Во Льгове на Курщине ликвидировано 8 оккупантов в результате удара Storm Shadow по военному объекту, - росСМИ. ВИДЕО

В результате атаки ракетами Storm Shadow в понедельник, 30 декабря, на военный объект в городе Льгов Курской области РФ ликвидировано 8 российских оккупантов, есть раненые.

Об этом пишет телеграм-канал ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 30 декабря Льгов атаковали по меньшей мере 6 ракет Storm Shadow.

Сообщается, что несколько ракет попали в используемое российскими военнослужащими здание на улице Свердлова, 1.

ASTRA добавляет, что в результате попадания 8 российских захватчиков ликвидированы на месте, еще 22 - попали в больницу. Также якобы ранена 1 мирная жительница.

Кроме того, одна из ракет упала во двор жилого дома, при этом не сдетонировав.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером 30 декабря жители города Льгов в Курской области РФ сообщили о взрывах.