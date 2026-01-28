Кубілюс запропонував створити "Раду безпеки" Європи

Для реалізації великих загальноєвропейських проєктів у сфері оборони в Європейському Союзі доцільно створити "Раду безпеки" Європи.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Можливо, нам справді потрібно створити Раду безпеки Європи (European Security Council), яку спочатку пропонували Макрон і Меркель ще у 2017, 2018 роках, щоб координувати та вести нас у цій великій трансформації європейської оборони", - заявив Кубілюс.

Він закликав держави-члени ЄС узяти на себе провідну роль у розвитку європейської оборони, наголосивши, що на рівні Союзу вже створені відповідні інструменти для реалізації спільних оборонних ініціатив.

"Спільна оборона була б нашою силою у світі сили. У світі гігантів ми теж маємо стати гігантами. Лагідним гігантом, який сприяє міжнародному праву та співпраці. Але все ж сильним гігантом", - наголосив єврокомісар.

Кубілюс закликав держави-члени ЄС працювати разом, щоб зробити Європу сильнішою у сфері оборони.