Британія передала Україні додаткову партію ракет Storm Shadow, - Bloomberg

Велика Британія ухвалила рішення передати Україні додаткову партію крилатих ракет Storm Shadow, аби посилити спроможність українських військ завдавати точкових ударів по стратегічних цілях на території Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це агентству Bloomberg повідомили джерела.

За даними співрозмовників видання, поставка Storm Shadow була здійснена для того, щоб Україна була забезпечена запасами перед зимовими місяцями, протягом яких Велика Британія побоюється, що Кремль посилить атаки на українських мирних жителів.

Втім джерела не уточнили, про яку кількість ракет йдеться.

Також читайте: Європейські виробники зброї не встигають за попитом: Виробник ракет Storm Shadow отримав замовлень на 7 років роботи

Технічні характеристики 

Storm Shadow - високоточні ракети повітряного базування з дальністю польоту понад 250 кілометрів.

Уряд Великої Британії не повідомив, скільки ракет Storm Shadow він надав Україні за час війни, і не оголошує про поставки на регулярній основі.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ракети SCALP/Storm Shadow вперше вдарили по об’єктах у Ростовській області РФ.
  • Повітряні сили України оприлюднили світлини бойової роботи далекобійних ракет SCALP/Storm Shadow під час атаки по території РФ 18 грудня.

Також дивіться: У Льгові на Курщині ліквідовано 8 окупантів унаслідок удару Storm Shadow по військовому об’єкту, - росЗМІ. ВIДЕО

Велика Британія (5851) Storm Shadow (21)
Їх треба тисячі. Але британія не включить військову економіку якщо МИ ЇЇ НЕ ВКЛЮЧИЛИ. де 3000 ракет цього року?
03.11.2025 13:03
Типове постачання зброї піпеткою - трошки постріляли, повоювали, тоді дамо ще трошки постріляти. Так щоб масовано - то ні, буде ескалація.
03.11.2025 13:15
а САМІ добувати каміння і вирізати палиці не пробували? Ні? А що так, думаєте, відосіками обійдетесь? А от палиці і каміння то нехай ХТОСЬ добуває, виготовляє і вам передає?
03.11.2025 13:32
