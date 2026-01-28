Кубилюс предложил создать "Совет безопасности" Европы

Для реализации крупных общеевропейских проектов в сфере обороны в Европейском Союзе целесообразно создать "Совет безопасности" Европы.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Возможно, нам действительно нужно создать Совет безопасности Европы (European Security Council), который изначально предлагали Макрон и Меркель еще в 2017, 2018 годах, чтобы координировать и вести нас в этой большой трансформации европейской обороны", - заявил Кубилюс.

Он призвал государства-члены ЕС взять на себя ведущую роль в развитии европейской обороны, отметив, что на уровне Союза уже созданы соответствующие инструменты для реализации совместных оборонных инициатив.

"Общая оборона была бы нашей силой в мире силы. В мире гигантов мы тоже должны стать гигантами. Кроткими гигантами, которые способствуют международному праву и сотрудничеству. Но все же сильными гигантами", - подчеркнул еврокомиссар.

Кубилюс призвал государства-члены ЕС работать вместе, чтобы сделать Европу сильнее в сфере обороны.