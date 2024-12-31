В Смоленской области РФ горит нефтебаза после атаки БпЛА. ВИДЕО

Ночью 31 декабря 2024 года Смоленскую область РФ атаковали дроны, в результате атаки горит нефтебаза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Местные власти информировали о возгорании из-за атаки украинских беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса в Ярцевском районе Смоленской области.

Впоследствии губернатор уточнил, что обломки украинского беспилотника упали на территории нефтебазы в Смоленской области, произошел разлив топлива и возгорание ГСМ.

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В свою очередь, телеграм-канал ASTRA публикует кадры, на которых видны масштабы пожара.