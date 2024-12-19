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Ракеты SCALP/Storm Shadow летят в "направлении империи зла", - Воздушные силы. ФОТО

Воздушные силы обнародовали фотографии боевой работы дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow во время атаки по территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило в Фейсбуке.

"Нет ничего прекраснее ракеты Scalp & Storm Shadow в направлении империи зла! Спасибо пилотам 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко за успешную боевую работу", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах поблагодарили партнеров из Франции и Великобритании за поддержку Украины.

Фотографии сделаны Алексеем Бобовниковым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания передала Украине еще несколько десятков ракет Storm Shadow, - Bloomberg

Повітряні сили показали застосування ракет SCALP/Storm Shadow по РФ
Повітряні сили показали застосування ракет SCALP/Storm Shadow по РФ
Повітряні сили показали застосування ракет SCALP/Storm Shadow по РФ

Удары по Ростовской области РФ

Вечером 18 декабря местный исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что применялось якобы не менее 10 ракет Storm Shadow для ударов по объектам.

По его словам, эти ракеты пыталась сбить российская противовоздушная оборона применяя ракеты-перехватчики, обломки которых, предположительно, падали на дома.

По словам Слюсара, в хуторе Малая Каменка из-за падения обломков загорелся дом, обломками повреждены еще несколько, в другом дворе обнаружили фрагмент ракеты.

У Ростовській області заявили про ракетну атаку

Читайте также: Украина может ударить ATACMS или Storm Shadow по Ростовской области, - WSJ

Ранее сообщалось, что очередной удар дальнобойными ракетами Украина может направить по Ростовской области РФ, где расположено много объектов, на которые могут нацелиться ВСУ.
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Топ комментарии
+27
В направлєніі "стабільності".

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18.12.2024 22:26
+13
Летить як янгол з божим посланням.
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18.12.2024 22:25
+9
Ну три ракети по хімзаводу - точно прилетіли , бо видно вибухи , і вони явно не від ракет ППО ,, за інші ще невідомо .
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18.12.2024 22:23
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Правила форума Совет форумчан
В направлєніі "стабільності".

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18.12.2024 22:26 Ответить
Звинуватив кацап українця у "нацизмі" та викликав на дуель... І розголосив про це на весь світ... Пройшов час... Народ в Росії цікавиться:
- Чем дуель-то, кончилась?
- Да ничем!
- Пачиму?
- Ну, хахол стал выяснять условия паединка, тип аружия, расстаяние, и другие условия...
- И что тут такого?
- Да ничего харошего!... Я же думал - он станет к стенке, а я его из пулемёта завалю...
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19.12.2024 02:59 Ответить
Ну три ракети по хімзаводу - точно прилетіли , бо видно вибухи , і вони явно не від ракет ППО ,, за інші ще невідомо .
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18.12.2024 22:23 Ответить
Одну, здається, збили на підльоті... Але ж вона не одна летіла... Цікаво - яке саме "ракетне пальне" там виробляли... Якщо НПЗ - значить рідке, на основі нафтопродуктів... Значить - для "важких" ракет - з рідинно-реактивними двигунами...
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19.12.2024 02:57 Ответить
Пишуть що вироблялось паливо для ракет РСЗВ .
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19.12.2024 11:08 Ответить
Ракети РСЗВ - "твердопаливні"... Це пресовані шашки різного діаметру (в залежності від калібру снаряда). Але тут виникла плутанина з назвами об"єктів - мені зараз написали, що було нанесено удари по ДВОМ різним об"єктам. А вногчі писали про ОДИН ...
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19.12.2024 11:15 Ответить
Удар був по 2 об'єктам в рост обл. . По хімкомбінату в м. Кам'янське , і по Новошахтинському НПЗ .
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19.12.2024 11:22 Ответить
Летить як янгол з божим посланням.
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18.12.2024 22:25 Ответить
В небе колышется дождь молодой, Ветры летят по равнинам бессонным... Знать бы, что меня ждёт за далёкой чертой, Там, за горизонтом, там за горизонтом, Там, там-та-рам, там-та-рам... Шёл я к высокому небу не зря, Спал, укрываясь большими снегами, Hо зато я узнал, что такое заря Там, за облаками. Там, за облаками... Там, там-та-рам, там-та-рам... Верю, что, все неудачи стерпя, Жизнь отдавая друзьям и дорогам, Я узнаю любовь, повстречаю тебя Там, за поворотом. Там, за поворотом... Там, там-та-рам, там-та-рам... Если со мною случится беда, Грустную землю не меряй шагами. Знай, что сердце моё ты отыщешь всегда Там, за облаками. Там, за облаками... Там, там-та-рам, там-та-рам...

