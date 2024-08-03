Румунія має намір спільно з Україною розробляти ракети "Нептун"

Румунія планує розвивати озброєння у співпраці з Україною, зокрема, зосередившись на протикорабельних ракетах Р-360 "Нептун".

Про це пише Army Recognition, передає Укрінформ.

Зазначається, що у квітні 2023 року стало відомо, що українська оборонна промисловість працює над модернізацією Р-360, хоча остаточні результати цих зусиль залишаються невизначеними.

Румунія хоче мати Україну в якості союзника, щоб контролювати акваторію Чорного моря зі своєї території. Плани румунсько-українського військово-промислового партнерства розраховані на післявоєнний період, пише видання.

На відміну від французьких ракет SCALP-EG, які запускаються з повітря, ракети "Нептун" запускаються з землі і можуть вражати як наземні, так і морські цілі з дальністю до 400 кілометрів.

Ця здатність надає їм стратегічну роль у конфлікті, пише видаання. Ракети використовувалися з початку війни, зокрема, для знищення російського крейсера "Москва" у 2022 році. Потенційно вони можуть скласти конкуренцію американським ПТРК ATACMS – єдиній зброї зі схожою дальністю, яку використовує Україна.

Як пише видання, Бухарест сподівається, що принаймні частина узбережжя Чорного моря залишиться під контролем України.

Як повідомлялося, Велика Британія виділить на спільне з Україною виробництво зброї 2 мільярди фунтів.