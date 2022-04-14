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крейсер (87) Міноборони рф (673)

Крейсер "Москва" затонув, - Міноборони РФ

москва

Міністерство оборони Росії повідомило, що крейсер "Москва" затонув.

Про це із посиланням на дані Міноборони РФ повідомляє РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"Міноборони РФ повідомляє, що під час буксирування крейсера "Москва" в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані під час пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість.

В умовах штормових хвиль корабель затонув", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Крейсер "Москва" догорає у Чорному морі, - глава Одеської ОВА Марченко

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Топ коментарі
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14.04.2022 23:00
+166
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14.04.2022 23:05
+155
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14.04.2022 23:11
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Нехило матросы покурили
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15.04.2022 09:00 Відповісти
...дві сигари залетіли в борт
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15.04.2022 09:10 Відповісти
Ну йому ж казали , руський воєнний корабель- іди *****, але він не почув цього.
Тепер почув.
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА
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15.04.2022 09:06 Відповісти
"«Отва́жный» - большой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C противолодочный корабль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_61 проекта 61 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Черноморского флота https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 ВМФ СССР , погибший в результате катастрофы в 30 августа 1974 году на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чёрном море . "
***
Нам довго потім читали прикази - що курити потрібно на бакові, а під час ходу корабля в гальюні.
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15.04.2022 09:08 Відповісти
Спецоперация "Позор и унижение".
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15.04.2022 09:12 Відповісти
Новий дім для чорноморських крабів
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15.04.2022 09:14 Відповісти
та-даааам)))
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15.04.2022 09:39 Відповісти
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15.04.2022 09:43 Відповісти
Википедия сообщает
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15.04.2022 09:46 Відповісти
Не грози Змеиному, попивая боярышник у себя на борту мосцквы.
Подождите, бриты еще ракет своих привезут, ото мы учения напроводим ))
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15.04.2022 09:43 Відповісти
Втратив плавучість ? А коли здохне путін напишуть "втратив життєдіяльність" ?
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15.04.2022 09:53 Відповісти
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15.04.2022 10:10 Відповісти
Пора касапам факт потоплення флагмана чф винести на обговорення, засудження України в тероризмі з відповідним голосуванням на Радбезі ООН
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15.04.2022 10:31 Відповісти
Флагман, тебе же сказали наши герои куда идти, не понял? Ну теперь дошло
9 мая будут тобой гордиться и на палках с дидами носить позорники...
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15.04.2022 10:32 Відповісти
НЕ ЗАТОНУЛ, А ПОШЁЛ НАХЙ !!!
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15.04.2022 10:35 Відповісти
У мене когнітивний дисонанс. Вчора була ейфорія, сьогодні зранку прокинувся і замислився.
Знаю, що в красній армії бардак ще з часів царя Гороха. Але щоб настільки?
Справа в тому, що той крейсер - то ціла плавуча армія. І вже засобів для відбиття атаки всього ДВОМА дозвуковими крилатими ракетами там було просто набито, напаковано.
Ну, посудіть самі.
На дальній відстані - комплекс С-300Ф (флотський варіант С-300), який може вражати цілі на дальності, значно більшій, ніж точка, з якої був здійснений пуск (наші пишуть 130 км).
На ближній відстані - Оса.
Ну, припустимо, ці дві досконалі системи крилата ракета може обдурити, маневруючи і переміщуючись на малій висоті в умовах штормового моря. Припустимо...
Але далі?
На малій відстані - зенітні артсистеми, проти яких у жодної ракети взагалі нема ніяких шансів, бо вони по курсу ракети, яка атакує, ставлять хмару великокаліберних куль, крізь яку можуть пролетіти тільки уламки в напрямку до корабля.
І виходить, що жодна з цих систем не працювала? Це ж як?
Перед тим наші намагалися уразити Нептуном їх інший корабель - Адмірал ессен, якщо я не помиляюсь. То там наш Нептун збила якраз зенітна артсистема, і тільки його уламки впали на палубу, почалася пожежа. І той *бучий корабель курва залишився практично цілий.

Таким чином, виходить, що я навіть собі не уявляв рівня бардака і пох*їзму кацапської офіцерні.
Тепер цілком очевидно, що нам по силах загнати їх за Урал в міцні обійми китайських друзів *****.
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15.04.2022 11:14 Відповісти
Когда-то, при совке, ходил анекдот: "Пока в армии бардак, мы непобедимы"...
Совок издох, бардак на расее остался, к нему добавилась куча *************** воров, которые хотят жить как цари в нищей стране.
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15.04.2022 11:34 Відповісти
людям було б значно простіше, якби у всі формули додавали Бога (Універсум, Волю і т.п.).

Навіть Ейнштейн вірив в Бога, а точніше що все навколо нас Живе, і Бог в кожному атомі
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15.04.2022 12:16 Відповісти
Я примерно так и написал
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15.04.2022 11:19 Відповісти
а чего они корабли тяжелее воды делают?

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15.04.2022 11:28 Відповісти
до речi , той москва , був Славою Москолі его взяли в аренду и перейминували , вони тепер Україні повинні за порчу майна и аренду . При капитуляции москалів , треба не забути внести в список претензїй И про Червону Україну не забути
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15.04.2022 11:32 Відповісти
Хто наступний?
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15.04.2022 11:34 Відповісти
Все концы в воду! Кстати, надо выставить счет кацапам за загрязнение окружающей среды. Дохера ржавого металла, мазута, масла, обосранных штанов - кто это убирать будет?
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15.04.2022 11:35 Відповісти
Відео як горить мокшва... що правда в тепловізор...

https://www.youtube.com/watch?v=2Ec5bxeOx1Y&t=6s&ab_channel=UkrinformTV
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15.04.2022 12:08 Відповісти
горить так, що більшість екіпажу мало б загинути
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15.04.2022 12:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FGT91FHfZoI москва Палає
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15.04.2022 12:40 Відповісти
...Вчера приснился сон прекрасный "Москва" сгорела целиком....... Шнур что то знал, пол дела сделано, остался город-побратим корабля
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15.04.2022 12:50 Відповісти
самое смешное, что лгут даже сейчас - никакого "шторма" в зоне буксировки крейсера не было
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15.04.2022 14:11 Відповісти
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