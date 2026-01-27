Рютте призвал страны Европы ускорить поставки ракет ПВО для Украины
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к европейским странам с просьбой ускорить поставки ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Украины на фоне усиления российских атак.
Об этом он заявил во время выступления в Европейском парламенте 26 января, информирует Цензор.НЕТ.
Обращение к Европе
Генсек НАТО подчеркнул важность программы PURL, через которую для Украины закупают американские ракеты для противовоздушной обороны.
- По словам Рютте, эта инициатива позволяет ускорить передачу вооружения, однако темпы остаются слишком низкими на фоне роста интенсивности российских ударов.
Европа должна передать перехватчики
Рютте также обратил внимание депутатов на то, что ряд стран Европы имеет значительные запасы перехватчиков, которые могут быть переданы Украине.
"Везде, где вы можете, прошу вас оказывать давление на свои правительства, чтобы они пошли на этот шаг", - заявил он.
По словам Рютте, отдельные государства уже активизировали поставки, однако этого все еще недостаточно.
Це лише режим інтерактивного тиру - скільки збити, скільки пропустити щоразу..
Он сирок натякнув що снарядів катьма, новоязом сказав, що "переходимо від масового до точкового уоаження" 🤬
Не погребуйте російською між двома співбесідниками - послухайте ці аргументи Лариси Волошиної у розмові з Ігорем Яковенко .
Єдине у чому я її втиху звинувачую - в умовчанні про мародлерів , - але то таке...
Але я її слухала рік тому, у Кушнаря, що вона напророкувала для ЄС-ТРАМП-США. Й сьогоднішнє підписання договору ІНДІЯ -ЄС прямий доказ мудрих передвіщувань Лариси Волошиної . Й це тільки початок.