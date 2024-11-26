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Великобритания передала Украине еще несколько десятков ракет Storm Shadow, - Bloomberg

shadows,storm

Правительство Великобритании недавно передало Украине новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Это первые поставки при новом премьере Кире Стармере, который занимает должность с июля этого года. Между тем собеседники американского информагентства отказались сообщить, когда именно прибыли ракеты, или назвать точное количество, сославшись на вопросы безопасности.

В материале сказано, что публично о новой партии не объявлялось, но их осуществили несколько недель назад в связи с тем, что у Киева истощился запас реактивных снарядов дальнего радиуса действия.

При этом, в статье подчеркивается, что ракеты были отправлены еще до недавнего решения США и Великобритании разрешить Украине запускать дальнобойные снаряды по целям внутри России.

"Поставки, о которых публично не объявлялось, состоялись несколько недель назад и были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности", - рассказали Bloomberg лица на условиях анонимности.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что российский диктатор Владимир Путин не остановится, если победит в Украине, поэтому НАТО должно удвоить поддержку Киева и усилить коллективную оборону Альянса.

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Автор: 

Великобритания (4943) ракеты (3566) Storm Shadow (18)


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Топ комментарии
+19
ми вже давно повинні ці ракети виробляти сотнями в місяць але в нас асфальт в приоритеті.
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26.11.2024 07:05
+15
А взагалі, чи це варто афішувати?
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26.11.2024 07:07
+12
їх потрібно вбивати а не лякати
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26.11.2024 08:19
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Правила форума Совет форумчан
це добре. Вистачить ще не два-три командні пункти. А може навіть і на чотири.
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26.11.2024 06:55 Ответить
кілька десятків
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26.11.2024 07:09 Ответить
ну яж і кажу - на два-три, може чотири. Ви ж в курсі, скільки витратили на Мар'їно?
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26.11.2024 07:36 Ответить
Повбивають всіх кореяк,а можливо і самого пупса Ина..
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26.11.2024 08:48 Ответить
По бункерам дуже зручно лупити:жодна курва нічого не взнає і не побачить..Головне,щоб побільше ракет підганяли ..
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26.11.2024 08:52 Ответить
А значит будет работа у Тюльпана!!!!
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26.11.2024 16:01 Ответить
ми вже давно повинні ці ракети виробляти сотнями в місяць але в нас асфальт в приоритеті.
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26.11.2024 07:05 Ответить
ракети "асВальт" ))
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26.11.2024 10:00 Ответить
По-моєму, навіть русня сотні КР на місяць не виробляє.
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26.11.2024 10:07 Ответить
якщо це так просто, зроби хоч діючий макет.
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26.11.2024 11:01 Ответить
Це значно більш високотехнологічні ракети ніж Нептун. А Нептун писали, що ми близько 100 виготовили. Відповідно, якщо виробники, в яких є всі виробничі лінії, не можуть сотнями на місяць, то ми, де ті лінії ніхто не планував навіть будувати, можемо сотнями виготовляти їх тільки у вологих мріях. Дякую, хоч стільки дають. Сподівання є, що може Байден для f-16 дасть далекобійних ракет також, перед новим Роком. Бо Байден не може так піти просто не грюкнувши дверима дуже гучно парою сотень ракет AGM-158A JASSM на 360 км. Бо ті що на 980 км, навряд він погодить. Бо якщо він почав піднімати ставки, то до кінця терміну він продовжить це робити. Ось це дозволить дати добре по зубам цієї зими рашистам. Це дозволить трохи компенсувати просідання у наших спооможностях після приходу Трампа. Але якщо він не отямиться і не продовжить допомогу, то звісно, нам буде значно важче без половини допомоги. Але в нього немає виходу і він повинен продовжувати допомагати, якщо не хоче виглядати як слимак під чоботом путіна. Але відмова допомагати також не виключається.
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26.11.2024 11:13 Ответить
міни до мінометів спаскудили, а тут про ракети.
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26.11.2024 12:16 Ответить
Якщо захочуть, то вишибні заряди замінять і в коробках, болти, які рвуть пакети з порохами, будуть на зовні закручувати, а не в середину коробки. При бажанні, це все можна швидко виправити .
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26.11.2024 12:21 Ответить
А взагалі, чи це варто афішувати?
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26.11.2024 07:07 Ответить
а шоб кацапня боялась
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26.11.2024 07:14 Ответить
їх потрібно вбивати а не лякати
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26.11.2024 08:19 Ответить
Англосакси - наші брати.
А цаккапи їх генетично не переварюють,
бо їм ближчі монголи і буряти.
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26.11.2024 09:03 Ответить
брати які нас роззброїли
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26.11.2024 23:29 Ответить
Треба сотні, десятки вже не вирішують нічого.
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26.11.2024 08:58 Ответить
сотень не буде, це виріб майже штучний, одна коштує майже три мільйона доларів. І ніхто іх для нас не накопичував.
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26.11.2024 09:25 Ответить
потужно .. мабуть половину свого запасу ))
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26.11.2024 09:58 Ответить
Всього декілька десятків? У товстуна кіма генералів мабуть декілька сотень.
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26.11.2024 10:08 Ответить
Треба розбити нафтови термінали щоб в пацюків не стало грошей. Новороссійськ вже давно чекає.
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26.11.2024 12:27 Ответить
Rule, Britannia!
Britannia rule the waves!

(Руль Британьи! Британьи дайте руль!)
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26.11.2024 13:03 Ответить
 
 