Кацапам повертається їхня ж пісня...
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19.12.2024 03:26 Ответить
І куди попало?!
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18.12.2024 22:31 Ответить
Шкода, що їх так мало!
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18.12.2024 22:40 Ответить
ага!
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18.12.2024 22:42 Ответить
шкода до ******* не долiтають
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18.12.2024 22:41 Ответить
Чому б не виробляти ці ракети по ліцензії, по аналогії шахед-герань?
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18.12.2024 22:48 Ответить
Украина как оказалось даже мины к допотопным не может сделать
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18.12.2024 23:29 Ответить
не може чому? саботаж та корупція - вирішується розстрілом . коли ти сидиш біля криниці і помираєш від спраги, то це не із-за відсутності води в криниці, а від ліні та тупості
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19.12.2024 11:21 Ответить
Різницю між мотоциклом "Урал" і ватажівкою "МАН", розумієш? Тут - те саме...
А щось подібне до зменшеної в габаритах "Шторм Шедоу" уже почали у нас вироблять... Коли накопичать деяку кількість - побачимо результат...
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19.12.2024 02:52 Ответить
на початку шахеди теж завозили частинами, а на росії тільки збирали та перейменовували. суть уловив?
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19.12.2024 11:26 Ответить
Ні... Поясни...
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19.12.2024 11:27 Ответить
те, що можем виробляти, можливо навіть на станках з ВБ, виробляти тут. те що неможливо - завозити запчастинами, а в Україні збирати до купи, малювати свою назву на ракеті і в перед. Це вже буде українська ракета, що вжливо - без обмежень на застосування по росії.
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19.12.2024 11:33 Ответить
Ти читать умієш? "А щось подібне до зменшеної в габаритах "Шторм Шедоу" уже почали у нас вироблять... Коли накопичать деяку кількість - побачимо результат...

19.12.2024 02:52"
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19.12.2024 11:43 Ответить
в тому й справа - уменшене то по пиді ладошкою. тільки вікна вилетять, а завод стоятиме.
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19.12.2024 12:36 Ответить
Про таких, як ти, Порошенко правильно колись сказав - "Їм хоч "тризуба" над Кремлем постав - все одно скажуть, що КРИВО!...".
Якщо наш "Шахед" літатиме не з швидкістю 150-200 км/год,, а з швидкістю в 700 км/год - це ПОГАНО?...
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19.12.2024 14:53 Ответить
скажу так - на росії від таких мікрозарядів, до 50 кг, лише насміхїаються. це як Україна наносить ураження "укус комаря", а у відповідь Україні ламають кістки ракетами з бч 500кг і більше.
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19.12.2024 15:32 Ответить
"Їм хоч "тризуба" над Кремлем постав - все одно скажуть, що КРИВО!...".

Шахе́д-136 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 перс. شاهد ۱۳۶ /ʃɒːˈhed/, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Shahed, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 пер. «свідок» або Герань-2 у російській арміїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4-136#cite_note-:3-1 [1]) - іранський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 дрон-камікадзе розробки https://uk.wikipedia.org/wiki/Shahed_Aviation_Industries Shahed Aviationhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4-136#cite_note-2 [2].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B9 Набій - до 50 кгВага https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B9 набою50 кг
Швидкість -Близько 185 км/год (115 миль/год)
Пеклоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD)#cite_note-bbc-1 [1] - ракета-дрон (или реактивный беспилотник) украинского производстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD)#cite_note-businessinsider-2 [2].развивает скорость 700 км/ч и преодолевает расстояние до 700 км
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19.12.2024 15:45 Ответить
Почему не бьют по Энергетике Кацапстана? ФСБшные кроты на Банковой запретили оставлять кацапню без света? Ведь уже через неделю или максимум 2 кацапы опять будут херачить по Энергетике Украины и мы опять будет сидеть без света по 20-15 часов, в то время никакого ответа по энергетике Кацапщины не последует. Думайте, а не Телемарафон смотрите.
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18.12.2024 22:54 Ответить
Бендер Байден не разрешает
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18.12.2024 22:57 Ответить
Кремлівська методичка.
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18.12.2024 23:01 Ответить
Ви вже отримали, так?
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18.12.2024 23:08 Ответить
А ти не пробував глянуть на ці події з іншого боку - щоб "хєрачить", кацапам треба ракети чимось заправлять, щоб вони літать могли? А зараз горить НПЗ, який і випускає ОТЕ "заправлять"!
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19.12.2024 03:03 Ответить
І скільки користі вони принесли. Стільки шуму і розмов було. Всьому світу плешь проїли цим дозволом і ракетами. Тарантайка в Грозному була ефектніше.
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18.12.2024 22:55 Ответить
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар (Юрий Слюсарь) - грьобаний манкурт
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18.12.2024 23:11 Ответить
Естетика фотознімків на найвищому рівні.
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18.12.2024 23:14 Ответить
Ага... Ракети пішли на схід - на фоні вже темніючого неба і хмар, підсвічених вечірнім сонцем...
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19.12.2024 02:47 Ответить
"И где пехота не прайдёт,
И бранепоезд не прамчится...
Угрюмый танк не прапалзёт -
Там пралетит стальная птица!"
Доброго вечора! Ми - з України!!!
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19.12.2024 02:44 Ответить
Ударили тихонько и молчите.зачем трезвонить на весь мир?
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19.12.2024 07:28 Ответить
Слава Воїнам ЗСУ
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19.12.2024 08:08 Ответить
Так тут же "зрадолюби" відразу вереск піднімуть - що армія нічого робить не хоче! Через одного - одні "полководці" та "стратиги"...
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19.12.2024 20:20 Ответить
 
 