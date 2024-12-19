Ракеты SCALP/Storm Shadow летят в "направлении империи зла", - Воздушные силы. ФОТО

Воздушные силы обнародовали фотографии боевой работы дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow во время атаки по территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило в Фейсбуке.

"Нет ничего прекраснее ракеты Scalp & Storm Shadow в направлении империи зла! Спасибо пилотам 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко за успешную боевую работу", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах поблагодарили партнеров из Франции и Великобритании за поддержку Украины.

Фотографии сделаны Алексеем Бобовниковым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания передала Украине еще несколько десятков ракет Storm Shadow, - Bloomberg







Удары по Ростовской области РФ

Вечером 18 декабря местный исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что применялось якобы не менее 10 ракет Storm Shadow для ударов по объектам.

По его словам, эти ракеты пыталась сбить российская противовоздушная оборона применяя ракеты-перехватчики, обломки которых, предположительно, падали на дома.

По словам Слюсара, в хуторе Малая Каменка из-за падения обломков загорелся дом, обломками повреждены еще несколько, в другом дворе обнаружили фрагмент ракеты.

Читайте также: Украина может ударить ATACMS или Storm Shadow по Ростовской области, - WSJ

Ранее сообщалось, что очередной удар дальнобойными ракетами Украина может направить по Ростовской области РФ, где расположено много объектов, на которые могут нацелиться ВСУ.