Кубилюс предложил создать "Совет безопасности" Европы
Для реализации крупных общеевропейских проектов в сфере обороны в Европейском Союзе целесообразно создать "Совет безопасности" Европы.
Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Еврокомиссар предложил создать "Совет безопасности" ЕС для координации и реализации масштабных оборонных проектов на уровне всего Союза.
"Возможно, нам действительно нужно создать Совет безопасности Европы (European Security Council), который изначально предлагали Макрон и Меркель еще в 2017, 2018 годах, чтобы координировать и вести нас в этой большой трансформации европейской обороны", - заявил Кубилюс.
Он призвал государства-члены ЕС взять на себя ведущую роль в развитии европейской обороны, отметив, что на уровне Союза уже созданы соответствующие инструменты для реализации совместных оборонных инициатив.
"Общая оборона была бы нашей силой в мире силы. В мире гигантов мы тоже должны стать гигантами. Кроткими гигантами, которые способствуют международному праву и сотрудничеству. Но все же сильными гигантами", - подчеркнул еврокомиссар.
Кубилюс призвал государства-члены ЕС работать вместе, чтобы сделать Европу сильнее в сфере обороны.
Це можливо, але за однієї умови.
Ви настільки гігантські, що від одного погляду на вас у будь-якого агресора ноги стають з бавовни, а від вашого погляду - наповнюється памперс.
Тобто ви маєте багаторазово переважати потенційного агресора (а краще - увесь агресивний блок) за військовими можливостями. Так, щоб було ясно: один легкий стусан - і місця мокрого не залишиться.
Це у вас є? Ні. У найближчому майбутньому з'явиться армія, що мінімум у два рази перевершує російську+китайську? Взагалі ніколи не з'явиться.
Тому цей ваш "гігант" - ще одна беззуба груша для биття.
Зараз для вас таким "гігантом" росія є. Варто їй якийсь загрозливий рух у ваш бік зробити, як ви вже одразу там всі повсцикались.
вера в перемогу України тут ни причем, про необходимость создания самостоятельных вооруженных сил европы еще макрон говорил лет 8 назад, затюкали его тогда, а сейчас это стало очевидно
их можно не привлекать, там армии три с половиной калеки, они сразу сдадуться на милость сильнейшего