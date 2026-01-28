Кубілюс запропонував створити "Раду безпеки" Європи
Для реалізації великих загальноєвропейських проєктів у сфері оборони в Європейському Союзі доцільно створити "Раду безпеки" Європи.
Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Єврокомісар запропонував створити "Раду безпеки" ЄС для координації та реалізації масштабних оборонних проєктів на рівні всього Союзу.
"Можливо, нам справді потрібно створити Раду безпеки Європи (European Security Council), яку спочатку пропонували Макрон і Меркель ще у 2017, 2018 роках, щоб координувати та вести нас у цій великій трансформації європейської оборони", - заявив Кубілюс.
Він закликав держави-члени ЄС узяти на себе провідну роль у розвитку європейської оборони, наголосивши, що на рівні Союзу вже створені відповідні інструменти для реалізації спільних оборонних ініціатив.
"Спільна оборона була б нашою силою у світі сили. У світі гігантів ми теж маємо стати гігантами. Лагідним гігантом, який сприяє міжнародному праву та співпраці. Але все ж сильним гігантом", - наголосив єврокомісар.
Кубілюс закликав держави-члени ЄС працювати разом, щоб зробити Європу сильнішою у сфері оборони.
Це можливо, але за однієї умови.
Ви настільки гігантські, що від одного погляду на вас у будь-якого агресора ноги стають з бавовни, а від вашого погляду - наповнюється памперс.
Тобто ви маєте багаторазово переважати потенційного агресора (а краще - увесь агресивний блок) за військовими можливостями. Так, щоб було ясно: один легкий стусан - і місця мокрого не залишиться.
Це у вас є? Ні. У найближчому майбутньому з'явиться армія, що мінімум у два рази перевершує російську+китайську? Взагалі ніколи не з'явиться.
Тому цей ваш "гігант" - ще одна беззуба груша для биття.
Зараз для вас таким "гігантом" росія є. Варто їй якийсь загрозливий рух у ваш бік зробити, як ви вже одразу там всі повсцикались.
вера в перемогу України тут ни причем, про необходимость создания самостоятельных вооруженных сил европы еще макрон говорил лет 8 назад, затюкали его тогда, а сейчас это стало очевидно
их можно не привлекать, там армии три с половиной калеки, они сразу сдадуться на милость сильнейшего