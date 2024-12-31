В Смоленской области РФ горит нефтебаза после атаки БпЛА. ВИДЕО
Ночью 31 декабря 2024 года Смоленскую область РФ атаковали дроны, в результате атаки горит нефтебаза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Местные власти информировали о возгорании из-за атаки украинских беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса в Ярцевском районе Смоленской области.
Впоследствии губернатор уточнил, что обломки украинского беспилотника упали на территории нефтебазы в Смоленской области, произошел разлив топлива и возгорание ГСМ.
В свою очередь, телеграм-канал ASTRA публикует кадры, на которых видны масштабы пожара.
Топ комментарии
+17 Yurii dace2f85
показать весь комментарий31.12.2024 06:44
+12 Сергій 59a5fa46
показать весь комментарий31.12.2024 08:09
+11 Яр Холодний
показать весь комментарий31.12.2024 07:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
чому срасійська гтс ще працює?
тищі километрів труб яки ніяк не захистити
і шо?
Русня завтра нові трансформатори поставить, а ракети нам хто нові дасть?