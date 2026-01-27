Франция не поддерживает план ЕС по закупке британских Storm Shadow для Украины, - The Telegraph

Франция не поддерживает план по упрощению механизма закупки британских крылатых ракет Storm Shadow для Украины в рамках нового европейского финансового инструмента.

Об этом пишет The Telegraph, ознакомившись с документами нового европейского оборонного плана, информирует Цензор.НЕТ.

Франция хочет, чтобы деньги тратились внутри ЕС

"Коалиция из 11 стран ЕС предложила ослабить правила, позволяющие официальному Киеву использовать кредит в размере 90 млрд евро для покупки британского оружия. Однако Франция хочет, чтобы эти деньги были потрачены внутри ЕС", - говорится в статье.

Издание отмечает, что нынешний план использования кредита, две трети которого будут направлены на закупку оружия для ВСУ, предусматривает приоритетное использование европейской и украинской оборонной промышленности перед закупками за рубежом.

Однако, согласно документам, с которыми ознакомилась The Telegraph, украинские военные чиновники оценили, что в 2026 году Украине понадобится военная техника, произведенная за пределами ЕС, на общую сумму 24 млрд евро.

"Эта цифра в основном касается поставок американских систем противовоздушной обороны Patriot и перехватчиков PAC-3, но ракеты дальнего действия были определены как еще одна потребность, которую европейские страны, возможно, не смогут удовлетворить. Европейские чиновники из коалиции определили британскую крылатую ракету Storm Shadow как потенциальный вариант для заполнения этого пробела", - пишет The Telegraph.

Они предложили четырехуровневую систему, которая может поставить Великобританию выше США, если Лондон сможет удовлетворить оборонные потребности Украины.

Однако, по словам одного из дипломатических источников, Франция не согласна с этой инициативой.

"Париж находится в центре усилий по обеспечению стратегической автономии ЕС от своих союзников, в основном от США, из-за разрыва отношений с президентом Дональдом Трампом из-за его угроз захватить Гренландию", - пишет издание.

Как рассказал источник, Франция настаивает на том, что любые средства, переданные Украине, должны прежде всего способствовать развитию оборонной промышленности самого Евросоюза, даже если это противоречит насущным оборонным потребностям Киева.

Подход Франции вызвал критику

Такой подход вызвал внутреннюю критику, поскольку может ограничить способность Украины защищаться, в частности от российских воздушных атак.

"Попытку предотвратить влияние Франции поддерживают страны Балтии и Скандинавии, а также Польша, Румыния, Чехия и Нидерланды. Еще восемь стран, включая Германию, высказались в поддержку более благоприятного подхода к Великобритании, но официально не присоединились к коалиции", - рассказал собеседник издания.

