Франція не підтримує план ЄС щодо закупівлі британських Storm Shadow для України, - The Telegraph

Франція не підтримує план зі спрощення механізму закупівлі британських крилатих ракет Storm Shadow для України в межах нового європейського фінансового інструменту.

Про це пише The Telegraph, ознайомившись із документами нового європейського оборонного плану, інформує Цензор.НЕТ.

Франція хоче, щоб гроші витрачалися всередині ЄС

"Коаліція з 11 країн ЄС запропонувала послабити правила, що дозволяють офіційному Києву використовувати кредит у розмірі 90 млрд євро для купівлі британської зброї. Однак Франція хоче, щоб ці гроші були витрачені всередині ЄС", - йдеться у статті.

Видання зазначає, що нинішній план використання кредиту, дві третини якого будуть спрямовані на закупівлю зброї для ЗСУ, передбачає пріоритетне використання європейської та української оборонної промисловості перед закупівлями за кордоном.

Однак, згідно з документами, з якими ознайомилася The Telegraph, українські військові чиновники оцінили, що у 2026 році Україні знадобиться військова техніка, вироблена за межами ЄС, на загальну суму 24 млрд євро.

"Ця цифра здебільшого стосується постачань американських систем протиповітряної оборони Patriot і перехоплювачів PAC-3, але ракети дальньої дії були визначені як ще одна потреба, яку європейські країни, можливо, не зможуть задовольнити. Європейські чиновники з коаліції визначили британську крилату ракету Storm Shadow як потенційний варіант для заповнення цієї прогалини",- пише The Telegraph.

Вони запропонували чотирирівневу систему, яка може поставити Велику Британію вище за США, якщо Лондон зможе задовольнити оборонні потреби України.

Однак, за словами одного з дипломатичних джерел, Франція не погоджується із цією ініціативою.

"Париж перебуває в центрі зусиль із забезпечення стратегічної автономії ЄС від своїх союзників, здебільшого від США, через розрив відносин із президентом Дональдом Трампом через його погрози захопити Гренландію", - пише видання.

Як розповіло джерело, Франція наполягає на тому, що будь-які кошти, передані Україні, мають передусім сприяти розвитку оборонної промисловості самого Євросоюзу, навіть якщо це суперечить нагальним оборонним потребам Києва.

Підхід Франції викликав критику 

Такий підхід викликав внутрішню критику, оскільки може обмежити здатність України захищатися, зокрема від російських повітряних атак.

"Спробу запобігти впливу Франції підтримують країни Балтії та Скандинавії, а також Польща, Румунія, Чехія та Нідерланди. Ще вісім країн, включно з Німеччиною, висловилися на підтримку більш сприятливого підходу до Великої Британії, але офіційно не приєдналися до коаліції", - розповів співрозмовник видання.

Так ми ж не проти французьких Скальпів та німецьких Таурусів.

От тільки у ЄС кишка тонка, а амбіції не відповідають можливостям.
27.01.2026 00:56 Відповісти
То давайте Таурси, якщо хочете щоб зброя була з ЄС!
27.01.2026 00:41 Відповісти
Зашибісь які у нас гаранти безпеки. Гаранти безпеки з ''мірної угоди'' скоріше самі між собою поб'ються ніж прибіжать Україні на допомогу коли рашисти підітруться вашою мірною угодою і знову підуть в наступ. X yй ло там всцикається зі сміху.
27.01.2026 01:31 Відповісти
27.01.2026 00:41 Відповісти
В дупу тауруси , давайте скальпи !
27.01.2026 00:50 Відповісти
Це було б непогано, але що заважає Україні виробляти свої ''Нептуни'' ''Сапсани'', ''Палянмці'', ''Фламінго'' та інші, яких за сім років можна було спроектувати десятки? Відразу дам свою відповідь - некомпетентний і воровитий Голобородькао та його друзі:міндічі, цукермани, шефіри, юзики, чернишови та інші.
27.01.2026 07:08 Відповісти
Так нехай scalp постачають свій, це ж те саме, що Storm Shadow. Чи вони вже його не виробляють, чи виробляють, але дуже мало?
27.01.2026 01:09 Відповісти
Інтереси ЄС ціною України. Союзнички…
27.01.2026 01:54 Відповісти
А то треба було розуміти, ще до того , як самім починати лізти у прірву ще в далекому 2003 році. А зараз вони побачили , що всі країни піклуються тільки про себе, о дива? Політиків треба обирати було головою , а не за гасла та гречку.
27.01.2026 02:50 Відповісти
Франція виробляє ракети до Петріотів ? Чи там Іріс ?
27.01.2026 02:54 Відповісти
Навіщо дивитися через паркан до сусідів, що є в нього? Коли розмірений Найвеличній Вождь почне не красти зі своїм оточенням, в виробляти свої ракети?
27.01.2026 07:10 Відповісти
Відкрию Вам секрет Полішинеля - ми щось виробляємо тільки тому, що Захід фінансує половину бюджету. Крім того, пишуть, що значна частина виробництва винесена за кордон.
27.01.2026 19:23 Відповісти
Франція не підтримує план ЄС щодо закупівлі ракет Storm Shadow для України, а саме щоб Кошти, Виділені Україні, Використовувалися для розвитку Внутрішньої оборонної промисловості ЄС, а не для задоволення Оборонних Потреб Києва.

