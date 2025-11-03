Британія передала Україні додаткову партію ракет Storm Shadow, - Bloomberg

Велика Британія ухвалила рішення передати Україні додаткову партію крилатих ракет Storm Shadow, аби посилити спроможність українських військ завдавати точкових ударів по стратегічних цілях на території Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це агентству Bloomberg повідомили джерела.

За даними співрозмовників видання, поставка Storm Shadow була здійснена для того, щоб Україна була забезпечена запасами перед зимовими місяцями, протягом яких Велика Британія побоюється, що Кремль посилить атаки на українських мирних жителів.

Втім джерела не уточнили, про яку кількість ракет йдеться.

Технічні характеристики

Storm Shadow - високоточні ракети повітряного базування з дальністю польоту понад 250 кілометрів.

Уряд Великої Британії не повідомив, скільки ракет Storm Shadow він надав Україні за час війни, і не оголошує про поставки на регулярній основі.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ракети SCALP/Storm Shadow вперше вдарили по об’єктах у Ростовській області РФ.

Повітряні сили України оприлюднили світлини бойової роботи далекобійних ракет SCALP/Storm Shadow під час атаки по території РФ 18 грудня.

