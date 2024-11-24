Украина может ударить ATACMS или Storm Shadow по Ростовской области, - WSJ

Очередной удар дальнобойными ракетами Украина может направить по Ростовской области РФ, где расположено много объектов, на которые могут нацелиться ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, российские аэродромы, склады боеприпасов и полигоны больше не являются безопасными после того, как союзники дали разрешение Украине наносить удары по целям на территории РФ. Сотни целей сейчас расположены в пределах досягаемости ракет, которые имеют большую мощность, чем беспилотники дальнего радиуса действия, которые использует Украина.

Институт изучения войны нашел около 200 военных целей в радиусе действия ракет ATACMS и Storm Shadow. Аналитик ISW Джордж Баррос отмечает, что это лишь часть целей. По его словам, Украина может использовать данные разведки и атаковать штабы и другие объекты, которые меняют местоположение.

"Ликвидация штаба бригады или дивизии может создать беспорядок на несколько дней для сотни российских солдат", - сказал Баррос.

Издание считает, что одна из крупнейших концентраций целей расположена в Ростовской области. Там по меньшей мере четыре аэропорта находятся в пределах досягаемости западных ракет, хотя некоторые из них являются гражданскими.

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"Ростов является местом высадки многих войск, которых транспортируют большими военными самолетами, экипируют, грузят в автобусы и везут на оккупированный восток Украины. Удар по региону может быть сокрушительным и разбросать ключевой плацдарм для дислокации российских войск", - пишет WSJ.

Авторы издания отмечают, что не удалось установить, ввели ли США ограничения по типам целей или регионов, которые может выбирать Украина для атак.

Взрывы в Брянской области РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников. Впоследствии Генштаб официально подтвердил, что поражен склад боеприпасов в Брянской области РФ.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что после разрешения Байдена впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США.

Минобороны России сообщило, что во вторник в 3:25 утра Украина якобы выпустила шесть баллистических ракет по объекту в Брянске. Там уточнили, что во время атаки использовались ракеты ATACMS американского производства.

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.

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