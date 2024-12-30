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В Курской области РФ раздались взрывы: оккупанты пожаловались на атаку на Льгов. ВИДЕО

Вечером 30 декабря жители города Льгов в Курской области РФ сообщили о взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

И.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что удар был нанесен по "мирному городу Льгову".

По его словам, "информации о пострадавших и значительных разрушениях на данный момент не поступало".

У Льгові Курської області РФ пролунали вибухи ввечері 30 грудня

В то же время мониторинговые каналы сообщают, что объектом атаки во Льгове могла стать местная железнодорожная инфраструктура.

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Позже Хинштейн заявил, что вследствие атаки якобы есть раненые россияне, также "серьезные повреждения получил один восьмиквартирный двухэтажный дом".

По его словам, пострадали две линии электропередачи. Также отключено газоснабжение. Произошло "незначительное возгорание" двух зданий. В атаке он обвинил "украинских нацистов".

У Льгові Курської області РФ пролунали вибухи ввечері 30 грудня
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Топ комментарии
+12
До речі характерно - зразок офіційної інформації у кацапів - "украинский нацистский режим" і пох.
І наша новина аище про обстріли Сумської області - расіяни, війська РФ, російська армія, ніяких "режимів", фашистів- нацистів, хоча вони реально такими є.

Просто елементарний приклад чому просирається інфовійна ...
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30.12.2024 23:15
+11
Та то кисневі балони на літаках (як в Актау) вибухають і падають на землю - там траса літаків проходить ...
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30.12.2024 22:28
+10
"- Ничо не видно, но жесть, короче. Пожар начался. Ребята все в бункере, много человек."

Видео https://x.com/i/status/1873814495522603417
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30.12.2024 22:31
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Та то кисневі балони на літаках (як в Актау) вибухають і падають на землю - там траса літаків проходить ...
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30.12.2024 22:28 Ответить
То птахи вночі заблукали і вдарились об стріхи.
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30.12.2024 22:48 Ответить
Птахи та каміння!!! Балони то наслідки!
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30.12.2024 22:48 Ответить
Хотіли до Львова за три дні. Получіли Льогов Курської волості через три роки.
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30.12.2024 23:02 Ответить
"то лі єщьо будєт..."
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30.12.2024 23:03 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DKLwyDo1Wo40%26pp%3DygUXI9C_0LXRgNCy0LDQutC70LDRiNC60LA%253D&ved=2ahUKEwjg-cits9CKAxXLgv0HHRx3BaIQ78AJegQIExAB&usg=AOvVaw1SnhIw379PjTEMl55ukE_E Ой-йо-ой
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30.12.2024 23:14 Ответить
Кацапота ставайте на коліна і як завжди нийте путін памагі.
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30.12.2024 22:30 Ответить
"- Ничо не видно, но жесть, короче. Пожар начался. Ребята все в бункере, много человек."

Видео https://x.com/i/status/1873814495522603417
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30.12.2024 22:31 Ответить
ПлАхоє качЄствА відЄо. НічЯво нЄ віднА...
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30.12.2024 22:46 Ответить
можливо зафігачили по https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B038'00.7%22N+35%C2%B015'26.0%22E/@51.6335177,35.2546336,436m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d51.6335144!4d35.2572085?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIxMS4wIKXMDSoJLDEwMjExMjMzSAFQAw%3D%3D тяговій підстанції "Сахарний завод", яка знаходиться на теріторії Льговського цукрового комбінату. Без залізничної логістики кацапам буде важко. Хай манєвровими дізєлями возять.
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30.12.2024 22:50 Ответить
били по черговому бункеру-цього разу схоже що по вузлу зв'язку рашистів...
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30.12.2024 23:02 Ответить
та фігйогознає. Там із залізничної інфраструктури окрім вокзалу і тягової підстанції начебто нема більше нічого. Хіба що хтось із місцевих за гроші міг здати якусь располагу.
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30.12.2024 23:09 Ответить
Надоже, по мірному ґороду да снарядамі!!! А й да укронацисти!
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30.12.2024 22:53 Ответить
... а там бандероавтомобілів не було видно?
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30.12.2024 22:57 Ответить
тільки «візітки» Яроша..
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31.12.2024 00:22 Ответить
Кацапи шмаляють по своїм 100% 😡
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30.12.2024 22:57 Ответить
або корейці по кадировцях....
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30.12.2024 23:02 Ответить
у ра卐истів .. громадянська війна..
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31.12.2024 00:23 Ответить
То не ми, то магнітниє бурі...
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30.12.2024 23:11 Ответить
До речі характерно - зразок офіційної інформації у кацапів - "украинский нацистский режим" і пох.
І наша новина аище про обстріли Сумської області - расіяни, війська РФ, російська армія, ніяких "режимів", фашистів- нацистів, хоча вони реально такими є.

Просто елементарний приклад чому просирається інфовійна ...
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30.12.2024 23:15 Ответить
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31.12.2024 01:56 Ответить
Бо так влада хоче! Згадайте,за що Дєнісову з омбудсменів поперли.
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31.12.2024 01:59 Ответить
То хінштєйн піариться. А от льгов хіба не Льгів? Бо потвори Львів львовомназивали... Хто історик на сайті?)))
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30.12.2024 23:57 Ответить
оце понакупляють зброї по воєнторгах..
і довбуть себе..в..
потім скаржаться в спортлото..
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31.12.2024 00:20 Ответить
 
 