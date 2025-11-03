Британія передала Україні додаткову партію ракет Storm Shadow, - Bloomberg
Велика Британія ухвалила рішення передати Україні додаткову партію крилатих ракет Storm Shadow, аби посилити спроможність українських військ завдавати точкових ударів по стратегічних цілях на території Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це агентству Bloomberg повідомили джерела.
За даними співрозмовників видання, поставка Storm Shadow була здійснена для того, щоб Україна була забезпечена запасами перед зимовими місяцями, протягом яких Велика Британія побоюється, що Кремль посилить атаки на українських мирних жителів.
Втім джерела не уточнили, про яку кількість ракет йдеться.
Технічні характеристики
Storm Shadow - високоточні ракети повітряного базування з дальністю польоту понад 250 кілометрів.
Уряд Великої Британії не повідомив, скільки ракет Storm Shadow він надав Україні за час війни, і не оголошує про поставки на регулярній основі.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ракети SCALP/Storm Shadow вперше вдарили по об’єктах у Ростовській області РФ.
- Повітряні сили України оприлюднили світлини бойової роботи далекобійних ракет SCALP/Storm Shadow під час атаки по території РФ 18 грудня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а з іншого боку, ну дадуть за раз багато, ну хіба це добром закінчиться? Ще якийсь "геній" спокуситься з такого приводу зібрати журналістів, розтягнути червону стрічку, червону доріжку, і показати фундервафлі, з анонсом ударів)
А де ті 3000 ракет, що до кінця цього року та ЗЕсрань обіцяла? Де ті довбані Фламінго і Нептуни?
Де ж то все? Чи мультики показав, відосік прохрипів, а британці чи америанці винні?