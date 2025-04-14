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Новини
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Європейські виробники зброї не встигають за попитом: Виробник ракет Storm Shadow отримав замовлень на 7 років роботи

Виробник ракет Storm Shadow отримав замовлень на 7 років роботи

Європейський концерн MBDA, який виробляє крилаті ракети Storm Shadow/Scalp та Aster, не встигає виконувати замовлення.

За останні роки портфель замовлень MBDA зріс до 37 млрд євро і за нинішніх темпів на його виконання потрібно близько семи років, передає Liga.net із посиланням на Financial Times.

Видання зауважує, що найбільший виробник ракет у Європі вже вклав значні кошти в нове обладнання, збільшив кількість працівників і планує подвоїти обсяги виробництва, порівняно з 2023 роком. Проте неефективність виробничих процесів і складні ланцюги постачань створюють труднощі у роботі концерну.

Гендиректор MBDA Ерік Беранже визнав, що група має зробити більше для адаптації до економіки воєнного часу, в якій швидкість і обсяги вперше за десятиліття стали вирішальними.

"Нам потрібно стати набагато індустріальнішими, якщо можна так висловитися, щоб упоратися з труднощами" нарощування виробництва, розповів він Financial Times.

У якості показового прикладу видання наводить складний процес виробництва ракети Aster від MBDA: на різних етапах виробництва незавершену ракету перевозять через Альпи між Францією та Італією. Це займає місяці, але дає лише незначну промислову вигоду.

Такі проблеми було б "досить легко вирішити", якби MBDA була звичайною компанією, пояснив Беранже. Але для транскордонної оборонної групи, якій потрібно було збалансувати інтереси своїх акціонерів (Airbus і британська BAE Systems володіють по 37,5%, а італійська Leonardo – 25%), а також військових, це набагато складніше.

Водночас пропозицію, висунуту торік Беранже щодо спрощення виробничого процесу, відхилила Франція. Велика Британія також не дуже підтримала цю пропозицію.

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Як повідомлялося, у лютому 2024 року "Укроборонпром" підписав меморандум про співпрацю з MBDA Deutschland. Документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем та концепцій протиповітряної оборони, зокрема для протидії БПЛА. Серед іншого, MBDA Deutschland є виробником ракет Taurus, які Німеччина може передати Україні, але досі цього не зробила.

MBDA була створена як спільне франко-британське співробітництво в 1996 році, до якого у 2001 році приєдналася Італія. Компанія виробляє деякі з найбільш затребуваних у світі ракет і конкурує з американськими групами RTX та Lockheed Martin.

MBDA планує інвестувати 2,4 млрд євро в період із 2023 до 2028 року для збільшення виробництва, і Беранже заявив, що за необхідності ця сума може бути збільшена.

Автор: 

зброя (870) ракети (353) Storm Shadow (1)


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Топ коментарі
+2
В нас є свої власні крилаті ракети великого радіусу дії
ПКР НЕТУН-1000 км
ОТРК КОРШУН (Х555)-2550 км
Нажаль клоуни в серпні 2019 заблокувалди їх виробництво. Треба було готуватись до "майських шашличків", а вони заважали.
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14.04.2025 18:08
+2
Ідіот.
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14.04.2025 18:14
+2
Andrei Sinelnik - потужно вас марахвоном контузило.
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14.04.2025 18:28
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Продайте нам ліцензії на виробництво і ми самі будемо ракети робити. Бо з вашою бюрократією багато не навоюєш...
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14.04.2025 17:52 Відповісти
В нас є свої власні крилаті ракети великого радіусу дії
ПКР НЕТУН-1000 км
ОТРК КОРШУН (Х555)-2550 км
Нажаль клоуни в серпні 2019 заблокувалди їх виробництво. Треба було готуватись до "майських шашличків", а вони заважали.
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14.04.2025 18:08 Відповісти
Ідіот.
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14.04.2025 18:14 Відповісти
Andrei Sinelnik - потужно вас марахвоном контузило.
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14.04.2025 18:28 Відповісти
Мене то ні, а от тебе судячи по всьому ракетою.
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17.04.2025 15:44 Відповісти
Залежність від клоунів зараз лікуєтся. Головне , що би випадок був не запущений.
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17.04.2025 17:21 Відповісти
Європа не готова до війни
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14.04.2025 17:55 Відповісти
Проте неефективність виробничих процесів і складні ланцюги постачань створюють труднощі у роботі концерну.
Хлопці європейці, знаєте, в чому ваша проблема?
Ви панічно боїтесь неефективності виробництва. Витратити там, де можна не витрачати.
Ви будете роками продумувати та оптимізувати.
В той час як Вісь діє за принципом "бєрі большє - кідай дальшє - загрєбай чащє" з повною байдужістю до ефективності. Витрата матеріалів х3 - нічого, щось не продумали - виправимо по ходу справи, крадуть по дорозі - так не все ж вкрадуть.
І тому у них ВПК робить за три місяці більше, ніж у вас разом - за рік.
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14.04.2025 17:59 Відповісти
ось чому диктатура ху...йла виграє у виробництві зброї, там одна скотина у кремлі вирішує де і як..
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14.04.2025 18:14 Відповісти
везти через Альпи з Франції до Італії щоб вставити у ракету італійський блок РЛГСН, а потім назад до франції, щоб встановити остаточно актуатори та рулі, а потім знов везти в Італію на склад ППО італійських сил оборони - це ******* геніальна виробнича логістика.
Нелякані війною "бізнесмени".
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14.04.2025 18:15 Відповісти
Ніхто цього не робить.
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14.04.2025 18:29 Відповісти
на різних етапах виробництва незавершену ракету перевозять через Альпи між Францією та Італією. Це займає місяці Джерело: https://censor.net/n3546749
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14.04.2025 18:33 Відповісти
Хто буде писати правду про державні таємниці.
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14.04.2025 18:39 Відповісти
єдина таємниця тільки у тому, скільки разів і в які дні один виріб перетинає кордон між Францією і Італією і назад, поки остаточно у готовому вигляді не попаде на секретний склад певного підрозділу ППО.
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14.04.2025 18:44 Відповісти
До чого тут ППО?
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14.04.2025 18:46 Відповісти
тому що ракети Aster теж тягають тудом-сюдом.
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14.04.2025 20:19 Відповісти

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