Франция не поддерживает план ЕС по закупке британских Storm Shadow для Украины, - The Telegraph

Франция не поддерживает план по упрощению механизма закупки британских крылатых ракет Storm Shadow для Украины в рамках нового европейского финансового инструмента.

Об этом пишет The Telegraph, ознакомившись с документами нового европейского оборонного плана, информирует Цензор.НЕТ.

Франция хочет, чтобы деньги тратились внутри ЕС

"Коалиция из 11 стран ЕС предложила ослабить правила, позволяющие официальному Киеву использовать кредит в размере 90 млрд евро для покупки британского оружия. Однако Франция хочет, чтобы эти деньги были потрачены внутри ЕС", - говорится в статье.

Издание отмечает, что нынешний план использования кредита, две трети которого будут направлены на закупку оружия для ВСУ, предусматривает приоритетное использование европейской и украинской оборонной промышленности перед закупками за рубежом.

Однако, согласно документам, с которыми ознакомилась The Telegraph, украинские военные чиновники оценили, что в 2026 году Украине понадобится военная техника, произведенная за пределами ЕС, на общую сумму 24 млрд евро.

"Эта цифра в основном касается поставок американских систем противовоздушной обороны Patriot и перехватчиков PAC-3, но ракеты дальнего действия были определены как еще одна потребность, которую европейские страны, возможно, не смогут удовлетворить. Европейские чиновники из коалиции определили британскую крылатую ракету Storm Shadow как потенциальный вариант для заполнения этого пробела", - пишет The Telegraph.

Они предложили четырехуровневую систему, которая может поставить Великобританию выше США, если Лондон сможет удовлетворить оборонные потребности Украины.

Однако, по словам одного из дипломатических источников, Франция не согласна с этой инициативой.

"Париж находится в центре усилий по обеспечению стратегической автономии ЕС от своих союзников, в основном от США, из-за разрыва отношений с президентом Дональдом Трампом из-за его угроз захватить Гренландию", - пишет издание.

Как рассказал источник, Франция настаивает на том, что любые средства, переданные Украине, должны прежде всего способствовать развитию оборонной промышленности самого Евросоюза, даже если это противоречит насущным оборонным потребностям Киева.

Подход Франции вызвал критику 

Такой подход вызвал внутреннюю критику, поскольку может ограничить способность Украины защищаться, в частности от российских воздушных атак.

"Попытку предотвратить влияние Франции поддерживают страны Балтии и Скандинавии, а также Польша, Румыния, Чехия и Нидерланды. Еще восемь стран, включая Германию, высказались в поддержку более благоприятного подхода к Великобритании, но официально не присоединились к коалиции", - рассказал собеседник издания.

Так ми ж не проти французьких Скальпів та німецьких Таурусів.

От тільки у ЄС кишка тонка, а амбіції не відповідають можливостям.
27.01.2026 00:56 Ответить
То давайте Таурси, якщо хочете щоб зброя була з ЄС!
27.01.2026 00:41 Ответить
Зашибісь які у нас гаранти безпеки. Гаранти безпеки з ''мірної угоди'' скоріше самі між собою поб'ються ніж прибіжать Україні на допомогу коли рашисти підітруться вашою мірною угодою і знову підуть в наступ. X yй ло там всцикається зі сміху.
27.01.2026 01:31 Ответить
27.01.2026 00:41 Ответить
В дупу тауруси , давайте скальпи !
27.01.2026 00:50 Ответить
Це було б непогано, але що заважає Україні виробляти свої ''Нептуни'' ''Сапсани'', ''Палянмці'', ''Фламінго'' та інші, яких за сім років можна було спроектувати десятки? Відразу дам свою відповідь - некомпетентний і воровитий Голобородькао та його друзі:міндічі, цукермани, шефіри, юзики, чернишови та інші.
27.01.2026 07:08 Ответить
27.01.2026 00:56 Ответить
Так нехай scalp постачають свій, це ж те саме, що Storm Shadow. Чи вони вже його не виробляють, чи виробляють, але дуже мало?
27.01.2026 01:09 Ответить
27.01.2026 01:31 Ответить
Інтереси ЄС ціною України. Союзнички…
27.01.2026 01:54 Ответить
А то треба було розуміти, ще до того , як самім починати лізти у прірву ще в далекому 2003 році. А зараз вони побачили , що всі країни піклуються тільки про себе, о дива? Політиків треба обирати було головою , а не за гасла та гречку.
27.01.2026 02:50 Ответить
Франція виробляє ракети до Петріотів ? Чи там Іріс ?
27.01.2026 02:54 Ответить
Навіщо дивитися через паркан до сусідів, що є в нього? Коли розмірений Найвеличній Вождь почне не красти зі своїм оточенням, в виробляти свої ракети?
27.01.2026 07:10 Ответить
Відкрию Вам секрет Полішинеля - ми щось виробляємо тільки тому, що Захід фінансує половину бюджету. Крім того, пишуть, що значна частина виробництва винесена за кордон.
27.01.2026 19:23 Ответить
Франція не підтримує план ЄС щодо закупівлі ракет Storm Shadow для України, а саме щоб Кошти, Виділені Україні, Використовувалися для розвитку Внутрішньої оборонної промисловості ЄС, а не для задоволення Оборонних Потреб Києва.

