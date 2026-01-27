Рютте призвал страны Европы ускорить поставки ракет ПВО для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к европейским странам с просьбой ускорить поставки ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Украины на фоне усиления российских атак.

Об этом он заявил во время выступления в Европейском парламенте 26 января, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обращение к Европе

Генсек НАТО подчеркнул важность программы PURL, через которую для Украины закупают американские ракеты для противовоздушной обороны.

По словам Рютте, эта инициатива позволяет ускорить передачу вооружения, однако темпы остаются слишком низкими на фоне роста интенсивности российских ударов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте заявил о неспособности Европы защитить себя без США: во Франции не соглашаются

Европа должна передать перехватчики

Рютте также обратил внимание депутатов на то, что ряд стран Европы имеет значительные запасы перехватчиков, которые могут быть переданы Украине.

"Везде, где вы можете, прошу вас оказывать давление на свои правительства, чтобы они пошли на этот шаг", - заявил он.

По словам Рютте, отдельные государства уже активизировали поставки, однако этого все еще недостаточно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция не поддерживает план ЕС по закупке британских Storm Shadow для Украины, - The Telegraph