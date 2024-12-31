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Во Льгове на Курщине ликвидировано 8 оккупантов в результате удара Storm Shadow по военному объекту, - росСМИ. ВИДЕО

Удар по Льгову на Курщині 30 грудня

В результате атаки ракетами Storm Shadow в понедельник, 30 декабря, на военный объект в городе Льгов Курской области РФ ликвидировано 8 российских оккупантов, есть раненые.

Об этом пишет телеграм-канал ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 30 декабря Льгов атаковали по меньшей мере 6 ракет Storm Shadow.

Сообщается, что несколько ракет попали в используемое российскими военнослужащими здание на улице Свердлова, 1.

ASTRA добавляет, что в результате попадания 8 российских захватчиков ликвидированы на месте, еще 22 - попали в больницу. Также якобы ранена 1 мирная жительница.

Кроме того, одна из ракет упала во двор жилого дома, при этом не сдетонировав.

Также смотрите: В Смоленской области РФ горит нефтебаза после атаки БпЛА. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером 30 декабря жители города Льгов в Курской области РФ сообщили о взрывах.

Атака на місто Льгов на Курщині 30 грудня: ліквідовано військових РФ
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Топ комментарии
+10
"Поедем-те в Льгов. Мы там уток себе настреляем вдоволь..."
И.С.Тургенев
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31.12.2024 13:59
+8
Так це ж штаб. Там 8 в погонах можуть більшого вартувати ніж 800 рядових
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31.12.2024 14:19
+7
"В Москве прошли похороны заместителя командующего инженерными войсками России генерал-майора Константина Смешко. Смешко умер 26 декабря 2024 года. О причинах смерти не сообщается.



Предположительно, генерал был ранен 25 декабря во время ракетного удара украинской армии по командному пункту в городе Льгове Курской области РФ. Сообщалось, что всего погибли 18 высокопоставленных российских офицеров.

Смешко в свое время участвовал в операциях в Сирии.
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31.12.2024 15:31
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"Поедем-те в Льгов. Мы там уток себе настреляем вдоволь..."
И.С.Тургенев
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31.12.2024 13:59 Ответить
Ну раз москалі "підтвердили " про 8))То це на скільки можна множити?))))
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31.12.2024 14:08 Ответить
Так це ж штаб. Там 8 в погонах можуть більшого вартувати ніж 800 рядових
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31.12.2024 14:19 Ответить
Гойда!!!
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31.12.2024 14:29 Ответить
Це того варто ?
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31.12.2024 14:41 Ответить
військовим знати краще, але 12 млн дол на 8 так собі арифметика
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31.12.2024 15:08 Ответить
"на уліце Франко" -- це імені диктатора Іспанії??!
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31.12.2024 14:35 Ответить
ні нашого
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31.12.2024 15:10 Ответить
https://x.com/newstop_us





https://x.com/newstop_us

Voice of Ukraine



https://x.com/newstop_us

@newstop_us

·

https://x.com/newstop_us/status/1874061353738264788 1 ч

Вчорашній удар по будівлі, яку використовували російські військові у Льгові було нанесено щонайменше 6 ракетами Storm Shadow. Цей удар забрав нікчемні життя 8 орків, а ще 22 поранив - російські джерела знайомі з обстановкою 6 ракет Storm Shadow = 8 орків без коментарів...
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31.12.2024 15:23 Ответить
"В Москве прошли похороны заместителя командующего инженерными войсками России генерал-майора Константина Смешко. Смешко умер 26 декабря 2024 года. О причинах смерти не сообщается.



Предположительно, генерал был ранен 25 декабря во время ракетного удара украинской армии по командному пункту в городе Льгове Курской области РФ. Сообщалось, что всего погибли 18 высокопоставленных российских офицеров.

Смешко в свое время участвовал в операциях в Сирии.
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31.12.2024 15:31 Ответить
Так і не дочекався самоката у подарунок ...
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31.12.2024 16:54 Ответить
Козломордый поехал 'на передовую' за орденом, ну и получил . По рогам.
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31.12.2024 17:58 Ответить
А не занадто витрачати по одній ракеті на кількох ватників?!
Шість шторм-шадов, це було можливо знищити шість НПЗ або шість складів!
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31.12.2024 16:04 Ответить
Или один штаб, который ценнее шестидесяти НПЗ. Но у вас всегда зрада…
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31.12.2024 16:40 Ответить
З якої маячні якісь ТУПИЙ штаб цінніше шістдесяти НПЗ?!!
На ВСІЙ Рашці ціх НПЗ набагато менше 60.
А штаби для м'ясних штурмів взагалі НЕ ПОТРІБНІ!
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31.12.2024 18:05 Ответить
Если б ты хоть полдня прослужил в армии, ты б знал. А объяснять что-то сцыкуну-ухилянту - даром пальцы тереть.
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01.01.2025 02:14 Ответить
Якщо би хоч на півдня сходив на екскурсію на НПЗ, то ти би знав.
А так, ти або ідіот (армійський дуб?), або зрадник!
Замінити той же штаб дивізії можливо максимум за місяць, а ось що би замінити НПЗ, потрібно мінімум рік! А, якщо санкції добре працюють, взагалі НЕМОЖЛИВО.
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01.01.2025 02:21 Ответить
 
 