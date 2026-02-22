Враг атакует ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона

С ночи 22 февраля 2026 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Где сейчас есть угроза?

Как отмечается, в настоящее время существует ракетная угроза для Кропивницкого.

Киев и область под ракетной и дронной атакой.

Читайте также: ЕС должен передать Украине больше ракет, - Кубилюс

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Смотрите также: ЗРК Patriot перехватил две российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" над Киевом. ВИДЕО