РУС
Новости Задержание корректировщиков
2 210 11

Работник котельной наводил КАБы на Славянск и надеялся "дождаться" прихода рашистов, - СБУ

Работник котельной корректировал удары РФ по Славянску

В Донецкой области задержан российский агент, который корректировал удары РФ по Славянску.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Речь идет о 51-летнем охраннике местной котельной, который попал в поле зрения рашистов, когда публиковал в Телеграм-каналах прокремлевские комментарии о своих ожиданиях полной оккупации региона.

Так, после рабочих смен на энергообъекте мужчина обходил прифронтовой город, чтобы отследить места наибольшего скопления личного состава и техники Сил обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преподавательница университета наводила российские авиабомбы на Харьков, - СБУ. ФОТО

Если он замечал украинских военных, то отмечал на электронных картах их местонахождение. Мужчина фиксировал ориентировочное количество защитников, наименование увиденного вооружения и назначение окружающих зданий.

Также он фиксировал последствия недавних атак оккупантов по Славянску с применением управляемых авиабомб и ударных дронов.

Агент обобщал собранные данные на своем смартфоне в виде агентурного "отчета" для куратора из ФСБ. В настоящее время личность куратора установлена контрразведчиками СБУ.

СБУ заблаговременно раскрыла и задокументировала преступления агента, а после обеспечения безопасности локаций Сил обороны задержала его по месту жительства.

Читайте также: Есть тысячи случаев передачи украинцами данных ФСБ через Telegram, но власть продолжает игнорировать эту "черную дыру", - Юрчишин

Сделал "тайник"

Во время обысков в доме задержанного был обнаружен подземный тайник, который он тайком обустроил, чтобы "пересидеть" и дождаться рашистов в случае боев на улицах города.

Также у него изъяты два мобильных телефона, с которых он для конспирации поочередно выходил на связь с ФСБ через мессенджер.

В настоящее время ему сообщили о подозрении в государственной измене.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корректировала удары РФ по энергетике Одессы: СБУ задержала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (2776) Донецкая область (3407) корректировщик (138) Краматорский район (981) Славянск (343)
Топ комментарии
+8
Такі рапорти мають закінчуватися так: "Потім зрадник жахнувся скоєного та вчинив самогубство.
показать весь комментарий
17.02.2026 10:20 Ответить
+6
Чергова смердюча савкова відрижка...
показать весь комментарий
17.02.2026 10:15 Ответить
+5
У кацапів він був, мабуть, під поганялом "Лазо" !
Тому - в топку котельні і був такий...
показать весь комментарий
17.02.2026 10:28 Ответить
Комментировать
не стратять нажаль ☹
показать весь комментарий
17.02.2026 10:12 Ответить
так хотілося б, але краще його обміняти.

нехай живе на сосії, але гарно так щоб він не міг виїхати з неї, бо якщо б він поїхав, його одразу б арештували та передали України.
показать весь комментарий
17.02.2026 10:41 Ответить
Чергова смердюча савкова відрижка...
показать весь комментарий
17.02.2026 10:15 Ответить
Такі рапорти мають закінчуватися так: "Потім зрадник жахнувся скоєного та вчинив самогубство.
показать весь комментарий
17.02.2026 10:20 Ответить
Закрийте його в котельні, хай чекає на прильот узкого міра
показать весь комментарий
17.02.2026 10:21 Ответить
У кацапів він був, мабуть, під поганялом "Лазо" !
Тому - в топку котельні і був такий...
показать весь комментарий
17.02.2026 10:28 Ответить
Щось занадто грамотний, як для працівника котельні.
показать весь комментарий
17.02.2026 10:36 Ответить
мог бы черенок от лопаты засунуть себе в жопу и застрелиться, не дожидаясь прихода ашвабадитилий, или он ожидал другой исход?
показать весь комментарий
17.02.2026 10:37 Ответить
Суньте цього 3,14дора в топку, йому сподобаєтся.
показать весь комментарий
17.02.2026 10:43 Ответить
Чому "чернишових з галущенками та рєзніковими" отак одразу не затримують? Шкоди державі (тобто користі ворогу) ці тварюки принесли набагато більше.
показать весь комментарий
17.02.2026 10:45 Ответить
Попався лаптьоногий.......
показать весь комментарий
17.02.2026 11:33 Ответить
 
 