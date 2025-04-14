Європейські виробники зброї не встигають за попитом: Виробник ракет Storm Shadow отримав замовлень на 7 років роботи

Європейський концерн MBDA, який виробляє крилаті ракети Storm Shadow/Scalp та Aster, не встигає виконувати замовлення.

За останні роки портфель замовлень MBDA зріс до 37 млрд євро і за нинішніх темпів на його виконання потрібно близько семи років, передає Liga.net із посиланням на Financial Times.

Видання зауважує, що найбільший виробник ракет у Європі вже вклав значні кошти в нове обладнання, збільшив кількість працівників і планує подвоїти обсяги виробництва, порівняно з 2023 роком. Проте неефективність виробничих процесів і складні ланцюги постачань створюють труднощі у роботі концерну.

Гендиректор MBDA Ерік Беранже визнав, що група має зробити більше для адаптації до економіки воєнного часу, в якій швидкість і обсяги вперше за десятиліття стали вирішальними.

"Нам потрібно стати набагато індустріальнішими, якщо можна так висловитися, щоб упоратися з труднощами" нарощування виробництва, розповів він Financial Times.

У якості показового прикладу видання наводить складний процес виробництва ракети Aster від MBDA: на різних етапах виробництва незавершену ракету перевозять через Альпи між Францією та Італією. Це займає місяці, але дає лише незначну промислову вигоду.

Такі проблеми було б "досить легко вирішити", якби MBDA була звичайною компанією, пояснив Беранже. Але для транскордонної оборонної групи, якій потрібно було збалансувати інтереси своїх акціонерів (Airbus і британська BAE Systems володіють по 37,5%, а італійська Leonardo – 25%), а також військових, це набагато складніше.

Водночас пропозицію, висунуту торік Беранже щодо спрощення виробничого процесу, відхилила Франція. Велика Британія також не дуже підтримала цю пропозицію.

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Як повідомлялося, у лютому 2024 року "Укроборонпром" підписав меморандум про співпрацю з MBDA Deutschland. Документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем та концепцій протиповітряної оборони, зокрема для протидії БПЛА. Серед іншого, MBDA Deutschland є виробником ракет Taurus, які Німеччина може передати Україні, але досі цього не зробила.

MBDA була створена як спільне франко-британське співробітництво в 1996 році, до якого у 2001 році приєдналася Італія. Компанія виробляє деякі з найбільш затребуваних у світі ракет і конкурує з американськими групами RTX та Lockheed Martin.

MBDA планує інвестувати 2,4 млрд євро в період із 2023 до 2028 року для збільшення виробництва, і Беранже заявив, що за необхідності ця сума може бути збільшена.