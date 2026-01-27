Рютте закликав країни Європи прискорити постачання ракет ППО для України
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до європейських країн, щоб ті прискорили постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Україні на тлі посилення російських атак.
Про це він заявив під час виступу в Європейському парламенті 26 січня, інформує Цензор.НЕТ.
Звернення до Європи
Генсек НАТО наголосив на важливості програми PURL, через яку для України закуповують американські ракети для протиповітряної оборони.
- За словами Рютте, ця ініціатива дозволяє прискорити передачу озброєння, однак темпи залишаються замалими на тлі зростання інтенсивності російських ударів.
Європа має передати перехоплювачі
Рютте також звернув увагу депутатів на те, що низка країн Європи має значні запаси перехоплювачів, які можуть бути передані Україні.
"Скрізь, де ви можете, прошу вас чинити тиск на свої уряди, щоб вони пішли на цей крок", - заявив він.
За словами Рютте, окремі держави вже активізували постачання, однак цього все ще недостатньо.
Це лише режим інтерактивного тиру - скільки збити, скільки пропустити щоразу..
Он сирок натякнув що снарядів катьма, новоязом сказав, що "переходимо від масового до точкового уоаження" 🤬
Не погребуйте російською між двома співбесідниками - послухайте ці аргументи Лариси Волошиної у розмові з Ігорем Яковенко .
Єдине у чому я її втиху звинувачую - в умовчанні про мародлерів , - але то таке...
Але я її слухала рік тому, у Кушнаря, що вона напророкувала для ЄС-ТРАМП-США. Й сьогоднішнє підписання договору ІНДІЯ -ЄС прямий доказ мудрих передвіщувань Лариси Волошиної . Й це тільки початок.