ЄС має передати Україні більше ракет, - Кубілюс

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс на Форумі нової економіки в Іспанії закликав держави ЄС, зокрема Іспанію, посилити військову допомогу Україні.

"Іспанія демонструвала потужну підтримку Україні протягом усієї війни. Я радий серйозним військовим зобов'язанням Міністерства оборони та Збройних сил Іспанії підтримувати Україну пріоритетним оборонним обладнанням, включаючи засоби протиповітряної оборони", – сказав єврокомісар.

Кубілюс додав, що Європа має можливості для збільшення підтримки, яка повинна стати більш стабільною та передбачуваною.

Та нагадав, що з квітня Європейська комісія почне реалізувати новий великий кредит на підтримку України, зокрема передбачено 60 мільярдів євро для оборони країни. Київ визначив чіткі стратегічні пріоритети: ракети та боєприпаси збільшеної дальності калібру 155 мм.

Ракети - головний виклик для Європи

Найбільшим викликом залишаються ракети, наголосив єврокомісар Кубілюс.

"Два дні тому в Брюсселі я провів переговори з усіма основними європейськими виробниками ракет. Невдовзі я вирушаю в "ракетний тур", відвідаю ракетні виробництва разом з міністрами оборони, щоб обговорити реалізацію спеціальної програми", – сказав він.

Кубілюс планує домагатися від національних урядів термінового продажу Україні необхідних ракет із державних запасів.

Водночас від оборонної промисловості він очікує готовності швидко виробляти необхідну кількість ракет для поповнення власних арсеналів європейських країн.

Роль Іспанії в оборонній готовності Європи

"Я сподіваюся, що Іспанія знову буде активним партнером у цій програмі допомоги Україні", – заявив єврокомісар.

Він також підкреслив важливість Іспанії для розбудови європейської оборонної готовності.

"Без Іспанії немає європейської оборонної готовності. Іспанія має важливу оборонну космічну промисловість, яка виробляє вражаючу продукцію та досягає великих успіхів", – наголосив Кубілюс.

