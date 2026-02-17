Работник котельной наводил КАБы на Славянск и надеялся "дождаться" прихода рашистов, - СБУ

В Донецкой области задержан российский агент, который корректировал удары РФ по Славянску.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Речь идет о 51-летнем охраннике местной котельной, который попал в поле зрения рашистов, когда публиковал в Телеграм-каналах прокремлевские комментарии о своих ожиданиях полной оккупации региона.

Так, после рабочих смен на энергообъекте мужчина обходил прифронтовой город, чтобы отследить места наибольшего скопления личного состава и техники Сил обороны.

Если он замечал украинских военных, то отмечал на электронных картах их местонахождение. Мужчина фиксировал ориентировочное количество защитников, наименование увиденного вооружения и назначение окружающих зданий.

Также он фиксировал последствия недавних атак оккупантов по Славянску с применением управляемых авиабомб и ударных дронов.

Агент обобщал собранные данные на своем смартфоне в виде агентурного "отчета" для куратора из ФСБ. В настоящее время личность куратора установлена контрразведчиками СБУ.

СБУ заблаговременно раскрыла и задокументировала преступления агента, а после обеспечения безопасности локаций Сил обороны задержала его по месту жительства.

Сделал "тайник"

Во время обысков в доме задержанного был обнаружен подземный тайник, который он тайком обустроил, чтобы "пересидеть" и дождаться рашистов в случае боев на улицах города.

Также у него изъяты два мобильных телефона, с которых он для конспирации поочередно выходил на связь с ФСБ через мессенджер.

В настоящее время ему сообщили о подозрении в государственной измене.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

