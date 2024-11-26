Великобритания передала Украине еще несколько десятков ракет Storm Shadow, - Bloomberg

Правительство Великобритании недавно передало Украине новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Это первые поставки при новом премьере Кире Стармере, который занимает должность с июля этого года. Между тем собеседники американского информагентства отказались сообщить, когда именно прибыли ракеты, или назвать точное количество, сославшись на вопросы безопасности.

В материале сказано, что публично о новой партии не объявлялось, но их осуществили несколько недель назад в связи с тем, что у Киева истощился запас реактивных снарядов дальнего радиуса действия.

При этом, в статье подчеркивается, что ракеты были отправлены еще до недавнего решения США и Великобритании разрешить Украине запускать дальнобойные снаряды по целям внутри России.

"Поставки, о которых публично не объявлялось, состоялись несколько недель назад и были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности", - рассказали Bloomberg лица на условиях анонимности.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что российский диктатор Владимир Путин не остановится, если победит в Украине, поэтому НАТО должно удвоить поддержку Киева и усилить коллективную оборону Альянса.

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