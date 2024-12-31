Во Льгове на Курщине ликвидировано 8 оккупантов в результате удара Storm Shadow по военному объекту, - росСМИ. ВИДЕО
В результате атаки ракетами Storm Shadow в понедельник, 30 декабря, на военный объект в городе Льгов Курской области РФ ликвидировано 8 российских оккупантов, есть раненые.
Об этом пишет телеграм-канал ASTRA, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 30 декабря Льгов атаковали по меньшей мере 6 ракет Storm Shadow.
Сообщается, что несколько ракет попали в используемое российскими военнослужащими здание на улице Свердлова, 1.
ASTRA добавляет, что в результате попадания 8 российских захватчиков ликвидированы на месте, еще 22 - попали в больницу. Также якобы ранена 1 мирная жительница.
Кроме того, одна из ракет упала во двор жилого дома, при этом не сдетонировав.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером 30 декабря жители города Льгов в Курской области РФ сообщили о взрывах.
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И.С.Тургенев
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Вчорашній удар по будівлі, яку використовували російські військові у Льгові було нанесено щонайменше 6 ракетами Storm Shadow. Цей удар забрав нікчемні життя 8 орків, а ще 22 поранив - російські джерела знайомі з обстановкою 6 ракет Storm Shadow = 8 орків без коментарів...
Предположительно, генерал был ранен 25 декабря во время ракетного удара украинской армии по командному пункту в городе Льгове Курской области РФ. Сообщалось, что всего погибли 18 высокопоставленных российских офицеров.
Смешко в свое время участвовал в операциях в Сирии.
Шість шторм-шадов, це було можливо знищити шість НПЗ або шість складів!
На ВСІЙ Рашці ціх НПЗ набагато менше 60.
А штаби для м'ясних штурмів взагалі НЕ ПОТРІБНІ!
А так, ти або ідіот (армійський дуб?), або зрадник!
Замінити той же штаб дивізії можливо максимум за місяць, а ось що би замінити НПЗ, потрібно мінімум рік! А, якщо санкції добре працюють, взагалі НЕМОЖЛИВО.