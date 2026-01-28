УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11930 відвідувачів онлайн
Новини Рада безпеки Європи
1 274 9

Кубілюс запропонував створити "Раду безпеки" Європи

комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс

Для реалізації великих загальноєвропейських проєктів у сфері оборони в Європейському Союзі доцільно створити "Раду безпеки" Європи.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Єврокомісар запропонував створити "Раду безпеки" ЄС для координації та реалізації масштабних оборонних проєктів на рівні всього Союзу.

"Можливо, нам справді потрібно створити Раду безпеки Європи (European Security Council), яку спочатку пропонували Макрон і Меркель ще у 2017, 2018 роках, щоб координувати та вести нас у цій великій трансформації європейської оборони", - заявив Кубілюс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте закликав країни Європи прискорити постачання ракет ППО для України

Він закликав держави-члени ЄС узяти на себе провідну роль у розвитку європейської оборони, наголосивши, що на рівні Союзу вже створені відповідні інструменти для реалізації спільних оборонних ініціатив.

"Спільна оборона була б нашою силою у світі сили. У світі гігантів ми теж маємо стати гігантами. Лагідним гігантом, який сприяє міжнародному праву та співпраці. Але все ж сильним гігантом", - наголосив єврокомісар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте заявив про нездатність Європи захистити себе без США: у Франції не погоджуються

Кубілюс закликав держави-члени ЄС працювати разом, щоб зробити Європу сильнішою у сфері оборони.

Автор: 

Європа (2429) Кубілюс Андрюс (111)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У світі гігантів ми теж маємо стати гігантами. Лагідним гігантом, який сприяє міжнародному праву та співпраці. Але все ж сильним гігантом
Це можливо, але за однієї умови.
Ви настільки гігантські, що від одного погляду на вас у будь-якого агресора ноги стають з бавовни, а від вашого погляду - наповнюється памперс.
Тобто ви маєте багаторазово переважати потенційного агресора (а краще - увесь агресивний блок) за військовими можливостями. Так, щоб було ясно: один легкий стусан - і місця мокрого не залишиться.
Це у вас є? Ні. У найближчому майбутньому з'явиться армія, що мінімум у два рази перевершує російську+китайську? Взагалі ніколи не з'явиться.
Тому цей ваш "гігант" - ще одна беззуба груша для биття.
Зараз для вас таким "гігантом" росія є. Варто їй якийсь загрозливий рух у ваш бік зробити, як ви вже одразу там всі повсцикались.
показати весь коментар
28.01.2026 11:38 Відповісти
Це він https://t.me/PresidentPoroshenko/14770 після обговоренням з Порошенком висунув таку ідею?
показати весь коментар
28.01.2026 11:42 Відповісти
😄
показати весь коментар
28.01.2026 12:54 Відповісти
Те, що і очікувалося. Європа вже не ваірить в перемогу України, не вірить в підтримку США і вирішила створити свої сили оборони і свою "Раду безпеки". А це означає послаблення в рази допомоги Україні, як зброєю, так і грошима. Все це залишиться в Європі. Нехай гопник від племені 73% продовжує ображати європейців, які на цей час майже єдині залишилися нас підтримувати. Після образ, ті що мали сумнів - відвернуться від нас остаточно.
показати весь коментар
28.01.2026 11:46 Відповісти
ні, там є ідея, шо ЗСУ стануть підрозділом отих об'єднаних сил Європи.
показати весь коментар
28.01.2026 11:55 Відповісти
"вирішила створити свої сили оборони"

вера в перемогу України тут ни причем, про необходимость создания самостоятельных вооруженных сил европы еще макрон говорил лет 8 назад, затюкали его тогда, а сейчас это стало очевидно
показати весь коментар
28.01.2026 12:38 Відповісти
Ага з фіцманом і орбаніто на посаді ідейних лідорів.
показати весь коментар
28.01.2026 11:55 Відповісти
"з фіцманом і орбаніто"

их можно не привлекать, там армии три с половиной калеки, они сразу сдадуться на милость сильнейшего
показати весь коментар
28.01.2026 12:40 Відповісти
во главе с Украиной
показати весь коментар
28.01.2026 13:25 Відповісти
 
 