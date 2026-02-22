УКР
Ворог атакує ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону

балістика на Кропивницький

З ночі 22 лютого 2026 року війська РФ атакують Україну ракетами та ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Де зараз є загроза?

Як зазначається, наразі є ракетна загроза для Кропивницького.

Київ та область під ракетною і дроновою атакою.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.

За погодними мапами сьогодні холодний циклон йде з України разом з сильними морозами. Далі - лише тимчасові нічні хвилі холоду. От і влаштовують підари наостанок.
