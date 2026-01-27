УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4734 відвідувача онлайн
Новини ППО України Допомога Україні від Європи
783 3

Рютте закликав країни Європи прискорити постачання ракет ППО для України

рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до європейських країн, щоб ті прискорили постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Україні на тлі посилення російських атак.

Про це він заявив під час виступу в Європейському парламенті 26 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звернення до Європи

Генсек НАТО наголосив на важливості програми PURL, через яку для України закуповують американські ракети для протиповітряної оборони.

  • За словами Рютте, ця ініціатива дозволяє прискорити передачу озброєння, однак темпи залишаються замалими на тлі зростання інтенсивності російських ударів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте заявив про нездатність Європи захистити себе без США: у Франції не погоджуються

Європа має передати перехоплювачі

Рютте також звернув увагу депутатів на те, що низка країн Європи має значні запаси перехоплювачів, які можуть бути передані Україні.

"Скрізь, де ви можете, прошу вас чинити тиск на свої уряди, щоб вони пішли на цей крок", - заявив він.

За словами Рютте, окремі держави вже активізували постачання, однак цього все ще недостатньо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція не підтримує план ЄС щодо закупівлі британських Storm Shadow для України, - The Telegraph

Автор: 

Європа (2429) ППО (4081) ракети (4387) Рютте Марк (681)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А дрони? А снаряди? А міни? А техніку??
Це лише режим інтерактивного тиру - скільки збити, скільки пропустити щоразу..
Он сирок натякнув що снарядів катьма, новоязом сказав, що "переходимо від масового до точкового уоаження" 🤬
показати весь коментар
27.01.2026 23:50 Відповісти
Ну сейчас самая большая проблема энергетику защитить,а не фронт как не странно , обычно они зимой только разгоняются
показати весь коментар
28.01.2026 00:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GNcvN1t98D8

Не погребуйте російською між двома співбесідниками - послухайте ці аргументи Лариси Волошиної у розмові з Ігорем Яковенко .
Єдине у чому я її втиху звинувачую - в умовчанні про мародлерів , - але то таке...
Але я її слухала рік тому, у Кушнаря, що вона напророкувала для ЄС-ТРАМП-США. Й сьогоднішнє підписання договору ІНДІЯ -ЄС прямий доказ мудрих передвіщувань Лариси Волошиної . Й це тільки початок.
показати весь коментар
28.01.2026 00:40 Відповісти
 
 