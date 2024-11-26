Велика Британія передала Україні ще кілька десятків ракет Storm Shadow, - Bloomberg
Уряд Великої Британії нещодавно передав Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Це перші поставки за нового прем'єра Кіра Стармера, який обіймає посаду з липня цього року. Тим часом співрозмовники американського інформагентства відмовилися повідомити, коли саме прибули ракети, або назвати точну кількість, пославшись на безпекові питання.
У матеріалі сказано, що публічно про нову партію не оголошувалося, але їх здійснили кілька тижнів тому у зв'язку з тим, що у Києва виснажився запас реактивних снарядів дальнього радіуса дії.
При цьому, в статті підкреслюється, що ракети були відправлені ще до нещодавнього рішення США і Великої Британії дозволити Україні запускати далекобійні снаряди по цілях всередині Росії.
"Поставки, про які публічно не оголошувалося, відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності", - розповіли Bloomberg особи на умовах анонімності.
Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, якщо переможе в Україні, тому НАТО має подвоїти підтримку Києва та посилити колективну оборону Альянсу.
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бо їм ближчі монголи і буряти.
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