Тобто вони хочуть, забрати гроші призначені Україні на власні оборонні потреби, якщо це виявиться правдою, то це повний треш ! 😡...
27.01.2026 03:16 Ответить
А можливо тому, що знають українську владу і що ті гроші опиняться в Ізраїлі і ''двушками'' підуть на москву? Хіба немає таких прикладів?
А літаки 'Міраж'' хто нам поставляє? То можливо вони будуть виробляти ракети Скальп для своїх літаків?
27.01.2026 07:49 Ответить
тому шо свій Скальп толкають
27.01.2026 06:02 Ответить
В 15 році жабоїди запороли нам разом з москалями модернізацію мі - 24 під flir і нові ракети з дальністю до 5 км ,зараз тауруси.....якісь дивні вони... м'яко кажучи...
27.01.2026 06:42 Ответить
Просто хочуть щоб війна прийшла до них
27.01.2026 15:01 Ответить
Це однаково як би хворому потрібно серце, але у нас є печінка і давайте йому її приладнаєм, нехай буде дві.
27.01.2026 07:20 Ответить
Всі наші проблеми через нашу ,,улюблену " корупцію і не потрібно на когось скоса поглядати .
27.01.2026 07:56 Ответить
Так нехай німці Тауруси дають, в чому проблема?
27.01.2026 08:01 Ответить
Добре, я особисто і всі українці не проти щоб німці дали нам свої Тауруси. Але чому німці мають віддати своє, на що витратили мільярди і яке необхідне для захисту німців, маютиь віддавати нам? Можливо є якісь зобов'язання? Ні, немає. Чому при світовому ембарго на постачання Україні зброї і комплектуючих до 2018 року команда Порошенка спромоглася, без західних грошей, створити не одну, а декілька ракет? Якщо хтось забувся, то я нагадаю про "Нептун", про "Сапсан", про "Вільху", "Стугна" і ще купа була на виході? А коли прийшов Порошенко до влади, то казна була пустої і були відсутні золото-валютні резерви, бо все вкрали зеки-риги і втекли на росію. Чому Зеленський при сотнях мільярдів фінансування партнерів і залишених в казні сотен мільярдлів, виграних в сідах за газ мільярди доларів попередниками, з 2019 року не створив жодної ракети, та не запустив в серійне виробництво?
27.01.2026 10:30 Ответить
Ніхто не применшує праці Петра Олексійовича, але треба зауважити, що наповнення бюджету це заслуга не тільки Порошенко, а й Яценюка. Стосовно Німеччини, а не їхня канцлерка допомогла виростити ***** на кацапщині? А не їхнього екскацлера ***** пригрів біля себе? Не вони блокували вступ України до НАТО? Не вони допомагали ***** будувати газові потоки? Не вони з *****м тримали Європу на газовій голці купуючи газ за 240, продавали країнам ЄС по 900? Так, що борги треба віддавати і не тільки матеріальні, а і моральні.
27.01.2026 10:43 Ответить
Об'єднане Европа....
27.01.2026 08:48 Ответить
Як розповіло джерело, Франція наполягає на тому, що будь-які кошти, передані Україні, мають передусім сприяти розвитку оборонної промисловості самого Євросоюзу, навіть якщо це суперечить нагальним оборонним потребам Києва. макарон, французьский жидяра
27.01.2026 10:22 Ответить
Они из-за этих 90 млрд подерутся и развалят ЕС) ну а в остальном по ходу это последний год финансирования со стороны Европы. Помню как эксперты со всех утюгов раскатывали губу на 300 кацапских лярдов. Угу, сейчас. Повторяю это уже третий год. Никто не будет вечно финансировать чужую войну и чужую армию. Для Европы и то и другое чужое. Можно дальше раскатывается губу на армию 800к и финансирование от европы.
27.01.2026 10:40 Ответить
Взагалі-то 90 млрд - це на два роки, то відносно останнього року, кацапчик, ти сів в калюжу.
27.01.2026 12:09 Ответить
 
 