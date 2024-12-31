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В Смоленской области РФ горит нефтебаза после атаки БпЛА. ВИДЕО

Ночью 31 декабря 2024 года Смоленскую область РФ атаковали дроны, в результате атаки горит нефтебаза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Местные власти информировали о возгорании из-за атаки украинских беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса в Ярцевском районе Смоленской области.

Впоследствии губернатор уточнил, что обломки украинского беспилотника упали на территории нефтебазы в Смоленской области, произошел разлив топлива и возгорание ГСМ.

Смотрите также: В Курской области РФ раздались взрывы: оккупанты пожаловались на атаку на Льгов. ВИДЕО

В свою очередь, телеграм-канал ASTRA публикует кадры, на которых видны масштабы пожара.
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Топ комментарии
+17
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31.12.2024 06:44
+12
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31.12.2024 08:09
+11
Ну - якщо самі кацапи написали, що "стався розлив палива і займання ПММ" - значить, влупили гарно!.
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31.12.2024 07:06
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31.12.2024 06:44 Ответить
Севастополь атакували безпілотники з повітря і моря - окупаційна "влада"
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31.12.2024 06:47 Ответить
По НПЗ, я так розумію, фсьо, *партньори* заборонили.
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31.12.2024 06:52 Ответить
А ти вилізь з окопа та додай гарі нафтобазі... а то без тебе ну аж ніяком ніяк 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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31.12.2024 07:13 Ответить
згоден, я к вже ************ ці аналітЕГИ і зрадники... перш, ніж відкривати пельку, подумати - ніяк.... Що ти знаєш, що читав? Ходять трусять повітря
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31.12.2024 07:25 Ответить
Як вже остогидли ідіоти типу тебе.
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31.12.2024 07:32 Ответить
подумай
чому срасійська гтс ще працює?
тищі километрів труб яки ніяк не захистити
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31.12.2024 08:19 Ответить
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31.12.2024 06:52 Ответить
Это я так понимаю ответ на удары кацапни по нашей энергетике? Супер Потужно, ничего не скажешь, главное по кацапской энергетике не бить; а то вдруг еще покровители Ермака из Кремля обидятся.
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31.12.2024 06:53 Ответить
нафтою топлять ТЕС
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31.12.2024 06:57 Ответить
до курської аєс добиває наша артилерія
і шо?
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31.12.2024 08:17 Ответить
Головне - витратити всі західні ракети на трансформаторні будки, яких на росії разів у сто більше за НПЗ.
Русня завтра нові трансформатори поставить, а ракети нам хто нові дасть?
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31.12.2024 11:10 Ответить
Для будок є безпілотники, пекла та паляниці. Вони ж є? Чи знову гундосий піздьож?
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31.12.2024 12:27 Ответить
Русня нас скільки бомбить, з їх можливостями, а ми досі тут зі світлом, і здаватись не збираємось.
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31.12.2024 12:30 Ответить
ачєрєдним висакаточним українським асколкам-рєспєкт...
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31.12.2024 07:01 Ответить
Ну - якщо самі кацапи написали, що "стався розлив палива і займання ПММ" - значить, влупили гарно!.
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31.12.2024 07:06 Ответить
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31.12.2024 08:09 Ответить
От божнюю ранкові новини про бавовну на Кацапії.
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31.12.2024 08:10 Ответить
Разлив? Ленин??????
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31.12.2024 09:06 Ответить
Хлапкі, абломкі крила, льогкоє задимлєніє, евакуація. Двіжуха...
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31.12.2024 10:56 Ответить
То оце для цього Гундоса блювота не підписала мораторій по енергетиці? Щоб кацапи нам по АЕС били, а ми їм - по нафтобазам? Офігєнна стратегія, чо.
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31.12.2024 12:29 Ответить
Який мораторій? Хто нам який мораторій пропонував підписувати, жертва пропаганди?
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31.12.2024 13:15 Ответить
бочка бензина і дві каністри керосина ...оно вночі пів Шостки розвалили....(((
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31.12.2024 13:25 Ответить
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31.12.2024 13:35 Ответить
"Уламкам" респект!
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31.12.2024 14:15 Ответить
Краще б горіла банкова. Або ГУР разом з тим додіком, головним чи сирком.
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31.12.2024 14:52 Ответить
 
 