Новости Массированный комбинированный удар
1 356 1

Враг атакует ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона

баллистика на Кропивницкий

С ночи 22 февраля 2026 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Где сейчас есть угроза?

Как отмечается, в настоящее время существует ракетная угроза для Кропивницкого.

Киев и область под ракетной и дронной атакой.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Автор: 

Киев (3319) Киевская область (1132) Кропивницький (76) ракеты (1799) Шахед (1682) Кировоградская область (159) Кропивницкий район (40)
За погодними мапами сьогодні холодний циклон йде з України разом з сильними морозами. Далі - лише тимчасові нічні хвилі холоду. От і влаштовують підари наостанок.
показать весь комментарий
22.02.2026 07:20 Ответить
 
 