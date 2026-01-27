Рютте закликав країни Європи прискорити постачання ракет ППО для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до європейських країн, щоб ті прискорили постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Україні на тлі посилення російських атак.

Про це він заявив під час виступу в Європейському парламенті 26 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звернення до Європи

Генсек НАТО наголосив на важливості програми PURL, через яку для України закуповують американські ракети для протиповітряної оборони.

За словами Рютте, ця ініціатива дозволяє прискорити передачу озброєння, однак темпи залишаються замалими на тлі зростання інтенсивності російських ударів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте заявив про нездатність Європи захистити себе без США: у Франції не погоджуються

Європа має передати перехоплювачі

Рютте також звернув увагу депутатів на те, що низка країн Європи має значні запаси перехоплювачів, які можуть бути передані Україні.

"Скрізь, де ви можете, прошу вас чинити тиск на свої уряди, щоб вони пішли на цей крок", - заявив він.

За словами Рютте, окремі держави вже активізували постачання, однак цього все ще недостатньо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція не підтримує план ЄС щодо закупівлі британських Storm Shadow для України, - The Telegraph