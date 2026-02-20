РУС
Новости дефицит ракет для систем ПВО
ЕС должен передать Украине больше ракет, - Кубилюс

Еврокомиссар призвал страны ЕС увеличить поставки ракет

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс на Форуме новой экономики в Испании призвал государства ЕС, в частности Испанию, усилить военную помощь Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Испания демонстрировала мощную поддержку Украине на протяжении всей войны. Я рад серьезным военным обязательствам Министерства обороны и Вооруженных сил Испании поддерживать Украину приоритетным оборонным оборудованием, включая средства противовоздушной обороны", – сказал еврокомиссар.

Кубилюс добавил, что Европа имеет возможности для увеличения поддержки, которая должна стать более стабильной и предсказуемой.

И напомнил, что с апреля Европейская комиссия начнет реализовывать новый крупный кредит в поддержку Украины, в частности предусмотрено 60 миллиардов евро для обороны страны. Киев определил четкие стратегические приоритеты: ракеты и боеприпасы увеличенной дальности калибра 155 мм.

Ракеты - главный вызов для Европы

Самым большим вызовом остаются ракеты, подчеркнул еврокомиссар Кубилюс.

"Два дня назад в Брюсселе я провел переговоры со всеми основными европейскими производителями ракет. Вскоре я отправляюсь в "ракетный тур", посещу ракетные производства вместе с министрами обороны, чтобы обсудить реализацию специальной программы", - сказал он.

Кубилюс планирует добиваться от национальных правительств срочной продажи Украине необходимых ракет из государственных запасов.

В то же время от оборонной промышленности он ожидает готовности быстро производить необходимое количество ракет для пополнения собственных арсеналов европейских стран.

Роль Испании в оборонной готовности Европы

"Я надеюсь, что Испания снова будет активным партнером в этой программе помощи Украине", - заявил еврокомиссар.

Он также подчеркнул важность Испании для развития европейской оборонной готовности.

"Без Испании нет европейской оборонной готовности. Испания имеет важную оборонную космическую промышленность, которая производит впечатляющую продукцию и достигает больших успехов", – подчеркнул Кубилюс.

Дуже "свіжа" думка на майже п'ятий рік війни.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:39 Ответить
має.....але не передасть. БО ВСІ ЖИВУТЬ ЖИТТЯ - а наша участь просто тілами давати їм жити
показать весь комментарий
20.02.2026 12:52 Ответить
 
 