив ряди прикордонної служби..
