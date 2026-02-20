ЕС должен передать Украине больше ракет, - Кубилюс
Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс на Форуме новой экономики в Испании призвал государства ЕС, в частности Испанию, усилить военную помощь Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Испания демонстрировала мощную поддержку Украине на протяжении всей войны. Я рад серьезным военным обязательствам Министерства обороны и Вооруженных сил Испании поддерживать Украину приоритетным оборонным оборудованием, включая средства противовоздушной обороны", – сказал еврокомиссар.
Кубилюс добавил, что Европа имеет возможности для увеличения поддержки, которая должна стать более стабильной и предсказуемой.
И напомнил, что с апреля Европейская комиссия начнет реализовывать новый крупный кредит в поддержку Украины, в частности предусмотрено 60 миллиардов евро для обороны страны. Киев определил четкие стратегические приоритеты: ракеты и боеприпасы увеличенной дальности калибра 155 мм.
Ракеты - главный вызов для Европы
Самым большим вызовом остаются ракеты, подчеркнул еврокомиссар Кубилюс.
"Два дня назад в Брюсселе я провел переговоры со всеми основными европейскими производителями ракет. Вскоре я отправляюсь в "ракетный тур", посещу ракетные производства вместе с министрами обороны, чтобы обсудить реализацию специальной программы", - сказал он.
Кубилюс планирует добиваться от национальных правительств срочной продажи Украине необходимых ракет из государственных запасов.
В то же время от оборонной промышленности он ожидает готовности быстро производить необходимое количество ракет для пополнения собственных арсеналов европейских стран.
Роль Испании в оборонной готовности Европы
"Я надеюсь, что Испания снова будет активным партнером в этой программе помощи Украине", - заявил еврокомиссар.
Он также подчеркнул важность Испании для развития европейской оборонной готовности.
"Без Испании нет европейской оборонной готовности. Испания имеет важную оборонную космическую промышленность, которая производит впечатляющую продукцию и достигает больших успехов", – подчеркнул Кубилюс.
