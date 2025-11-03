Великобритания передала Украине дополнительную партию ракет Storm Shadow, - Bloomberg

Великобритания приняла решение передать Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow, чтобы усилить способность украинских войск наносить точечные удары по стратегическим целям на территории Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом агентству Bloomberg сообщили источники.

По данным собеседников издания, поставка Storm Shadow была осуществлена для того, чтобы Украина была обеспечена запасами перед зимними месяцами, в течение которых Великобритания опасается, что Кремль усилит атаки на украинских мирных жителей.

Впрочем, источники не уточнили, о каком количестве ракет идет речь.

Технические характеристики

Storm Shadow - высокоточные ракеты воздушного базирования с дальностью полета более 250 километров.

Правительство Великобритании не сообщило, сколько ракет Storm Shadow оно предоставило Украине за время войны, и не объявляет о поставках на регулярной основе.

Что предшествовало?

