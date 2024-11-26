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Велика Британія передала Україні ще кілька десятків ракет Storm Shadow, - Bloomberg

shadows,storm

Уряд Великої Британії нещодавно передав Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Це перші поставки за нового прем'єра Кіра Стармера, який обіймає посаду з липня цього року. Тим часом співрозмовники американського інформагентства відмовилися повідомити, коли саме прибули ракети, або назвати точну кількість, пославшись на безпекові питання.

У матеріалі сказано, що публічно про нову партію не оголошувалося, але їх здійснили кілька тижнів тому у зв'язку з тим, що у Києва виснажився запас реактивних снарядів дальнього радіуса дії.

При цьому, в статті підкреслюється, що ракети були відправлені ще до нещодавнього рішення США і Великої Британії дозволити Україні запускати далекобійні снаряди по цілях всередині Росії.

"Поставки, про які публічно не оголошувалося, відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності", - розповіли Bloomberg особи на умовах анонімності.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, якщо переможе в Україні, тому НАТО має подвоїти підтримку Києва та посилити колективну оборону Альянсу.

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Автор: 

Велика Британія (5535) ракети (4000) Storm Shadow (19)


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Топ коментарі
+19
ми вже давно повинні ці ракети виробляти сотнями в місяць але в нас асфальт в приоритеті.
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26.11.2024 07:05
+15
А взагалі, чи це варто афішувати?
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26.11.2024 07:07
+12
їх потрібно вбивати а не лякати
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26.11.2024 08:19
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це добре. Вистачить ще не два-три командні пункти. А може навіть і на чотири.
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26.11.2024 06:55 Відповісти
кілька десятків
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26.11.2024 07:09 Відповісти
ну яж і кажу - на два-три, може чотири. Ви ж в курсі, скільки витратили на Мар'їно?
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26.11.2024 07:36 Відповісти
Повбивають всіх кореяк,а можливо і самого пупса Ина..
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26.11.2024 08:48 Відповісти
По бункерам дуже зручно лупити:жодна курва нічого не взнає і не побачить..Головне,щоб побільше ракет підганяли ..
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26.11.2024 08:52 Відповісти
А значит будет работа у Тюльпана!!!!
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26.11.2024 16:01 Відповісти
ми вже давно повинні ці ракети виробляти сотнями в місяць але в нас асфальт в приоритеті.
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26.11.2024 07:05 Відповісти
ракети "асВальт" ))
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26.11.2024 10:00 Відповісти
По-моєму, навіть русня сотні КР на місяць не виробляє.
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26.11.2024 10:07 Відповісти
якщо це так просто, зроби хоч діючий макет.
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26.11.2024 11:01 Відповісти
Це значно більш високотехнологічні ракети ніж Нептун. А Нептун писали, що ми близько 100 виготовили. Відповідно, якщо виробники, в яких є всі виробничі лінії, не можуть сотнями на місяць, то ми, де ті лінії ніхто не планував навіть будувати, можемо сотнями виготовляти їх тільки у вологих мріях. Дякую, хоч стільки дають. Сподівання є, що може Байден для f-16 дасть далекобійних ракет також, перед новим Роком. Бо Байден не може так піти просто не грюкнувши дверима дуже гучно парою сотень ракет AGM-158A JASSM на 360 км. Бо ті що на 980 км, навряд він погодить. Бо якщо він почав піднімати ставки, то до кінця терміну він продовжить це робити. Ось це дозволить дати добре по зубам цієї зими рашистам. Це дозволить трохи компенсувати просідання у наших спооможностях після приходу Трампа. Але якщо він не отямиться і не продовжить допомогу, то звісно, нам буде значно важче без половини допомоги. Але в нього немає виходу і він повинен продовжувати допомагати, якщо не хоче виглядати як слимак під чоботом путіна. Але відмова допомагати також не виключається.
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26.11.2024 11:13 Відповісти
міни до мінометів спаскудили, а тут про ракети.
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26.11.2024 12:16 Відповісти
Якщо захочуть, то вишибні заряди замінять і в коробках, болти, які рвуть пакети з порохами, будуть на зовні закручувати, а не в середину коробки. При бажанні, це все можна швидко виправити .
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26.11.2024 12:21 Відповісти
А взагалі, чи це варто афішувати?
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26.11.2024 07:07 Відповісти
а шоб кацапня боялась
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26.11.2024 07:14 Відповісти
їх потрібно вбивати а не лякати
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26.11.2024 08:19 Відповісти
Англосакси - наші брати.
А цаккапи їх генетично не переварюють,
бо їм ближчі монголи і буряти.
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26.11.2024 09:03 Відповісти
брати які нас роззброїли
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26.11.2024 23:29 Відповісти
Треба сотні, десятки вже не вирішують нічого.
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26.11.2024 08:58 Відповісти
сотень не буде, це виріб майже штучний, одна коштує майже три мільйона доларів. І ніхто іх для нас не накопичував.
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26.11.2024 09:25 Відповісти
потужно .. мабуть половину свого запасу ))
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26.11.2024 09:58 Відповісти
Всього декілька десятків? У товстуна кіма генералів мабуть декілька сотень.
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26.11.2024 10:08 Відповісти
Треба розбити нафтови термінали щоб в пацюків не стало грошей. Новороссійськ вже давно чекає.
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26.11.2024 12:27 Відповісти
Rule, Britannia!
Britannia rule the waves!

(Руль Британьи! Британьи дайте руль!)
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26.11.2024 13:03 Відповісти
 
 