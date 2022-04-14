Крейсер "Москва" затонув, - Міноборони РФ
Міністерство оборони Росії повідомило, що крейсер "Москва" затонув.
Про це із посиланням на дані Міноборони РФ повідомляє РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
"Міноборони РФ повідомляє, що під час буксирування крейсера "Москва" в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані під час пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість.
В умовах штормових хвиль корабель затонув", - йдеться в повідомленні.
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+177 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+155 Олег Карпов b569f323
показати весь коментар14.04.2022 23:11
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СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА
***
Нам довго потім читали прикази - що курити потрібно на бакові, а під час ходу корабля в гальюні.
Подождите, бриты еще ракет своих привезут, ото мы учения напроводим ))
9 мая будут тобой гордиться и на палках с дидами носить позорники...
Знаю, що в красній армії бардак ще з часів царя Гороха. Але щоб настільки?
Справа в тому, що той крейсер - то ціла плавуча армія. І вже засобів для відбиття атаки всього ДВОМА дозвуковими крилатими ракетами там було просто набито, напаковано.
Ну, посудіть самі.
На дальній відстані - комплекс С-300Ф (флотський варіант С-300), який може вражати цілі на дальності, значно більшій, ніж точка, з якої був здійснений пуск (наші пишуть 130 км).
На ближній відстані - Оса.
Ну, припустимо, ці дві досконалі системи крилата ракета може обдурити, маневруючи і переміщуючись на малій висоті в умовах штормового моря. Припустимо...
Але далі?
На малій відстані - зенітні артсистеми, проти яких у жодної ракети взагалі нема ніяких шансів, бо вони по курсу ракети, яка атакує, ставлять хмару великокаліберних куль, крізь яку можуть пролетіти тільки уламки в напрямку до корабля.
І виходить, що жодна з цих систем не працювала? Це ж як?
Перед тим наші намагалися уразити Нептуном їх інший корабель - Адмірал ессен, якщо я не помиляюсь. То там наш Нептун збила якраз зенітна артсистема, і тільки його уламки впали на палубу, почалася пожежа. І той *бучий корабель курва залишився практично цілий.
Таким чином, виходить, що я навіть собі не уявляв рівня бардака і пох*їзму кацапської офіцерні.
Тепер цілком очевидно, що нам по силах загнати їх за Урал в міцні обійми китайських друзів *****.
Совок издох, бардак на расее остался, к нему добавилась куча *************** воров, которые хотят жить как цари в нищей стране.
Навіть Ейнштейн вірив в Бога, а точніше що все навколо нас Живе, і Бог в кожному атомі
https://www.youtube.com/watch?v=2Ec5bxeOx1Y&t=6s&ab_channel=UkrinformTV