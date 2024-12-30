В Курской области РФ раздались взрывы: оккупанты пожаловались на атаку на Льгов. ВИДЕО

Вечером 30 декабря жители города Льгов в Курской области РФ сообщили о взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

И.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что удар был нанесен по "мирному городу Льгову".

По его словам, "информации о пострадавших и значительных разрушениях на данный момент не поступало".

В то же время мониторинговые каналы сообщают, что объектом атаки во Льгове могла стать местная железнодорожная инфраструктура.

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Позже Хинштейн заявил, что вследствие атаки якобы есть раненые россияне, также "серьезные повреждения получил один восьмиквартирный двухэтажный дом".

По его словам, пострадали две линии электропередачи. Также отключено газоснабжение. Произошло "незначительное возгорание" двух зданий. В атаке он обвинил "украинских нацистов".