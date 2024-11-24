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Украина может ударить ATACMS или Storm Shadow по Ростовской области, - WSJ

Далекобійні ракети ATACMS

Очередной удар дальнобойными ракетами Украина может направить по Ростовской области РФ, где расположено много объектов, на которые могут нацелиться ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, российские аэродромы, склады боеприпасов и полигоны больше не являются безопасными после того, как союзники дали разрешение Украине наносить удары по целям на территории РФ. Сотни целей сейчас расположены в пределах досягаемости ракет, которые имеют большую мощность, чем беспилотники дальнего радиуса действия, которые использует Украина.

Институт изучения войны нашел около 200 военных целей в радиусе действия ракет ATACMS и Storm Shadow. Аналитик ISW Джордж Баррос отмечает, что это лишь часть целей. По его словам, Украина может использовать данные разведки и атаковать штабы и другие объекты, которые меняют местоположение.

"Ликвидация штаба бригады или дивизии может создать беспорядок на несколько дней для сотни российских солдат", - сказал Баррос.

Издание считает, что одна из крупнейших концентраций целей расположена в Ростовской области. Там по меньшей мере четыре аэропорта находятся в пределах досягаемости западных ракет, хотя некоторые из них являются гражданскими.

Также читайте: Украина впервые атаковала территорию России дальнобойными ракетами ATACMS, - СМИ

"Ростов является местом высадки многих войск, которых транспортируют большими военными самолетами, экипируют, грузят в автобусы и везут на оккупированный восток Украины. Удар по региону может быть сокрушительным и разбросать ключевой плацдарм для дислокации российских войск", - пишет WSJ.

Авторы издания отмечают, что не удалось установить, ввели ли США ограничения по типам целей или регионов, которые может выбирать Украина для атак.

Взрывы в Брянской области РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников. Впоследствии Генштаб официально подтвердил, что поражен склад боеприпасов в Брянской области РФ.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что после разрешения Байдена впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США.

Минобороны России сообщило, что во вторник в 3:25 утра Украина якобы выпустила шесть баллистических ракет по объекту в Брянске. Там уточнили, что во время атаки использовались ракеты ATACMS американского производства.

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.

Читайте: У Украины есть дальнобойные возможности для ударов по РФ. Теперь у нас есть ATACMS, - Зеленский

Автор: 

разрешение (149) россия (95418) ATACMS (138) Storm Shadow (18)


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Топ комментарии
+27
Скажіть кацапам ще точний час, коли і де , пізда...ватий WSJ !!!!
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24.11.2024 10:27
+12
Попереджають моска...ню, попереджають!!
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24.11.2024 10:27
+10
А д'єрмак дозволить?
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24.11.2024 10:28
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Скажіть кацапам ще точний час, коли і де , пізда...ватий WSJ !!!!
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24.11.2024 10:27 Ответить
Вашингтонські москалі вже відверто заїб2ли.
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24.11.2024 11:43 Ответить
Попереджають моска...ню, попереджають!!
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24.11.2024 10:27 Ответить
Свята наївність, в керівництві України,як політичному так і військовому,кріт на кротові ,але інфу вони з газет беруть🤣
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24.11.2024 13:20 Ответить
А д'єрмак дозволить?
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24.11.2024 10:28 Ответить
Так.
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24.11.2024 12:14 Ответить
Давайте по ФКП "Камєнскій" 48°17'52.6"N 40°10'55.3"E
Хочеться вже якогось феєричного феєрвкрка.
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24.11.2024 10:28 Ответить
ФКП,,каменскій"- це якось пов'язане з патапам і настей ?!
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24.11.2024 10:31 Ответить
ну так, і перший, і другі пов'язані з кацапами.
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24.11.2024 10:37 Ответить
Факап Камєнскій - це дуже потужна назва
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24.11.2024 10:38 Ответить
було би смішно, якби не їхні РСЗВ.
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24.11.2024 10:40 Ответить
На цих геоданих знаходиться ось це. А шо це?
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24.11.2024 10:46 Ответить
Це схоже на фабрику по виробництву ,,Говна" !
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24.11.2024 10:50 Ответить
якщо ви зменшите зображення на гуглмап, то побачите теріторію заводу, який виробляє тверде ракетне паливо, твердопаливні заряди, компоненти двигунів, що використовуються в РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган". Світлий трикутник зверху ( 48°18'19.8"N 40°10'38.1"E )- це будмайданчик у стадії будівнцтва нових потужностей по виробництву твердопаливних двигунів, і ці поужності вже побудоані, бо цим фото щонайменше рік.
Нижче обвалована теріторія з окремими будівлями ( 48°17'14.5"N 40°11'55.1"E )- це склади готової продукції.
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24.11.2024 11:31 Ответить
Комбінат "Камєнскій" - одно з п'яти виробництв твердого ракетного палива на росії.
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24.11.2024 11:34 Ответить
на вас чекають в генштабі
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24.11.2024 19:53 Ответить
там без мене осінтерів вистачає.
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25.11.2024 02:10 Ответить
Може и вдарять - коли буде чим
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24.11.2024 10:33 Ответить
Нічого нового в статті нема. Так, обсмоктування контурної карти. Coulda-woulda-shoulda. Треба ж чимось заповнювати веб-сайт у неділю.
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24.11.2024 10:35 Ответить
А може і не може. Це війна чи шоу,плять?
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24.11.2024 10:49 Ответить
На жаль, для багатьох "західних обиватєлєй" це шоу.

І коли ассад з пітуном вбивали сирійських дітей, руйнуючи цілі міста "під нуль", це теж було шоу.

Правда, потім з'явилося 800 тисяч сирійців (за кілька місяців), і хтось почав "чухати рєпу". Але для більшості глобально нічого не змінилося.

Не знаю, що має статися, щоб так званий глобальний Захід добряче струсонувся і вийшов з цього стану.
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24.11.2024 12:24 Ответить
Перл Харбор 2.0 у виконанні сраних чучхеїстів. Але без шансів.
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24.11.2024 13:22 Ответить
коли ударять по ним особисто
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24.11.2024 19:54 Ответить
Може вдарити а може і не вдарити якщо не буде чим. Дебільні статті дебільних журналістів
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24.11.2024 11:49 Ответить
а чому WSJ не розповідає нам куди вдарить путін? що це за уйня попереджати ворога про військові плани???
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24.11.2024 11:52 Ответить
якщо є чим, то треба бити московську сволоту по всій території р卐ф..
гітлера били на його території, ..
і путлєра - треба..
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24.11.2024 12:27 Ответить
"Видання вважає, що одна з найбільших концентрацій цілей розташована у Ростовській області. Там щонайменше чотири аеропорти є в межах досяжності західних ракет, хоча деякі з них є цивільними." Джерело:

Хіба це редакційна стаття WSJ? Вказано, що авторка статті - Джейн Литвиненко. Мабуть це вона так вважає, а не виданя WSJ.
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24.11.2024 12:42 Ответить
Вже є дозволи від США,Франції бити по кацапам,а ze чмоня і далі жує шмарклі.
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24.11.2024 14:40 Ответить
Украина может ударить ATACMS или Storm Shadow по Ростовской области .
А может и не Украина. А может и не АТКМС. А может и не по Ростовской области
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24.11.2024 15:16 Ответить
Підказка звідки евакуюватись... Це війна чи кіно про німців?
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24.11.2024 16:20 Ответить
 
 