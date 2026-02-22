Враг атакует ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона
С ночи 22 февраля 2026 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Где сейчас есть угроза?
Как отмечается, в настоящее время существует ракетная угроза для Кропивницкого.
Киев и область под ракетной и дронной атакой.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий22.02.2026 07:20 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль