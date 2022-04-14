Крейсер "Москва" затонув, - Міноборони РФ

Міністерство оборони Росії повідомило, що крейсер "Москва" затонув.

Про це із посиланням на дані Міноборони РФ повідомляє РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"Міноборони РФ повідомляє, що під час буксирування крейсера "Москва" в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані під час пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість.

В умовах штормових хвиль корабель затонув", - йдеться в повідомленні.

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