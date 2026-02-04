"Слуга народа" Гунько получил подозрение за кражи земли

НАБУ и СБУ разоблачили народного депутата Украины в махинациях с землей Национальной академии аграрных наук на 30 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В 2021 году нардеп в сговоре с директором одного из опытных хозяйств и пособником организовали сбор и вывоз агропродукции на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях. Речь идет о более 990 тоннах подсолнечника и 1,4 тысячи тонн кукурузы общей стоимостью 27,3 млн грн", - говорится в сообщении.

В 2022 году похожую схему реализовали на базе опытной станции, говорят в НАБУ.

"На этот раз обеспечили отгрузку на подконтрольные склады 203 тонн подсолнечника. Чтобы скрыть преступление, реальное количество собранного зерна не отразили в товаросопроводительных документах.

В итоге по обоим эпизодам государству был нанесен ущерб почти на 30 млн грн", - добавили в Бюро.

Кому сообщили о подозрении?

В НАБУ сообщили о подозрении:

народному депутату Украины IX созыва (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины);

депутату Киевского областного совета (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины);

двум руководителям ГП в структуре НААН (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

пособнику (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.





В СБУ напомнили, что в августе 2023 года Служба безопасности и НАБУ уличили подозреваемого нардепа во взяточничестве на сумму 85 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал коммерсанту передать в пользование земельные участки Национальной академии аграрных наук. По данному факту дело уже рассматривается в суде.

Вероятно, речь идет о нардепе Анатолии Гунько.

Известно, что нардеп Гунько оспаривает приговор в Апелляционной палате ВАКС.

Дело нардепа Гунько

