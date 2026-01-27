РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5118 посетителей онлайн
Новости ПВО Украины Помощь Украине от Европы
783 3

Рютте призвал страны Европы ускорить поставки ракет ПВО для Украины

рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к европейским странам с просьбой ускорить поставки ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Украины на фоне усиления российских атак.

Об этом он заявил во время выступления в Европейском парламенте 26 января, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обращение к Европе

Генсек НАТО подчеркнул важность программы PURL, через которую для Украины закупают американские ракеты для противовоздушной обороны.

  • По словам Рютте, эта инициатива позволяет ускорить передачу вооружения, однако темпы остаются слишком низкими на фоне роста интенсивности российских ударов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте заявил о неспособности Европы защитить себя без США: во Франции не соглашаются

Европа должна передать перехватчики

Рютте также обратил внимание депутатов на то, что ряд стран Европы имеет значительные запасы перехватчиков, которые могут быть переданы Украине.

"Везде, где вы можете, прошу вас оказывать давление на свои правительства, чтобы они пошли на этот шаг", - заявил он.

По словам Рютте, отдельные государства уже активизировали поставки, однако этого все еще недостаточно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция не поддерживает план ЕС по закупке британских Storm Shadow для Украины, - The Telegraph

Автор: 

Европа (2379) ПВО (3643) ракеты (3931) Рютте Марк (641)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А дрони? А снаряди? А міни? А техніку??
Це лише режим інтерактивного тиру - скільки збити, скільки пропустити щоразу..
Он сирок натякнув що снарядів катьма, новоязом сказав, що "переходимо від масового до точкового уоаження" 🤬
показать весь комментарий
27.01.2026 23:50 Ответить
Ну сейчас самая большая проблема энергетику защитить,а не фронт как не странно , обычно они зимой только разгоняются
показать весь комментарий
28.01.2026 00:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GNcvN1t98D8

Не погребуйте російською між двома співбесідниками - послухайте ці аргументи Лариси Волошиної у розмові з Ігорем Яковенко .
Єдине у чому я її втиху звинувачую - в умовчанні про мародлерів , - але то таке...
Але я її слухала рік тому, у Кушнаря, що вона напророкувала для ЄС-ТРАМП-США. Й сьогоднішнє підписання договору ІНДІЯ -ЄС прямий доказ мудрих передвіщувань Лариси Волошиної . Й це тільки початок.
показать весь комментарий
28.01.2026 00:40 Ответить
 
 