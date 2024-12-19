Ракеты SCALP/Storm Shadow летят в "направлении империи зла", - Воздушные силы. ФОТО
Воздушные силы обнародовали фотографии боевой работы дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow во время атаки по территории РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило в Фейсбуке.
"Нет ничего прекраснее ракеты Scalp & Storm Shadow в направлении империи зла! Спасибо пилотам 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко за успешную боевую работу", - говорится в сообщении.
В Воздушных силах поблагодарили партнеров из Франции и Великобритании за поддержку Украины.
Фотографии сделаны Алексеем Бобовниковым.
Удары по Ростовской области РФ
Вечером 18 декабря местный исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что применялось якобы не менее 10 ракет Storm Shadow для ударов по объектам.
По его словам, эти ракеты пыталась сбить российская противовоздушная оборона применяя ракеты-перехватчики, обломки которых, предположительно, падали на дома.
По словам Слюсара, в хуторе Малая Каменка из-за падения обломков загорелся дом, обломками повреждены еще несколько, в другом дворе обнаружили фрагмент ракеты.
Ранее сообщалось, что очередной удар дальнобойными ракетами Украина может направить по Ростовской области РФ, где расположено много объектов, на которые могут нацелиться ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
- Чем дуель-то, кончилась?
- Да ничем!
- Пачиму?
- Ну, хахол стал выяснять условия паединка, тип аружия, расстаяние, и другие условия...
- И что тут такого?
- Да ничего харошего!... Я же думал - он станет к стенке, а я его из пулемёта завалю...
Кацапам повертається їхня ж пісня...
А щось подібне до зменшеної в габаритах "Шторм Шедоу" уже почали у нас вироблять... Коли накопичать деяку кількість - побачимо результат...
19.12.2024 02:52"
Якщо наш "Шахед" літатиме не з швидкістю 150-200 км/год,, а з швидкістю в 700 км/год - це ПОГАНО?...
Шахе́д-136 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 перс. شاهد ۱۳۶ /ʃɒːˈhed/, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Shahed, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 пер. «свідок» або Герань-2 у російській арміїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4-136#cite_note-:3-1 [1]) - іранський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 дрон-камікадзе розробки https://uk.wikipedia.org/wiki/Shahed_Aviation_Industries Shahed Aviationhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4-136#cite_note-2 [2].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B9 Набій - до 50 кгВага https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B9 набою50 кг
Швидкість -Близько 185 км/год (115 миль/год)
Пеклоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD)#cite_note-bbc-1 [1] - ракета-дрон (или реактивный беспилотник) украинского производстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD)#cite_note-businessinsider-2 [2].развивает скорость 700 км/ч и преодолевает расстояние до 700 км
БендерБайден не разрешает
И бранепоезд не прамчится...
Угрюмый танк не прапалзёт -
Там пралетит стальная птица!"
Доброго вечора! Ми - з України!!!