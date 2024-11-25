Війна в Україні вступає у критичну стадію. НАТО має подвоїти підтримку, - міністр оборони Британії Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, якщо переможе в Україні, тому НАТО має подвоїти підтримку Києва та посилити колективну оборону Альянсу.

Про це Джон Гілі заявив на брифінгу після зустрічі міністрів оборони Британії, Німеччини, Франції, Італії та Польщі, що відбулась у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Насамперед ми обговорили з Рустемом Умєровим необхідність подвоєння нашої підтримки України. Тому що захист Європи, захист Великої Британії починається в Україні, і якщо Путін переможе в Україні, він на цьому не зупиниться. Тому що його метою є дестабілізація демократій на всьому нашому континенті. Тому ми продовжимо посилювати нашу підтримку України", - заявив він.

Гілі зазначив, що вони разом із союзниками підготували вже 50 000 українських військових, та нагадав, що минулого тижня Велика Британія взяла на себе подальші зобов'язання щодо допомоги Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лінія фронту в Україні зараз "найменш стабільна", ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення, - Гілі

"Я думаю, що той факт, що ми зібралися разом, як п’ятірка, дуже чітко сигналізує про те, що ми будемо об'єднані й готові захистити наш континент від агресорів. Ми будемо твердо стояти перед обличчям погроз Путіна і разом будемо готові стримувати будь-яке розширення російської агресії", - сказав британський міністр.

Гіллі також наголосив, що Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Польща відповідальні за понад п'яту частину загальних оборонних видатків НАТО та за дві третини оборонних видатків Європи в НАТО.

За його словами, ці держави сповнені рішучості збільшувати витрати на європейську оборону, тісніше пов'язувати оборонні галузі та забезпечити рішучу роль НАТО перед обличчям глобальних загроз.

Оскільки війна в Україні вступає в критичну стадію, для нас настав час посилити нашу колективну оборону. Ми працюємо разом над зміцненням східного флангу НАТО. Ми працюємо разом над посиленням співпраці у розробці систем протиповітряної оборони й ракет великої дальності. Ми працюємо разом над посиленням промислових програм між нашими провідними компаніями", - резюмував Гілі.

Читайте також: Гілі відмовився підтверджувати удари Storm Shadow по РФ: Дії України на полі бою говорять самі за себе