РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11428 посетителей онлайн
Новости Война
140 431 529
крейсер (96) Минобороны рф (897)

Крейсер "Москва" затонул, - Минобороны РФ

москва

Министерство обороны России сообщило, что крейсер "Москва" затонул.

Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Минобороны РФ сообщает, что во время буксировки крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных при пожаре от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость.

В условиях штормовых волн корабль затонул", - говорится в сообщении.

Читайте также: Крейсер "Москва" догорает в Черном море, – глава Одесской ОВА Марченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+177
показать весь комментарий
14.04.2022 23:00
+166
показать весь комментарий
14.04.2022 23:05
+155
показать весь комментарий
14.04.2022 23:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 6 из 6
Нехило матросы покурили
показать весь комментарий
15.04.2022 09:00 Ответить
...дві сигари залетіли в борт
показать весь комментарий
15.04.2022 09:10 Ответить
Ну йому ж казали , руський воєнний корабель- іди *****, але він не почув цього.
Тепер почув.
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА
показать весь комментарий
15.04.2022 09:06 Ответить
"«Отва́жный» - большой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C противолодочный корабль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_61 проекта 61 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Черноморского флота https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 ВМФ СССР , погибший в результате катастрофы в 30 августа 1974 году на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чёрном море . "
***
Нам довго потім читали прикази - що курити потрібно на бакові, а під час ходу корабля в гальюні.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:08 Ответить
Спецоперация "Позор и унижение".
показать весь комментарий
15.04.2022 09:12 Ответить
Новий дім для чорноморських крабів
показать весь комментарий
15.04.2022 09:14 Ответить
та-даааам)))
показать весь комментарий
15.04.2022 09:39 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2022 09:43 Ответить
Википедия сообщает
показать весь комментарий
15.04.2022 09:46 Ответить
Не грози Змеиному, попивая боярышник у себя на борту мосцквы.
Подождите, бриты еще ракет своих привезут, ото мы учения напроводим ))
показать весь комментарий
15.04.2022 09:43 Ответить
Втратив плавучість ? А коли здохне путін напишуть "втратив життєдіяльність" ?
показать весь комментарий
15.04.2022 09:53 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2022 10:10 Ответить
Пора касапам факт потоплення флагмана чф винести на обговорення, засудження України в тероризмі з відповідним голосуванням на Радбезі ООН
показать весь комментарий
15.04.2022 10:31 Ответить
Флагман, тебе же сказали наши герои куда идти, не понял? Ну теперь дошло
9 мая будут тобой гордиться и на палках с дидами носить позорники...
показать весь комментарий
15.04.2022 10:32 Ответить
НЕ ЗАТОНУЛ, А ПОШЁЛ НАХЙ !!!
показать весь комментарий
15.04.2022 10:35 Ответить
У мене когнітивний дисонанс. Вчора була ейфорія, сьогодні зранку прокинувся і замислився.
Знаю, що в красній армії бардак ще з часів царя Гороха. Але щоб настільки?
Справа в тому, що той крейсер - то ціла плавуча армія. І вже засобів для відбиття атаки всього ДВОМА дозвуковими крилатими ракетами там було просто набито, напаковано.
Ну, посудіть самі.
На дальній відстані - комплекс С-300Ф (флотський варіант С-300), який може вражати цілі на дальності, значно більшій, ніж точка, з якої був здійснений пуск (наші пишуть 130 км).
На ближній відстані - Оса.
Ну, припустимо, ці дві досконалі системи крилата ракета може обдурити, маневруючи і переміщуючись на малій висоті в умовах штормового моря. Припустимо...
Але далі?
На малій відстані - зенітні артсистеми, проти яких у жодної ракети взагалі нема ніяких шансів, бо вони по курсу ракети, яка атакує, ставлять хмару великокаліберних куль, крізь яку можуть пролетіти тільки уламки в напрямку до корабля.
І виходить, що жодна з цих систем не працювала? Це ж як?
Перед тим наші намагалися уразити Нептуном їх інший корабель - Адмірал ессен, якщо я не помиляюсь. То там наш Нептун збила якраз зенітна артсистема, і тільки його уламки впали на палубу, почалася пожежа. І той *бучий корабель курва залишився практично цілий.

Таким чином, виходить, що я навіть собі не уявляв рівня бардака і пох*їзму кацапської офіцерні.
Тепер цілком очевидно, що нам по силах загнати їх за Урал в міцні обійми китайських друзів *****.
показать весь комментарий
15.04.2022 11:14 Ответить
Когда-то, при совке, ходил анекдот: "Пока в армии бардак, мы непобедимы"...
Совок издох, бардак на расее остался, к нему добавилась куча *************** воров, которые хотят жить как цари в нищей стране.
показать весь комментарий
15.04.2022 11:34 Ответить
людям було б значно простіше, якби у всі формули додавали Бога (Універсум, Волю і т.п.).

Навіть Ейнштейн вірив в Бога, а точніше що все навколо нас Живе, і Бог в кожному атомі
показать весь комментарий
15.04.2022 12:16 Ответить
Я примерно так и написал
показать весь комментарий
15.04.2022 11:19 Ответить
а чего они корабли тяжелее воды делают?

показать весь комментарий
15.04.2022 11:28 Ответить
до речi , той москва , був Славою Москолі его взяли в аренду и перейминували , вони тепер Україні повинні за порчу майна и аренду . При капитуляции москалів , треба не забути внести в список претензїй И про Червону Україну не забути
показать весь комментарий
15.04.2022 11:32 Ответить
Хто наступний?
показать весь комментарий
15.04.2022 11:34 Ответить
Все концы в воду! Кстати, надо выставить счет кацапам за загрязнение окружающей среды. Дохера ржавого металла, мазута, масла, обосранных штанов - кто это убирать будет?
показать весь комментарий
15.04.2022 11:35 Ответить
Відео як горить мокшва... що правда в тепловізор...

https://www.youtube.com/watch?v=2Ec5bxeOx1Y&t=6s&ab_channel=UkrinformTV
показать весь комментарий
15.04.2022 12:08 Ответить
горить так, що більшість екіпажу мало б загинути
показать весь комментарий
15.04.2022 12:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FGT91FHfZoI москва Палає
показать весь комментарий
15.04.2022 12:40 Ответить
...Вчера приснился сон прекрасный "Москва" сгорела целиком....... Шнур что то знал, пол дела сделано, остался город-побратим корабля
показать весь комментарий
15.04.2022 12:50 Ответить
самое смешное, что лгут даже сейчас - никакого "шторма" в зоне буксировки крейсера не было
показать весь комментарий
15.04.2022 14:11 Ответить
Страница 6 из 6
 
 