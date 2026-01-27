Франція не підтримує план ЄС щодо закупівлі британських Storm Shadow для України, - The Telegraph

Франція не підтримує план зі спрощення механізму закупівлі британських крилатих ракет Storm Shadow для України в межах нового європейського фінансового інструменту.

Про це пише The Telegraph, ознайомившись із документами нового європейського оборонного плану, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Франція хоче, щоб гроші витрачалися всередині ЄС

"Коаліція з 11 країн ЄС запропонувала послабити правила, що дозволяють офіційному Києву використовувати кредит у розмірі 90 млрд євро для купівлі британської зброї. Однак Франція хоче, щоб ці гроші були витрачені всередині ЄС", - йдеться у статті.

Видання зазначає, що нинішній план використання кредиту, дві третини якого будуть спрямовані на закупівлю зброї для ЗСУ, передбачає пріоритетне використання європейської та української оборонної промисловості перед закупівлями за кордоном.

Однак, згідно з документами, з якими ознайомилася The Telegraph, українські військові чиновники оцінили, що у 2026 році Україні знадобиться військова техніка, вироблена за межами ЄС, на загальну суму 24 млрд євро.

"Ця цифра здебільшого стосується постачань американських систем протиповітряної оборони Patriot і перехоплювачів PAC-3, але ракети дальньої дії були визначені як ще одна потреба, яку європейські країни, можливо, не зможуть задовольнити. Європейські чиновники з коаліції визначили британську крилату ракету Storm Shadow як потенційний варіант для заповнення цієї прогалини",- пише The Telegraph.

Вони запропонували чотирирівневу систему, яка може поставити Велику Британію вище за США, якщо Лондон зможе задовольнити оборонні потреби України.

Однак, за словами одного з дипломатичних джерел, Франція не погоджується із цією ініціативою.

"Париж перебуває в центрі зусиль із забезпечення стратегічної автономії ЄС від своїх союзників, здебільшого від США, через розрив відносин із президентом Дональдом Трампом через його погрози захопити Гренландію", - пише видання.

Як розповіло джерело, Франція наполягає на тому, що будь-які кошти, передані Україні, мають передусім сприяти розвитку оборонної промисловості самого Євросоюзу, навіть якщо це суперечить нагальним оборонним потребам Києва.

Читайте також: Європейські виробники зброї не встигають за попитом: Виробник ракет Storm Shadow отримав замовлень на 7 років роботи

Підхід Франції викликав критику

Такий підхід викликав внутрішню критику, оскільки може обмежити здатність України захищатися, зокрема від російських повітряних атак.

"Спробу запобігти впливу Франції підтримують країни Балтії та Скандинавії, а також Польща, Румунія, Чехія та Нідерланди. Ще вісім країн, включно з Німеччиною, висловилися на підтримку більш сприятливого підходу до Великої Британії, але офіційно не приєдналися до коаліції", - розповів співрозмовник видання.

Читайте також: Британія передала Україні додаткову партію ракет Storm Shadow, - Bloomberg