Тобто вони хочуть, забрати гроші призначені Україні на власні оборонні потреби, якщо це виявиться правдою, то це повний треш ! 😡...
27.01.2026 03:16 Відповісти
А можливо тому, що знають українську владу і що ті гроші опиняться в Ізраїлі і ''двушками'' підуть на москву? Хіба немає таких прикладів?
А літаки 'Міраж'' хто нам поставляє? То можливо вони будуть виробляти ракети Скальп для своїх літаків?
27.01.2026 07:49 Відповісти
тому шо свій Скальп толкають
27.01.2026 06:02 Відповісти
В 15 році жабоїди запороли нам разом з москалями модернізацію мі - 24 під flir і нові ракети з дальністю до 5 км ,зараз тауруси.....якісь дивні вони... м'яко кажучи...
27.01.2026 06:42 Відповісти
Просто хочуть щоб війна прийшла до них
27.01.2026 15:01 Відповісти
Це однаково як би хворому потрібно серце, але у нас є печінка і давайте йому її приладнаєм, нехай буде дві.
27.01.2026 07:20 Відповісти
Всі наші проблеми через нашу ,,улюблену " корупцію і не потрібно на когось скоса поглядати .
27.01.2026 07:56 Відповісти
Так нехай німці Тауруси дають, в чому проблема?
27.01.2026 08:01 Відповісти
Добре, я особисто і всі українці не проти щоб німці дали нам свої Тауруси. Але чому німці мають віддати своє, на що витратили мільярди і яке необхідне для захисту німців, маютиь віддавати нам? Можливо є якісь зобов'язання? Ні, немає. Чому при світовому ембарго на постачання Україні зброї і комплектуючих до 2018 року команда Порошенка спромоглася, без західних грошей, створити не одну, а декілька ракет? Якщо хтось забувся, то я нагадаю про "Нептун", про "Сапсан", про "Вільху", "Стугна" і ще купа була на виході? А коли прийшов Порошенко до влади, то казна була пустої і були відсутні золото-валютні резерви, бо все вкрали зеки-риги і втекли на росію. Чому Зеленський при сотнях мільярдів фінансування партнерів і залишених в казні сотен мільярдлів, виграних в сідах за газ мільярди доларів попередниками, з 2019 року не створив жодної ракети, та не запустив в серійне виробництво?
27.01.2026 10:30 Відповісти
Ніхто не применшує праці Петра Олексійовича, але треба зауважити, що наповнення бюджету це заслуга не тільки Порошенко, а й Яценюка. Стосовно Німеччини, а не їхня канцлерка допомогла виростити ***** на кацапщині? А не їхнього екскацлера ***** пригрів біля себе? Не вони блокували вступ України до НАТО? Не вони допомагали ***** будувати газові потоки? Не вони з *****м тримали Європу на газовій голці купуючи газ за 240, продавали країнам ЄС по 900? Так, що борги треба віддавати і не тільки матеріальні, а і моральні.
27.01.2026 10:43 Відповісти
Об'єднане Европа....
27.01.2026 08:48 Відповісти
Як розповіло джерело, Франція наполягає на тому, що будь-які кошти, передані Україні, мають передусім сприяти розвитку оборонної промисловості самого Євросоюзу, навіть якщо це суперечить нагальним оборонним потребам Києва. макарон, французьский жидяра
27.01.2026 10:22 Відповісти
Они из-за этих 90 млрд подерутся и развалят ЕС) ну а в остальном по ходу это последний год финансирования со стороны Европы. Помню как эксперты со всех утюгов раскатывали губу на 300 кацапских лярдов. Угу, сейчас. Повторяю это уже третий год. Никто не будет вечно финансировать чужую войну и чужую армию. Для Европы и то и другое чужое. Можно дальше раскатывается губу на армию 800к и финансирование от европы.
27.01.2026 10:40 Відповісти
Взагалі-то 90 млрд - це на два роки, то відносно останнього року, кацапчик, ти сів в калюжу.
27.01.2026 12:09 Відповісти
 
 