Новости Совет безопасности Европы
Кубилюс предложил создать "Совет безопасности" Европы

комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс

Для реализации крупных общеевропейских проектов в сфере обороны в Европейском Союзе целесообразно создать "Совет безопасности" Европы.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Еврокомиссар предложил создать "Совет безопасности" ЕС для координации и реализации масштабных оборонных проектов на уровне всего Союза.

"Возможно, нам действительно нужно создать Совет безопасности Европы (European Security Council), который изначально предлагали Макрон и Меркель еще в 2017, 2018 годах, чтобы координировать и вести нас в этой большой трансформации европейской обороны", - заявил Кубилюс.

Он призвал государства-члены ЕС взять на себя ведущую роль в развитии европейской обороны, отметив, что на уровне Союза уже созданы соответствующие инструменты для реализации совместных оборонных инициатив.

"Общая оборона была бы нашей силой в мире силы. В мире гигантов мы тоже должны стать гигантами. Кроткими гигантами, которые способствуют международному праву и сотрудничеству. Но все же сильными гигантами", - подчеркнул еврокомиссар.

Кубилюс призвал государства-члены ЕС работать вместе, чтобы сделать Европу сильнее в сфере обороны.

У світі гігантів ми теж маємо стати гігантами. Лагідним гігантом, який сприяє міжнародному праву та співпраці. Але все ж сильним гігантом
Це можливо, але за однієї умови.
Ви настільки гігантські, що від одного погляду на вас у будь-якого агресора ноги стають з бавовни, а від вашого погляду - наповнюється памперс.
Тобто ви маєте багаторазово переважати потенційного агресора (а краще - увесь агресивний блок) за військовими можливостями. Так, щоб було ясно: один легкий стусан - і місця мокрого не залишиться.
Це у вас є? Ні. У найближчому майбутньому з'явиться армія, що мінімум у два рази перевершує російську+китайську? Взагалі ніколи не з'явиться.
Тому цей ваш "гігант" - ще одна беззуба груша для биття.
Зараз для вас таким "гігантом" росія є. Варто їй якийсь загрозливий рух у ваш бік зробити, як ви вже одразу там всі повсцикались.
28.01.2026 11:38 Ответить
Це він https://t.me/PresidentPoroshenko/14770 після обговоренням з Порошенком висунув таку ідею?
28.01.2026 11:42 Ответить
😄
28.01.2026 12:54 Ответить
Те, що і очікувалося. Європа вже не ваірить в перемогу України, не вірить в підтримку США і вирішила створити свої сили оборони і свою "Раду безпеки". А це означає послаблення в рази допомоги Україні, як зброєю, так і грошима. Все це залишиться в Європі. Нехай гопник від племені 73% продовжує ображати європейців, які на цей час майже єдині залишилися нас підтримувати. Після образ, ті що мали сумнів - відвернуться від нас остаточно.
28.01.2026 11:46 Ответить
ні, там є ідея, шо ЗСУ стануть підрозділом отих об'єднаних сил Європи.
28.01.2026 11:55 Ответить
"вирішила створити свої сили оборони"

вера в перемогу України тут ни причем, про необходимость создания самостоятельных вооруженных сил европы еще макрон говорил лет 8 назад, затюкали его тогда, а сейчас это стало очевидно
28.01.2026 12:38 Ответить
Ага з фіцманом і орбаніто на посаді ідейних лідорів.
28.01.2026 11:55 Ответить
"з фіцманом і орбаніто"

их можно не привлекать, там армии три с половиной калеки, они сразу сдадуться на милость сильнейшего
28.01.2026 12:40 Ответить
во главе с Украиной
28.01.2026 13:25 Ответить
 
 